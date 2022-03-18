Токаев и аманатки. Новый Казахстан или старые Васюки? - В.Хлюпин

07:08 21.03.2022 Президент Казахстана К.Токаев 16 марта сего года выступил с программными тезисами "Нового Казахстана", комментарий редактора сайта ЦентрАзия Виталя Хлюпина.



Страна ждала реформ, нового курса, новой стратегии развития. Дождались...



Токаев просто смешон и жалок. Сказал - лучше б молчал. За обилием красивых фраз - минимум смыслов. Нет и близко анализа кризиса современной казахской власти, успешно приведшей страну в тупик глубинного Елбасизма - родо-племенной геронтократии. Капиталистическая олигархия - компрадорская в своей основе, т.е. вскормленная и воспитанная для обслуживания иностранных ТНК, ориентированная на вывоз сырья - как правила, так и правит. Национализм - в роли замещающей идеологии для подобной элитки. Чтоб казахом было не так обидно. Их имеет родная, Казахская в природе своей, Власть.



Чтобы начать строить Новый Казахстан надо разобраться со старыми "болячками" олигархами и небожителями, усердно доившими страну и народ все эти годы. С олигархическими группами Машкеича, Кимов, Утемуратова и пр.



Необходимо вскрыть и проанализировать сам феномен срастания родо-племенных трайбов и кланов с оффшорным капиталистическим укладом. Они, суть, создали в Казахстане вполне себе эффективную модель откачки из страны природных ресурсов и ценностей, построили свой альтернативный Новый Казахстан, который, в отличие от токаевского, давно и успешно работает.



Токаев и близко не начал демонтаж ЕлбаКратии. Ограничился только сносом погорелого Алматинского дворца "отца народа".



Да, задержали, наконец, одиозного племянника-генерала Сатыбалды и его Сатыбалдинду - красочные персонажи, обвиняют в рейдерстве, но руки Казправосудия почему-то никак не

дотянулись до Булата Назарбаева, до Тимура Кулибаева - обглодавшего Казахстан как заяц-беляк молодую осинку, совершенно спокойно и, надо полагать,

не с пусты и чемоданами откинулись из страны Дарига и Алия Назарбаевы, с присными, чадами и домочадцами.



Сокращение число Сенаторов - это, конечно, могучая реформа...

Очередной курултай советников - еще одно сборище ротозеев, где про него в Конституции и что написано, какова будет юридическая сила решений этого достойного сходбища. Как в Туркмении при Ниязове - одобрямсить, или как Киргизии - просто почесать языком и подраться... А главное, на кой тот курултай нужен - ведь есть Ассамблея народа, всегда готовая инициировать все что хочется Власти и запротоколировать, все что ей придумалось.

Свобода партиям... Каким? Выдоить из Аманата несколько аманаш-клонов. Мелкие Елба-шакалята, сразу в перекрас, в ожидании чинов и вкусных нямок тут же сбежались в Алматы - зафестивалили в "Новый Казахстан". Захороводили в свою "кару жаргу".

Это понятно. Их расчет прост и ясен - заметят, обласкают, перепадет вкусная косточка и за ухом почешут...



Свобода слова... Которой нет уже давно, а есть Мининформ с его штатом узколобых нациков, "глушащих" неправильные интернет-сайты...



Три новых области...

Это мы так боремся с ростом чиновничьего аппарата - увеличением их числа до невообразимого количества. Сколько бабла уйдет на переделку карт, вывесок, указателей, учебников и пр., сколько бумаги изведут... на смену тех же госномеров. Кто просчитал экономическую целесообразность этой очевидной дури?



Вся эта перекройка границ - суть восстановление старых советских Джезказганской, Талды-Курганской и переименование Семипалатинской... Бег по кругу. Целесообразность образования новых областей не могут объяснить никакие каз-аналитики. Мямлят что-то про улучшение логистики. Это каким макаром-то, что Жезказган-областной ближе к Караганде станет?

За отсутствием свежих идей - имитация хоть какой-то движухи. Коматозная рябь членов.



Эх, "Новый Казахстан"... Нью-Васюки... Жезказган - столица Улытау, твою ж мать... Дырка в бублике. Касым-Жомарт Кемельевич Манилов.



Что делать, чтобы не превратить Новый Казахстан в Новую Украину? А к тому все идет.



1. Отправить в отставку абсолютно недееспособное правительство, заменив его компактным небольшим КабМином, во главе с ответственным

и исполнительным чиновником, пользующимся довверием в обществе.

2. Расформировать НацГосхолдинги - превратившиеся в кормушки для VIP-бездельников, они - абсолютно ни за что не отвечают, ничего не производят,

в лучшем случае - наблюдают за воровскими командами т.н. "инвесторов", растаскивающих ту или иную отрасль каз-экономики.

3. Не увеличивать аппарат на местах, а радикально сократить - ужать всю эту дармоедскую акимню и маслихатню до 4-х 5-ти областей.

4. Упразднить бессмысленно-балаганные псведо-самодеятельные гос-органы - Ассамблею народа.

5. Распустить как нереформируемое зло - школу карьеризма и коррупции - правящую партию "Аманат - Нур Отан".

6. Ввести выборность акимов, хотя бы до уровня районов.

7. Автономию и равные права русскому населению в русских районах-областях. Подлинную меритократию с гарантированным процентом национального представительства в органах власти. Хватит делать из неказахов - людей второго, третьего сорта.



