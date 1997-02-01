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|В КазАрмии новые: главком Десантно-штурмовых войск (Джумакеев) и командующий РГ "Юг" (Кучекбаев)
14:14 15.03.2022
Президент Касым-Жомарт Токаев назначил командующих региональным командованием "Юг" и Десантно-штурмовыми войсками ВС РК
"Кучекбаев Мереке Матимович назначен командующим войсками регионального командования "Юг", он освобожден от должности командующего Десантно-штурмовыми войсками Сухопутных войск Вооруженных сил Республики Казахстан", - говорится в распоряжении Главы государства.
Распоряжением Президента Кайдар Каракулов освобожден от должности командующего войсками регионального командования "Юг".
Командующим Десантно-штурмовыми войсками Сухопутных войск Вооруженных сил назначен Алмаз Джумакеев.
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ДЖУМАКЕЕВ Алмаз Женишевич
/ /
[06.03.1970 - ..]
Род. в городе Пржевальск Иссык-Кульской области Киргизской ССР. Казах
В 1988 году закончил Республиканскую специальную школу-интернат (РСШИ) (Фрунзе). В 1992 году окончил Рязанское высшее воздушно-десантное командное училище. окончил Московское пограничное военное училище МВД СССР.
Слушатель заочного отделения Военной Академии ВС РК (08.1998-06.2001);
Офицерскую службу начал в июне 1992 года в 35-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригаде ВС РК, с должности командира парашютно-десантного взвода.
С сентября по октябрь 1992 года принимал участие в боевых действиях по охране Государственной границы СНГ в зоне ответственности Пянджского пограничного отряда пограничных войск РФ в Таджикистане.
Служба на разных должностях в Пограничных войсках КГБ СССР. Дважды направлялся для прохождения воинской службы в Афганистане (1979-1981 гг. и 1983-1984 гг.);
Командир парашютно-десантного взвода в 35-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригадеВС РК (06.1992);
Принимал участие в боевых действиях по охране Государственной границыСНГ, в зоне ответственности Пянджского пограничного отрядапограничных войск Российской Федерации, в Таджикистане (09.1992-10.1992);
Командир разведывательного взвода 2-го десантно-штурмового батальона, 35-я огдшбр (11.1992-11.1993);
Командир штабной роты 2-го десантно-штурмового батальона, 35-я огдшбр (11.1993-10.1994);
Заместитель командира 2-го десантно-штурмового батальона по боевой подготовке, 35-я огдшбр (10.1994-06.1995);
Командир 2-го десантно-штурмового батальона (на автомобилях), 35-я огдшбр (06.1995-02.1997);
Командир 1-го десантно-штурмового батальона (на БТР-80), 35-я огдшбр Капчагайской отдельной десантно-штурмовой бригады "Барс" Аэромобильных войск Казахстана. /батальон т.н. "часовой" готовности - самое боеспособное соединение ВС РК)/.
(02.1997-05.1998);
Командир 351-го отдельного десантно-штурмового батальона (на автомобилях), 35-я огдшбр (после переформирования) (05.1998-06.1998);
Слушатель заочного отделения Военной Академии ВС РК (08.1998-06.2001)
Командир 353-го отдельного десантно-штурмового батальона (на автомобилях), 35-я огдшбр (08.-1998-08.2001);
Начальник штаба - заместитель командира 35-й огдшбр (08.2001-10.2003);
командир 37-й десантно-штурмовой бригады "Барс" Аэромобильных войск Казахстана (в/ч 18404), Талды-Курган (10.2003-09.2009);
Начальник Департамента боевой подготовки и службы войск Комитета начальников штабов в Министерстве обороны РК (09.2009-04.2010);
Первый заместитель командующего Региональным командным управлением "Астана" - начальник штаба Управления командующего войсками РгК "Астана"(04.2010-09.2010);
заместитель главнокомандующего - начальник главного управления воспитательной и социально-правовой работы Управления главнокомандующего Сухопутными войсками (09.2010-05.2011);
Командир 36-й отдельной десантно-штурмовой бригадыАэромобильных войск (05.2011-10.2015);
Командующий Аэромобильными войсками Вооруженных Сил РК (15.10.2015-05.2016);
Командующий Десантно-штурмовыми войсками Сухопутных войск Вооруженных Сил Республики Казахстан (05.2016-04.2018);
Заместитель главнокомандующего Сухопутными войсками Вооруженных Сил Республики Казахстан (по боевой подготовке) - начальник главного управления боевой подготовки Управления главнокомандующего СВ ВС РК (20.04.2018-12.2018);
Начальник Департамента боевой подготовки Генерального штаба ВС РК (с 12.2018)
командующий Десантно-штурмовыми войсками Сухопутных войск ВС РК с 15 марта 2022
Гв. полковник. Генерал-майор (5.05.2011)
Награжден орденами Айбын II степени и Даңқ II степени.
Жена: Джумакеева Жулдыз Айдаровна
Дети: две дочери, двое сыновей
по др. данным -
Жена - Ирина.
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КУЧЕКБАЕВ Мереке Матимович
/ /
[07.08.1976 - ..]
Родился 7 августа 1976 года в селе Лубенка Чингирлауского района Уральской области. Казах.
В 1997 году окончил Алма-Атинское высшее общевойсковое командное училище, в 2007 году – Национальный университет обороны имени Первого Президента Республики Казахстан – Елбасы, в 2017 году закончил Военную академию Генерального Штаба Вооруженных Сил Российской Федерации.
Проходил службу на должностях командира танкового взвода, танковой роты, начальника штаба – заместителя командира танкового батальона, командира батальона. С февраля 2003 года командир войсковой части 43053. С марта 2005 года командир войсковой части 32039. С июня 2007 года начальник штаба - первый заместитель командира войсковой части 25744. С октября 2007 года командир войсковой части 10810. С января 2012 года командир войсковой части 25744. В ноябре 2013 года назначен заместителем командующего войсками регионального командования (по боевой подготовке) – начальником управления боевой подготовки Управления командующего войсками регионального командования "Юг". В июне 2017 года назначен заместителем командующего Десантно-штурмовыми войсками (по боевой подготовке) – начальником управления боевой подготовки Управления командующего Десантно-штурмовыми войсками СВ ВС РК. В декабре 2017 - янв. 2020 - начальник штаба – первый заместитель командующего Десантно-штурмовыми войсками СВ ВС РК.
с 1 января 2020 - 2021 - командующий войсками Регионального командования "Астана".
с 22 июня 2021 - 15 марта 2022 - командующий Десантно-штурмовыми войсками Сухопутных войск ВС РК
с 15 марта 2022 года - командующий войсками Регионального командования "Юг".
генерал-майор (6.05.2021)