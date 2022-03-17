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Рогунская ГЭС: обзор некоторых событий за 2021 год, - К.СирожидиновРогунская ГЭС: обзор некоторых событий за 2021 год, - К.Сирожидинов
14:36 17.03.2022

Рогунская ГЭС: обзор некоторых событий за 2021 год.

Плотина и водохранилище Рогунской ГЭС (2021 г.) Фото с сайта www.tgem.tj

К 2021 году строящиеся плотина первой очереди Рогунской ГЭС на р. Вахш (Таджикистан) и созданное при нем водохранилище уже начали приобретать эстетическую завершенность, выразительность, гармоничное единение с природой. Это - характерная особенность уникальной (по грунтам основания и будущей полной высоте) плотины и водохранилища (см. Фото). Другие построенные основные сооружения ГЭС полностью находятся под землей, под скалами. Так, глубина низа здания машинного зала относительно отметки русла реки составляет минус 35,85 м., глубина низа здания (помещения) трансформаторов на 1, 9 м ниже естественного уровня русла реки Вахш.

Как все заинтересованные читатели знают, в конце октября месяца 2016 года состоялось перекрытие русла реки Вахш и начато сооружение плотины. К 2018-2019 годам плотина первой очереди была отсыпана на абсолютную высоту 1065 м над уровнем моря (относительная высота 100 м). Объем насыпы составил 6 млн. куб. м грунта, что составляло 8% от объема полной плотины (73,6 млн. куб. м) проектной высотой 335 м. Уровень воды созданного таким образом водохранилища была доведена до абсолютной отметки 1058 м. При таких минимально допустимых показателях, по временной схеме установлены и пущены в эксплуатацию 2 гидроагрегата. Один (№6) в ноябре месяце 2018 года, другой (№5) – в сентябре 2019.

Типы установленных (специалистами заводов) гидроагрегатов:

- две гидротурбины РО 310-В-483,5 мощности по 200 МВт каждый; изготовлены в 90-х годах прошлого века заводом АО "Турбоатом", г. Харьков, Украина

-гидрогенераторы, изготовлены предприятием "Электротяжмаш", г. Харьков, Украина:
1. Тип СВ 1140/280 - 48М (УХЛ4), установленная мощность – 360 МВт, напряжение - 15,75 кВ., исполнение – горизонтальное, год выпуска и поставки – 2010-2012;
2. Тип СВ 1140/320 - 48М (УХЛ4), номинальная мощность – 400 МВт, напряжение – 15,75 кВ., исполнение-зонтичное, год выпуска и поставки – 2010-2013;

По состоянию на начало июня месяца 2021 года всего выработано электроэнергии в объеме 2,92 млрд. кВт. час (более поздние данные пока отсутствуют). В 2020 году произведено 1,3 млрд. кВт час электроэнергии (74,2 МВт на агрегат). Арифметические расчеты показывают, что за пять месяцев (январь-май) 2021 года 2-я гидроагрегатами выработано 679,5 млн. кВт. час электроэнергии или же 4,53 млн. кВт. час в сутки (2,26 млн. кВт. час на агрегат в сутки). При этом фактическая рабочая мощность составила 94,2 МВт на агрегат. Конечно же это намного ниже запланированного на первом этапе уровня. В будущем, гидроагрегаты будут подвергнуты значительной реконструкции с целью доведения их установленной мощности до проектного значения – по 600 МВт каждый.

Согласно публикации, размещенной на официальном веб-сайте ОАО Рогунской ГЭСС, с начала июня месяца 2021 года агрегат №6 был остановлен на текущий ремонт. Позже, по другим сведениям, после ремонта агрегат №6 запущен и другой агрегат №5 отключен и переведен в резерв. Почему? Ведь эти два агрегата должны были непрерывно работать - вырабатывать электроэнергию и "зарабатывать" деньги, внести вклад в дальнейшее финансирование строительства ГЭС.

Согласно результатам исследований ТЭО проекта строительства Рогунской ГЭС (Том5: "Экономический и Финансовый анализ", 2014) предположительная начальная удельная цена реализации вырабатываемой на Рогунской ГЭС электроэнергии составляет 6,15 цента за киловатт-час или в местной валюте по текущему курсу 80 дирам (0,8 таджикских сомони) за киловатт-час в большей части выработки для внутреннего, в пределах Таджикистана потребления. Только по такой минимальной цене и выше была обоснована экономическая целесообразность и окупаемость строительства Рогунской ГЭС. При соблюдении этого условия и при непрерывной работе 2-х гидроагрегатов можно было бы получить доход примерно в сумме 80 млн. долл. США в год. Однако, информация о покупной цене до сих пор не раскрыто, следовательно, мы не знаем сумму возможного дохода ОАО "Рогунская ГЭС", ее Дирекции по производству.

