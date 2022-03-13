 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Понедельник, 14.03.2022
19:05  НАТО, Россия и страны ЦентрАзии в новой геополитической реальности, - экспертный дискурс, Казань, 15/03 (анонс)
18:37  Туркмения. Страна в наследство, - Сергей Кожемякин
18:21  Крах однополярного мира, - Рамзан Кадыров
18:12  "Финансовая ядерная война" и крупнейшее санкционное событие в истории? - В.Катасонов
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17:25  Акции китайских компаний рекордно обвалились на Гонконгской бирже
16:53  Никаких иллюзий. Немного о постлиберальной экономике, - Николай Сорокин

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14:31  Каждый 20-й казахстанец - нищий. Что делать?
14:27  "Скоро младшие гиены начнут вытеснять старших". ТуркмКоневод Кяризов - о своем выдвижении в президенты, Сердаре и тюрьме Овадан-Депе
14:25  КазРеалии. Деньги есть, мозги есть, а результатов нет.., - "Караван"
14:07  Арестован начальник ДКНБ Алматы генерал Нурлан Мажилов
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12:56  Азербайджан вызвался снабжать Европу газом ближайшие 100 лет
12:25  Масимову (экс-КазКНБ) сшили дело на 17 лет строгого режима
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Воскресенье, 13.03.2022
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НАТО, Россия и страны ЦентрАзии в новой геополитической реальности, - экспертный дискурс, Казань, 15/03 (анонс)
19:05 14.03.2022

НАТО, Россия и страны Центральной Азии на фоне новой геополитической реальности

Российские и центральноазиатские эксперты выявят потенциальные риски для России и центральноазиатских республик в процессе создания нового полицентричного мира.

Спецоперация России по демилитаризации и денацификации Украины стала фактором общеевропейской напряженности и новой точкой отсчета в отношениях РФ и Запада, которые вступили в этап активной политической и экономической конфронтации.

Институты международной и региональной безопасности показали свою недееспособность в предотвращении "украинского кризиса". Принцип неделимости безопасности был нарушен США и их союзниками. В результате невыполнения минских соглашений, поставок оружия из западных стран и политике геноцида Украины по отношению к гражданам ДНР и ЛНР, Россия была вынуждена принять решение о специальной операции на ее территории, что было встречено волной жестких экономических санкций со стороны Запада по отношению к России, прямой поддержкой украинской стороны.

В современных условиях мир остро нуждается в новой системе безопасности и создании условий для поступательного развития стран, стабильности и равных конкурентных возможностей для рынков. Аналитика и стратегическое видение становятся как никогда актуальны. Как поведут себя наши западные партнеры, когда закончится военная операция России? Не возникнет ли у НАТО новых инициатив по своему расширению в Европе и за ее пределами, которые будут нарушать интересы России, ее союзников? Будут ли США стремится усилить свои позиции в Центральной Азии после военного и политического бегства из Афганистана и уменьшения влияния на политику Казахстана после "январского кризиса" 2022 года? Ответы на эти вопросы будут искать российские и центральноазиатские эксперты в рамках специальной панели, организуемой АНО "Институт исследований Центральной Азии" 15-16 марта.

Ключевыми экспертами мероприятия станут руководитель Центра военно-политических исследований Института США и Канады РАН Владимир Батюк, ведущий научный сотрудник Центра изучения Центральной Азии, Кавказа и Урало-Поволжья Института востоковедения РАН Владимир Бобровников, доцент кафедры политических наук Пермского государственного национального исследовательского университета Дмитрий Плотников, директор Центра стратегических исследований при Президенте Республики Таджикистан Хайриддин Усмонзода, проректор Международного университета Кыргызстана по академическим вопросам и развитию государственного языка Мухтарбек Мадалиев и др.

Приглашаем СМИ к освещению мероприятия!

Старт мероприятию будет дан 15 марта в 10.00 (мск).

Подключиться к конференции Zoom https://us02web.zoom.us/j/86527532766?pwd=UlVlbG9ndmZDeXRXazRLYzFoTHB5dz09

Идентификатор конференции: 865 2753 2766

Код доступа: 003746

Алина Искандерова,
АНО "Институт исследований Центральной Азии"
https://www.central-asia.institute/

Источник - ЦентрАзия
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1647273900


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