Казахстанская элитка пускает пузыри и тужится, что-то родить. Эти родовые муки можно приветствовать, но родит она очередную "игошу" - мертворожденное тело с минимальными признаками жизни и отсутствием мозга.



Вторжение международных террористов" теперь заменено на "заговор силовиков", во главу которого корячат уйгурского супер-заговорщика Масимова, на которого, как на Берию - повесят все: от шпионажа в пользу Англии и работу штатным осведомителем царской охранки до изнасилование малолеток ообо извращенным способом.

Не отвертится, вражина... Масимов - тот еще усатый злодей, к стенку, раздавим гниду казематную!



Аппарат Токаева - пуст и звонок. Лень думать, да и некому. Люди делом заняты - "Пилите, Шура, пилите", им недосуг

отвлекаться. Сам Токаев больше похож на какого-то

горе-педагога, шкраба из "Республики ШКИД" - ходит в треснутом пенсне и уговаривает беспризорников не шалить.

Его никто не слушает, отдирают с камина плитку-изразцы и беззлобно посылают на хер... Хорошо хоть не ссут в ботинок, хотя...



Отказ от суперпрезидентской формы правления... Ну-ну... Да она, эта форма, никогда не была в Казахстане супер-президентской, ханской - была, была - вождеской автократией с элементами реципрокного обмена, что вполне соответствует общему уровню развития социума в транзите от родовой к кланово-соседской общине. Институт президентства тут вообще - сбоку стоял и из-за угла конституцией помахивал.



Власть в Казахии неформальна и не институлизированна: по-европейски только фантики наклеены, суть - трайбакратия, борьба племен, кланов, продвижение "своих", "кормление" как единственная разумная форма чиновничей деятельности....

Чего там Токаев лопочет, взял бы лучше в Елбасиной библиотеке классический и подзабытый ныне томик - "Происхождение семьи, частной собственности и государства" Фридриха Энгельса. Книжка не толстая и он ее, в свое время читал и конспектировал. Там все кратко и выпукло описано, про Казахстан, про трайбократию про то, что такое "государство" и какие у него функции в родо-племенном обществе. Не надо пытаться реформировать дикость и неразвитость стаи ростом конституционного самосознания. Это как кандасу -тригонометрия. Курицу давай, лепешку кушать хочется, а они все о балете...



Токаев объявил, что будет бороться с непотизмом и семейственностью... С чем, кем?? Как?



Премьер-министр Смаилов - абсолютно пустое место, несусветный олух, надутый болванчик, пан Счетовод Вотруба из "кабачка 12 стульев", неспособный как сформулировать задачу, так и проконтролировать ее исполнение. Премьер, как редкая коллаборация общей некомпетентности, природной нерешительности и наследственной (видимо) неорганизованности. Человек совершенно не на своем месте, с полным непониманием задач и функций главы правительства... Впрочем, его неспособность была очевидна

еще при назначении, зачем назначали такого пустомелю? Значит это было кому-то зачем-то нужно. Удобно тырить за его спиной.

Аппарат Кабмина - не работающий, попытки его как-то оживить, приблизить к реальной экономике, народу - пустая затея.



Последние назначения министрами каких-то девочек-припевочек тому в пример. 30-летняя Зуля Сулейменова теперь у нас в ранге министра экологии. Какие функции может исполнять эта нимфа - протирать монитор, плевать в монитор, корчить рожи в монитор...

Возожно, она умеет что-нибудь эдакое интересное - стреляет ногами из лука, достает кончиком языка мочку левого уха...

Но как можно отвечать за экологию (причем такую сложную!) такой большой страны - имея за плечами 7 лет общего трудового стажа,

не проработав нигде более 1 года непрерывно!? Возможен, контраргумент, а Грета Тумберг. Да, шведская Грета, похоже, еще более конченая дурочка, но она же не министр, а активист, волонтерка, а тут от человека нужно ждать осмысленных государственных решений, а человек еще нос от козявок пальцем прочищает и под министерским столом куклу баюкает.

Национальное равноправие, подлинное, это не когда в политсовет правящего "Аманата" ввели одного инородца Макса Рожина - каскеленского журналиста, вся заслуга которого - выучил казахский язык. Толку-то, если ты ничего путного сказать не можешь, знай хоть 10 языков?



Токаевские "аманаты" - милые Зули, златоусты Рожины, премьер Смаилов, Жетысуйский ренессанс позднего ЕлбаБарокко и Рококо.



Совершенно неустраним главный дефект Казахского государственного миро-устройства. Это, де-факто, этнократия, власть - своим, одному - "коренному" этносу, а остальным разрешено в подпевалах. А чем чревато подобное в современных условиях - живо иллюстрирует Украина. Новая (мягкая) бандеровщина - как идеология ущербных, вечно обиженных, рвущихся в полу-мифическую "цэ Еуропу", скачущих туда на майданах незалежности.



Ну что, Токаев-мырза, поскакали?!



Грош цена этому малахольному балабольству. Правительство Казахстана как было, так и есть, крепкий Спай - бездельников, тунеядцев, мажоров-переростков и разных прочих малоросликов. Идеология - застенчивый национализм.



Полу-Елбасы выдал, что мог, а может он, прямо скажем, совсем не густо - жидко... кисло и вяло... С этим и почапает в светлое будущее до нового погрома Новый токаевский Казахстан. Источник - ЦентрАзия

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