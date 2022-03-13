 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Вторник, 15.03.2022
00:25  Китай накрыло "омикроном". Десятки миллионов людей оказались на карантине
00:20  Зачем саудовским властям массовая казнь? - Р.Мустафин
00:18  Кто виноват в провале проекта "Северный поток – 2", - О.Никифоров
00:15  Сердара Бердымухамедова поставили на паузу. ТуркмЦИК затягивает объявление итогов президентских выборов, - "НГ"
00:02  Амер-футуролог Фукуяма предрекает поражение России в Украине. Поглядим))
00:01  Китай не вынесет троих. Отчего упали фондовые индексы, - "Къ"
Понедельник, 14.03.2022
19:05  НАТО, Россия и страны ЦентрАзии в новой геополитической реальности, - экспертный дискурс, Казань, 15/03 (анонс)

18:37  Туркмения. Страна в наследство, - Сергей Кожемякин
18:21  Крах однополярного мира, - Рамзан Кадыров
18:12  "Финансовая ядерная война" и крупнейшее санкционное событие в истории? - В.Катасонов
17:53  Vive la Corsica! Корсиканцы восстали против французских поработителей
17:25  Акции китайских компаний рекордно обвалились на Гонконгской бирже
16:53  Никаких иллюзий. Немного о постлиберальной экономике, - Николай Сорокин
14:32  Киргизские министры личным присутствием пытаются погасить панику в магазинах
14:31  Каждый 20-й казахстанец - нищий. Что делать?
14:27  "Скоро младшие гиены начнут вытеснять старших". ТуркмКоневод Кяризов - о своем выдвижении в президенты, Сердаре и тюрьме Овадан-Депе
14:25  КазРеалии. Деньги есть, мозги есть, а результатов нет.., - "Караван"
14:07  Арестован начальник ДКНБ Алматы генерал Нурлан Мажилов
12:59  Саудовская Аравия и ОАЭ вступили в жесткое нефтяное противостояние с США, - "МК"
12:56  Азербайджан вызвался снабжать Европу газом ближайшие 100 лет
12:25  Масимову (экс-КазКНБ) сшили дело на 17 лет строгого режима
11:44  Дэвид Голдман: Америке уже не стать великой
11:11  Наталия Нарочницкая: Послевоенный мир кончился
10:18  Части единого целого. Сравнивая пути развития Казахстана, России и Украины.., - Д.Ашимбаев
10:03  Жопастенькую девчушку назначили главой экологии Казахстана. Какая экология, такая и...
10:00  "Петушиные бои": российские паникеры спровоцировали рост русофобии в Казахстане, - А.Омирбек
09:58  В плену реформ. Что такое "Новый Казахстан" и как его нужно строить? - Ю.Кисткина
09:26  РосМорпехи захватили в Азове канонерку УкрВМФ "Кореец"
09:13  Новые мигранты – украинское наводнение в Европе, - В.Малышев
09:12  Способность Запада устанавливать правила миропорядка поставлена под сомнение, - Е.Пустовойтова
08:48  У двух КазПарламентариев - старого уйгура Тохтасунова и юной казашки Сулейменовой "добровольно" отобрали мандаты. Чтоб не баловались?
08:06  Конфликт на Украине и де-европеизация/де-вестернизация мира, - katehon.com
08:05  Национализм: преступная фикция и идеологический тупик, - Александр Дугин
07:20  "Свадьба в Малиновке" и украинство, - Галина Иванкина
07:08  "Мир прежним не будет". К Версальской декларации европейского бессилия, - В.Павленко
06:30  Тайвань будет сопротивляться КНР по образцу Украины, - В.Скосырев
06:27  Душанбе и Бишкеку нужен арбитр, - В.Панфилова
00:10  Кто такие сикхи. Что надо знать об одной из самых влиятельных этноконфессиональных групп Индии
00:00  Туркменская власть вырастила себе смену, - "Къ"
Воскресенье, 13.03.2022
18:09  Казахстанская Qazaq Air передумала не летать в Россию
17:33  В Казахстане задержан-таки племянник Елбасы генерал КНБ и олигарх Сатыбалды
17:12  Рамзан Кадыров прибыл на Украину
16:20  В Киеве убит американский журналист Брент Рено
15:16  Женщина-президент и сын вместо отца: где сменилась власть и поможет ли это России
15:15  Завтра было поздно. Как перевоспитать фашиста, - Анна Серафимова
14:02  Энергетические санкции США: запрещая разрешай, - Сергей Ануреев
10:19  COVID-19 – не пандемия, а необъявленная биологическая война, - В.Катасонов
10:04  Война до последнего вассала, - Юрий Борисов
09:45  На выборы в Туркмении притопало 97% избирателей
09:35  "Сахарная паника" перекинулась на Бишкек - 1 кг в одни руки
09:07  От монолога к диалогу. КазВласти пытаются достучаться до плебса, - Д.Ашимбаев
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
Амер-футуролог Фукуяма предрекает поражение России в Украине. Поглядим))
00:02 15.03.2022

текст тут -
https://minval.az/news/124231547

Источник - ЦентрАзия
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1647291720


Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Елбасы встретился с Президентом Турецкой Республики Реджепом Тайипом Эрдоганом
- Председатель Мажилиса подписал Распоряжение о созыве совместного заседания Палат Парламента
- Бюро Мажилиса определило повестку предстоящего пленарного заседания
- Первое заседание Водного совета состоялось в Правительстве РК
- Части единого целого
- Премьер-Министр РК А. Смаилов провел заседание Совета по улучшению инвестиционного климата
- Кадровые перестановки
- МВК по нераспространению вируса COVID-19 приняла ряд решений по снятию ограничений
- В Цифровом офисе Правительства РК состоялось совещание по вопросам цен на СЗПТ и продовольственной безопасности
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  