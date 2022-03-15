 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Четверг, 17.03.2022
00:50  "Все ждали от Токаева большего", - А.Грозин
00:34  Туркменистан при Бердымухамедове-младшем: транзит власти можно назвать состоявшимся? - Д.Поляков
00:24  Россия дала добро на снятие нефтяного эмбарго с Ирана, - "НГ"
00:18  "Обиженные кланы попробуют взять реванш": Казахстан на пороге политической перестройки
00:14  Открыт прием работ на Конкурс молодых международников СНГ имени А.А.Громыко
Среда, 16.03.2022
16:52  В Алматы оперативно соорганизовались хунвейбины Токаева - молодежное движение "Новый Казахстан"
16:08  Запретный гнет: как Китай переживает новую вспышку COVID-19, - Н.Портякова

16:02  Скончалась народная артистка Узбекистана Тути Юсупова
15:59  Корсика – французский Донбасс? - В.Прохватилов
15:57  Россия, Китай и украинский кризис, - В.Кашин
15:54  В Москве решили в первый раз пышно отпраздновать Навруз. В программе...
15:51  ЛапыСжоп! В Кыргызстане началась кампания против харассмента
15:47  Жмут на газ. Рыночек больше ничего не решает, - Борис Марцинкевич
15:06  Задержан проворовавшийся вице-президент Торгово-промышленной палаты Киргизии Канатбек Шатманов
14:22  Возглавляемая экс-рос-вице-премьером Дворковичем ФИДЕ отстранила сборные России и Белоруссии
14:18  Солдаты неудачи. "Иностранный легион" на Украине как-то быстро зажмурился, - И.Титов
14:06  Три ответа на вопросы о будущем России и Китая, - Тимофей Бордачев
12:24  "Следствие по делу о заговоре силовиков и их пособников...", - речь Токаева народу (текст)
10:22  В Узбекистане запрещено увольнение работников, достигших пенсионного возраста
10:02  Грандиозность преобразований. В КазСенате будут заседать не 49, а 45 бездельников
09:52  Доллар утратит статус главной валюты планеты, - Сергей Глазьев
09:45  Токаев: Родным президента законодательно запретят занимать политические должности в Казахстане... А соплеменникам и однородцам?
09:41  Рубль-рупия бхай-бхай. Дели ищет пути обхода западных санкций против России, - С.Строкань
09:37  Токаев учреждает "Национальный курултай". Ну как же без него..?
09:16  Ждали реформ... В Казахстане появятся Абайская, Улытауская и Жетысуйская области и город Кунаев
09:12  Мнимые величины. Насколько Казахстан смог избавиться от импортной зависимости? - Е.Косенко
08:46  Гуштингири, концерты, скачки. Как по всему Таджикистану будут отмечать Навруз
08:41  Такого никто не ожидал: Херсонская Народная Республика станет гробовщиком "незалежной", - "СП"
08:14  Содружество Независимых Государств: затянувшийся кризис или новые возможности? - А.Чеботарев
07:44  Почему взбунтовалась Корсика? - Н.Петров
07:19  Прощальный гамбургер. Светлой памяти "Макдональдса", - Г.Иванкина
07:13  ЗаВалили понтареза. "Лучший в мире" канадский снайпер Вали убит в Мариуполе в первом же бою
07:08  В Туркестанской области Казахстана опять потоп
01:29  От дождей развалилась отреставрированная Бухарская крепостная стена
00:38  О биологических лабораториях на Украине и в других постсоветских государствах, - В.Овчинский, Ю.Жданов
00:36  Исламизм в Центральной Азии: cегодня – тишина, а завтра? - Алексей Малашенко
Вторник, 15.03.2022
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19:33  В Алматы задержан сват Елбасы казахский олигарх Кайрат Боранбаев
19:08  В Ташкенте создаются школы спортивного мастерства Оксаны Чусовитиной и Баходира Жалолова
18:57  Главкомом Укрвойск в Донбассе назначен генерал с крайне непатриотичным призвищем - Москалев
18:47  Умер раненый в Киеве еще один амер-журналист - Пьер Закржевский. Еще один (Холл) - в реанимации
18:45  Нефть стремительно дешевеет. Китай опять заболел, - "МК"
18:27  Нарушителей запрета на вывоз валюты в Казахстане будут серьезно наказывать
15:15  Как проходила пуштунизация Афганистана, - Хомид Саидов
14:24  Задержан экс-глава Госкомпрома Кыргызстана Сагынбаев. За "выплату незаконной премии"))
14:14  В КазАрмии новые: главком Десантно-штурмовых войск (Джумакеев) и командующий РГ "Юг" (Кучекбаев)
14:10  Русские придут: как Казахстан стал вторым домом для российских олигархов
14:07  У казберегов Каспия нашли на дне уникальный старинный танкер (фото)
14:00  Скончался экс-глава Горно-Бадахшанской области Таджикистана Шодавлят Шодавлятов
13:44  У Казахстана новые послы: в Туркмении (Тажибаев), Таджикистане (Туреханов), Кубе (Елемесов) и Турции (Сапиев)
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Открыт прием работ на Конкурс молодых международников СНГ имени А.А.ГромыкоОткрыт прием работ на Конкурс молодых международников СНГ имени А.А.Громыко
00:14 17.03.2022

О конкурсе молодых международников СНГ имени А.А. Громыко

Конкурс проводится с 2018 года и за 4 года работы объединил более 1100 молодых ученых, дипломатов, представителей общественных организаций и коммерческих структур из 11 стран СНГ. Своеобразным "ядром" конкурса и лидерами по количеству заявок традиционно являются Беларусь и Россия. Целью конкурса является популяризация исследований, посвященным Великой Отечественной войне, международным отношениям, современной истории дипломатии и интеграционным процессам на евразийском пространстве. Конкурс направлен на расширение диалога молодых исследователей и дипломатов, а также активизацию взаимодействия научно-исследовательских и образовательных учреждений стран СНГ и ЕАЭС.

