В Москве решили в первый раз пышно отпраздновать Навруз. В программе...

15:54 16.03.2022

27 марта в Москве отпразднуют Международный праздник весны "Навруз", который пройдет при поддержке Департамента национальной политики и межрегиональных связей города Москвы.



Пресс-конференция, посвященная проведению праздника, состоится 22 марта в 13:00 в Информационном центре Правительства Москвы на Новом Арбате, 36 (сектор "А").



О программе Навруза-2022 на пресс-конференции расскажут:

• Виталий Сучков, руководитель Департамента национальной политики и межрегиональных связей города Москвы;

• Хуршеда Хамракулова, представитель Рабочей группы по подготовке Московского праздника Навруз-2022, эксперт в сфере национально-культурных традиций, вице-президент Международной Академии духовного единства и сотрудничества народов мира;

• Наталья Локтева, представитель Рабочей группы по подготовке Московского праздника Навруз-2022.

• Наиля Шахова, директор программ и ведущая на радио "Восток FM"



Важно! Для прохода в Информационный центр Правительства Москвы при себе необходимо иметь паспорт или пресс-карту.



Будем также благодарны за поддержку анонсом.



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27 марта в Москве отпразднуют "Навруз"



Международный праздник весны "Навруз" пройдет в Москве в шестнадцатый раз.



В марте во всем мире отметят Навруз (персидский Новый год) – древний праздник ираноязычных и ряда тюркских народов, символизирующий наступление весны и обновление природы. Его празднуют в Иране, Афганистане, Таджикистане, Индии, Турции, Македонии, Албании, Узбекистане, Казахстане, Кыргызстане, Азербайджане, Туркменистане, а также на территории Российской Федерации – в Татарстане, Башкортостане, Дагестане и в некоторых других национальных республиках.



В Москве Навруз отмечается уже 16 лет, в этом году он уже во второй раз пройдет онлайн. Прямая трансляция пройдет 27 марта с 12:00 до 18:00 на официальном сайте Навруза navruz.online, в социальной сети "Одноклассники". Присоединиться к праздничным мероприятиям сможет любой желающий.



Программа онлайн-трансляции максимально приближена к традиционному празднованию Навруза и включает презентации национальных диаспор, национальные кухни, спортивные состязания, игры и ремесла.



Anastasia Manukova

+79096808554

manukova.anastasia@gmail.com



PR-агентство "Бедуш & Маренникова"

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