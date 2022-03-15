Казахский национализм крупным планом

07:46 17.03.2022

https://www.altyn-orda.kz/kz/marat-bajdildauly-nam-bolshe-navredil-

rashizm-nezheli-fashizm-perevod-s-kazahskogo-altyn-ordy/

Марат Байдилдаулы: Нам больше навредил рашизм, нежели

фашизм. Перевод с казахского Алтын - орды