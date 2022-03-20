Умер советский кинорежиссер Виталий Мельников ("Начальник Чукотки")

07:59 22.03.2022

Умер режиссер Виталий Мельников



Режиссер, сценарист, народный артист РСФСР Виталий Мельников умер в возрасте 93 лет. Он снял фильмы "Начальник Чукотки" (1966), "Здравствуй и прощай" (1972), "Старший сын" (1975), "Отпуск в сентябре" (1979) и другие.



"Семья боролась за него до последнего. Виталий Вячеславович скончался сегодня",- сообщила пресс-служба киностудии "Ленфильм" ТАСС. Господин Мельников умер в Санкт-Петербурге. Причина смерти не уточняется.



Виталий Мельников в 1952–1953 годах работал режиссером на Ленинградской киностудии научно-популярных фильмов, с 1964 года - режиссером киностудии "Ленфильм". Он поставил больше 20 художественных фильмов.