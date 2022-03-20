85-летний экс-премьер Италии Сильвио Берлускони женился на 32-летней депутатке парламента

08:16 22.03.2022

85-летний Сильвио Берлускони женился на 32-летней возлюбленной

19 марта бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони отпраздновал свадьбу со своей молодой возлюбленной.



Кадр со свадьбы Сильвио Берлускони и Марты Фашины. Источник: legion-media.ru

Избранницей миллиардера стала депутат итальянского парламента Марта Фашина, которая младшего него на 53 года.



Пышная церемония прошла в историческом особняке, недалеко от коммуны Лезмо в Италии.



Невеста на торжестве предстала в белоснежном платье от Antonio Riva с четырехметровым шлейфом и кружевом. Волосы Марты были уложены в пышный пучок.



Берлускони для важного случая выбрал костюм синего цвета от Armani.



фото свадьбы тут -

https://lady.mail.ru/article/525427-85-letnij-silvio-berluskoni-zhenilsja-na-32-letnej-vozljublennoj/?frommail=ft_ml