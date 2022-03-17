Как повлияют антироссийские санкции Запада на экономики стран ЦентрАзии? - Е.Кузьмина

00:38 19.03.2022

Как повлияют антироссийские санкции Запада на экономики стран Центральной Азии?



Заведующий сектором Центра постсоветских исследований ИМЭМО РАН им. Е.М. Примакова, эксперт Российского совета по международным делам Елена Кузьмина проанализировала ситуацию.



По мнению Кузьминой, ситуация, складывающаяся в экономиках государств Центральной Азии, очень разнопланова, и требует тщательного анализа с учетом всех переменных, новые из которых появляются каждый день. Промежуточный срез ситуации аналитик представила на экспертной панели "НАТО, Россия и страны Центральной Азии на фоне новой геополитической реальности", организованной АНО "Институт исследований Центральной Азии".



Мигранты попали под раздачу



"Первое, что бросается в глаза - это мигранты. Сокращение трудовой миграции из стран Центральной Азии в Россию будет, но насколько высоким - неизвестно. На мой взгляд, те цифры, которые приводятся сейчас, берутся, так скажем "от фонаря", поскольку как будет разворачиваться ситуация абсолютно непредсказуемо. Пока неизвестно, например, насколько западный бизнес уйдет из России. При этом, для центральноазиатских мигрантов заместить Россию другими странами - очень большая проблема, - подчеркнула Елена Кузьмина. - Приведу пример: Япония открыла линию для трудовых мигрантов из Узбекистана. Требуется соблюсти два условия: сдать экзамен по языку и сдать экзамен, подтверждающий профессиональную квалификацию. Понятно, что большая часть мигрантов той квалификации, которая нужна стране, не имеет. Я уж не говорю про язык".



По мнению эксперта, некая часть трудовых мест для мигрантов из центральноазиатских республик может быть замещена вакансиями в Турции и, вероятно, Южной Корее. Но это очень относительно, заметила Кузьмина. Если Турция увеличит экономическое взаимодействие с Россией, то может быть места будут.



Сократить взаимодействие - нереально



"Следующий момент - это очень серьезное давление на страны Центральной Азии со стороны США с требованием если не присоединиться к санкциям, то по крайней мере сократить экономическое взаимодействие. Для Центральной Азии это очень сложно. Приведу лишь цифры. Импорт из России в Казахстан - это 64%, в Узбекистан - приближается к 50%, в экспорте тоже достаточно хорошие позиции", - обозначила эксперт Российского совета по международным делам.



Конечно, активное давление ситуация оказывает сегодня и на ЕАЭС. Пока на площадке союза говорится лишь о вопросах, требующих незамедлительных решений: помощь организациям, занимающимся продвижением экспорта, ситуация с поставками продовольствия, медикаментов.



А что с курсом?



"Большая проблема будет с курсами национальных валют. Они будут еще очень сильно колебаться. Это самая волатильная вещь, которая может быть во взаимодействии России и стран Центральной Азии. Но здесь может сыграть свою положительную роль то, что все-таки основной масштаб торговли шел в рублях - более 60%", - пояснила эксперт.



Стоит ли пускать Китай?



Возвращаясь к ситуации с импортом российских товаров, нужно отметить, что руководство центральноазиатских республик сегодня понимает, что весомое импортозамещение может быть только со стороны Китая.



"И тут же возникает вопрос: а стоит ли это делать до такой степени, чтобы еще больше Китай допускать на свой рынок? Частичное замещение может быть со стороны Турции, но очень ограниченное, поскольку не хватает мощностей экономики. Пока в действиях стран Центральной Азии прослеживается стремление выйти на продолжение общего взаимодействия с Россией, а не на разрыв связей", - убеждена Елена Кузьмина.



Алина Искандерова,

АНО "Институт исследований Центральной Азии"