Организаторы конкурса – Ассоциация внешнеполитических исследований имени А.А.Громыко, Институт Европы РАН, Академия управления при Президенте Республики Беларусь, МГИМО. Конкурс проводится при поддержке Евразийской экономической комиссии, Постоянного комитета Союзного государства и МФГС СНГ.

Александр Пешеньков
Координатор конкурса
+7 925 881 28 48

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Открыт прием работ на Конкурс молодых международников СНГ имени А.А.Громыко 2022
konkurs-gromyko.org

Конкурс проводится с 2018 года и за 4 года работы объединил более 1100 молодых ученых, дипломатов, представителей общественных организаций и коммерческих структур из 11 стран СНГ. Целью конкурса является популяризация исследований, посвященным Великой Отечественной войне, международным отношениям, современной истории дипломатии и интеграционным процессам на евразийском пространстве. Конкурс направлен на расширение диалога молодых исследователей и дипломатов, а также активизацию взаимодействия научно-исследовательских и образовательных учреждений стран СНГ и ЕАЭС. Официальный сайт конкурса: konkurs-gromyko.org.

Организаторами конкурса выступают Ассоциация внешнеполитических исследований имени А.А. Громыко, Академия управления при Президенте Республики Беларусь и Институт Европы РАН при поддержке Постоянного комитета Союзного государства, МГИМО, Евразийской экономической комиссии, Межгосударственного фонда гуманитарного сотрудничества СНГ.

В конкурсе могут принимать участие студенты и выпускники учреждений высшего образования, аспиранты, ученые, преподаватели, журналисты, аналитики, специалисты из сферы бизнеса, представители общественных организаций, дипломаты из государств-участников СНГ не старше 40 лет. Окончание приема заявок – 23:59 12 мая 2022 г.

Участие в конкурсе возможно в рамках следующих номинаций:
• Основная номинация – научные статьи аспирантов, ученых, преподавателей, аналитиков и дипломатов не старше 40 лет по состоянию на 1 августа 2022 года.
• Дебютная номинация – научные статьи студентов и выпускников учреждений высшего образования не старше 30 лет по состоянию на 1 августа 2022 года.
• Номинация "Конкурс эссе" – публицистические эссе студентов и выпускников учреждений высшего образования не старше 30 лет по состоянию на 1 августа 2022 года.

Также жюри вправе устанавливать дополнительные специальные номинации.

К участию в конкурсе принимаются оригинальные неопубликованные научные статьи и аналитические записки, написанные самостоятельно одним или несколькими авторами (не более 30 тыс. знаков) и посвященные исследованию следующих тем:
• современные международные отношения и интеграционные проекты на постсоветском пространстве: Союзное государство Беларуси и России, ЕАЭС, СНГ, ОДКБ;
• риски конфликтов и инструменты укрепления коллективной безопасности в Евразийском регионе;
• культурные и образовательные связи как ресурс интеграционного строительства;
• Великая Отечественная война в истории международных отношений: проблемы сохранения и искажения исторической памяти;
• исторические основы российско-белорусского единства (приурочено к Году исторической памяти в Республике Беларусь);
• санкции как инструмент геополитики: проблемы легитимности и методы противодействия;
• проблемы вмешательства во внутренние дела суверенных государств на пространстве СНГ;
• дипломатическое наследие А.А.Громыко;
• "после пандемии": национальные проблемы и интеграционные решения;
• роль ООН, ее прошлое и будущее в системе международных отношений.

Конкурс является междисциплинарным. К участию принимаются работы, раскрывающие заявленную тематику в области политологии, экономики, социологии, истории, права, философии.

Призы:
• Статьи победителей конкурса в основной номинации будут опубликованы в ведущих научных журналах, входящих в перечень ВАК и Scopus (включая журнал "Современная Европа", журналы МГИМО).
• Работы всех финалистов конкурса будут опубликованы в научном сборнике статей.
• Все финалисты получат грант на участие в Форуме финалистов в Москве в июле 2022 г. для презентации своих работ, участия в уникальных мастер-классах и насыщенной культурной программе.
• Победители в основной номинации получат ценные призы – ноутбук, планшет или смартфон. В дебютной номинации – умные часы, фитнес-браслет или внешний жесткий диск. Также предусмотрены призы в специальных номинациях по решению жюри.

По результатам дебатов, в ходе которых будет проходить защита работ на Форуме финалистов конкурса, Жюри может предоставить победителям:
• Грант на научно-исследовательский проект, издание монографии или участие в конференции в России.
• Грант на повышение квалификации в ведущих вузах России, включая МГИМО.
• Рекомендательное письмо для стажировки в Евразийской экономической комиссии, МГИМО.

Для участия в конкурсе необходимо до 12 мая 2022 г. включительно подать заявку через электронную форму на официальном сайте конкурса: konkurs-gromyko.org, содержащую анкету участника и конкурсную работу.

Подробная информация на официальном сайте конкурса: konkurs-gromyko.org.

Итоги Конкурса молодых международников 2021 г. на официальном сайте конкурса. Брошюра о конкурсе 2021 г.

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По всем вопросам пишите организаторам в социальные сети или на электронную почту: info@konkurs-gromyko.org

Источник - ЦентрАзия
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1647465240


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