Скончался экс-глава Горно-Бадахшанской области Таджикистана Шодавлят Шодавлятов

14:00 15.03.2022

Шодавлятов Шодавлят Гуломиддинович

Shodavlyatov Shodavlyat Gulomiddinovich

( 1939 – 13.03.2022)



13 марта 20202 года после непродолжительной болезни скончался Шодавлятов Шодавлят Гуломиддинович бывший председатель Облисполкома Горно Бадахшанской Области Таджикистана.



Шодавлятов Шодавлят родился 1939 году в Шохдаринском районе ГБАО Таджикской ССР.

После окончания средней школы служил в рядах Советской Армии.

По завершению службы в рядах Советской Армии поступил в Таджикский сельскохозяйственный институт на факультет механизации сельскохозяйственного производства.

Трудовую деятельность начал в Республиканском объединение

"Таджиксельхозтехника".

1976 – 1979 гг. - был направлен в целинный Яванский район на должность Заместитель начальника районного объединения "Таджиксельхозтехника".

1979 – 1980 гг.- Председатель Яванского комитета народного контроля. Таджикской ССР.

1980 – 1982 гг. – направлен в Высшую партийную школу. Город Ташкент.

После успешной окончания партийной школы работал инструктором Яванского районного комитета партии, заместителем районного исполкома народных депутатов.

1985 году избран председателем исполкома Яванского райсовета народных депутатов.

1991 году – руководителем Рошкалинского района Горно - Бадахшанской области Таджикистана и в том же году Шодавлятова Шодавлята избрали Председателем облисполкома Горно – Бадахшанской области.

1995 году работал Заместителем председателя Горно - Бадахшанской области и председателем представительства области при правительстве Республики Таджикистан.



Работая на высоких ответственных должностях, Шодавлятов Шодавлят зарекомендовал себя как грамотный, добросовестный высококвалифицированный специалист. Его принципиальность и внимательное отношение к людям помогали добиваться серьезных результатов в работе. Честный и ответственный труженик, опытный хозяйственник, мудрый руководитель, он всегда шел навстречу людям, помогая решать волновавшие их вопросы, прикладывая все силы ради благосостояния народа.



В лице Шодавлятова Шодавлята мы все друзья потеряли надежного друга, соратника и единомышленника, человека, душою болевшего за страну

Выражаем искренне соболезнование и сочувствие родным и близким.

Искренне соболезнуем родным и близким, а также всем, кому выпала честь работать с Шодавлятовым Ш.Г.

Мы сохраним светлую память об Шодавлятове Ш.Г. в наших сердцах.



Ниезмамадов А.Н. Едгоров Ф. Кодиров Косим. Илолов Мамадшо Илолович. Шабдолов Шоди Давлятович. Искандаров Акбаршо. Дилбоваров Посор. Коимдодов Козидавлат. Шеров Хисрав. Акбаров Темуршо. Паллаев Мамадназар. Кодиров Раджабали. Бекназаров Садулло. Мирзоев Халимхон. Зогов Мамаджон. Киличев Мусурмон. Бекназаров Курбоназар. Хасанов Занджир. Хошимов Муминджон.



Отправил Мухамедов С.Д.