В настоящее время продолжается отсыпка плотины как в верхней ее части, так и в нижней. Общий объем насыпы приближается к 20 млн. куб. м, что составляет 27,2% от полного проектного объема плотины. Высота плотины первой очереди поднята свыше отметки 1120 м над уровнем моря. Судя по зрительному восприятию телепередач, уровень воды в водохранилище не повышается, а остается не измененным (1070 м над уровнем моря), что ускоряет преждевременное заиление водохранилища первой очереди и снижает полезный ее объем. Причины не набора воды до отметки 1100 м не известны.

Отрадно отметит, что летом 2021 года наконец-то одобрено и присуждено Контракт на подрядные работы по Лоту №3 -"Строительство правобережных сооружений Рогунской ГЭС". Генеральный подрядчик – ОАО "Таджикгидроэлектромонтаж (ТГЭМ)". Стоимость Контракта – 1,64 млрд. долл. США. Затраты на строительные работы по разным объектам, обеспечивающие безопасность плотины и гидроузла в целом, оцениваются на уровне 83,7% от стоимости Контракта по Лоту-3. Оцененная продолжительность предстоящего строительства -13 лет.

Несмотря на то, что Правительство Республики Таджикистан в текущем, 2022 году планирует выделить безвозвратно из государственного бюджета в эквиваленте 221 млн. долл. США на продолжение сооружения Рогунской ГЭС, вопросы полноценного финансирования строительства выдвигаются на передний план. Согласно разбивке капитальных затрат по годам, приведенным в материалах по ТЭО Рогунской ГЭС, сейчас в течении ближайших 5-ти лет финансовые потребности составляют от 300 до 500 млн. долл. США в год и более.

Возможность внешнего финансирования строительства Рогунской ГЭС, руководство Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) по Центральной Азии прокомментировала в СМИ, в ноябре 2021 года так: "готовится отчет, который должен содержать условия и структуру финансирования этого проекта. Сначала мы ознакомимся с этим отчетом, обсудим его с нашими партнерами из правительственных структур, а также с партнерами с финансирующей стороны. Говорить что-то об участии ЕБРР в финансировании проекта пока слишком рано. Необходимо убедиться в заключение приемлемых коммерческих соглашений по закупке электроэнергии".

В начале декабря прошлого, 2021 года, в г. Душанбе, в Правительстве РТ при участии Премьер-министра г-на Кохира Расулзода состоялся круглый стол по привлечению финансовых ресурсов на строительство Рогунской ГЭС. В работе круглого стола приняли участие представители около 30 международных организаций и фондов. Правительство РТ озабоченно высказался о том, что потребуется много времени для завершения строительства Рогунской ГЭС за счет государственного бюджета Таджикистана, без поддержки и помощи партнеров по развитию и инвестиционных банков.

Азиатский банк развития (АБР) заинтересован в достройке Рогунской ГЭС, но к этому проекту есть некоторые вопросы, связанные с рынком сбыта электроэнергии, закупками и обеспечением защитных мер, - отметила глава Представительства АБР в Таджикистане г-жа Шенни Кэмпбелл с журналистами в прошлом месяце. Она также отметила, что, "с учетом результатов исследований Всемирного банка существует много вопросов, на которые международные доноры должны получать ответ, прежде чем участвовать в его финансировании".

В августе месяце 2021 года, ряд электронных СМИ сообщали о том, что "Миссия Всемирного банка проводит специальное исследование для выявления потенциала Рогунской ГЭС". Видимо эти исследования завершились, подготовлен соответствующий Отчет и представлен международным организациям и Правительству РТ. К сожалению, этот документ Всемирного банка пока не опубликован и информация не раскрыто для широкой общественности. Поэтому, мы, функционально и финансово независимые местные эксперты, не ознакомившись с содержанием Отчета тем временем не можем профессионально комментировать озабоченности потенциальных доноров и выработать/ представить рекомендации Правительству РТ.

инженер Сирожидинов Камолидин
г. Душанбе
17 марта 2022 года

Источник - ЦентрАзия
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1647516960


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