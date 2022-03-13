Амер-футуролог Фукуяма предрекает поражение России в Украине. Поглядим))

|19:05 НАТО, Россия и страны ЦентрАзии в новой геополитической реальности, - экспертный дискурс, Казань, 15/03 (анонс)
18:37 Туркмения. Страна в наследство, - Сергей Кожемякин
18:21 Крах однополярного мира, - Рамзан Кадыров
18:12 "Финансовая ядерная война" и крупнейшее санкционное событие в истории? - В.Катасонов
17:53 Vive la Corsica! Корсиканцы восстали против французских поработителей
17:25 Акции китайских компаний рекордно обвалились на Гонконгской бирже
16:53 Никаких иллюзий. Немного о постлиберальной экономике, - Николай Сорокин
14:32 Киргизские министры личным присутствием пытаются погасить панику в магазинах
14:31 Каждый 20-й казахстанец - нищий. Что делать?
14:27 "Скоро младшие гиены начнут вытеснять старших". ТуркмКоневод Кяризов - о своем выдвижении в президенты, Сердаре и тюрьме Овадан-Депе
14:25 КазРеалии. Деньги есть, мозги есть, а результатов нет.., - "Караван"
14:07 Арестован начальник ДКНБ Алматы генерал Нурлан Мажилов
12:59 Саудовская Аравия и ОАЭ вступили в жесткое нефтяное противостояние с США, - "МК"
12:56 Азербайджан вызвался снабжать Европу газом ближайшие 100 лет
12:25 Масимову (экс-КазКНБ) сшили дело на 17 лет строгого режима
11:44 Дэвид Голдман: Америке уже не стать великой
11:11 Наталия Нарочницкая: Послевоенный мир кончился
10:18 Части единого целого. Сравнивая пути развития Казахстана, России и Украины.., - Д.Ашимбаев
10:03 Жопастенькую девчушку назначили главой экологии Казахстана. Какая экология, такая и...
10:00 "Петушиные бои": российские паникеры спровоцировали рост русофобии в Казахстане, - А.Омирбек
09:58 В плену реформ. Что такое "Новый Казахстан" и как его нужно строить? - Ю.Кисткина
09:26 РосМорпехи захватили в Азове канонерку УкрВМФ "Кореец"
09:13 Новые мигранты – украинское наводнение в Европе, - В.Малышев
09:12 Способность Запада устанавливать правила миропорядка поставлена под сомнение, - Е.Пустовойтова
08:48 У двух КазПарламентариев - старого уйгура Тохтасунова и юной казашки Сулейменовой "добровольно" отобрали мандаты. Чтоб не баловались?
08:06 Конфликт на Украине и де-европеизация/де-вестернизация мира, - katehon.com
08:05 Национализм: преступная фикция и идеологический тупик, - Александр Дугин
07:20 "Свадьба в Малиновке" и украинство, - Галина Иванкина
07:08 "Мир прежним не будет". К Версальской декларации европейского бессилия, - В.Павленко
06:30 Тайвань будет сопротивляться КНР по образцу Украины, - В.Скосырев
06:27 Душанбе и Бишкеку нужен арбитр, - В.Панфилова
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текст тут -
https://minval.az/news/124231547