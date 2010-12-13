У Жыпарисы Рысбековой отняли кресло детского омбудсмена Кыргызстана

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12:28 22.03.2022
Жыпариса Рысбекова освобождена от должности уполномоченного по правам ребенка. Она занимала эту должность с мая прошлого года
Другим указом президента С.Жапарова новым уполномоченным назначена экс-министр юстиции Асель Чынбаева.
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ЧЫНБАЕВА Асель Рыспековна
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[07.05.1974 - ..]
Родилась в городе Кара-Балта Чуйской области. Кыргызка.
Трудовая деятельность:
Свою трудовую деятельность начала с 1998 года, работала юристом в правовом департаменте мэрии г.Бишкек.
С марта 2000 по ноябрь 2000 гг. работала юристом в правовом проекте "Правовая помощь сельскому населению Швейцарской Ассоциации международного сотрудничества Хелвитас".
С 2001 по октябрь 2006 гг. работала в Министерстве транспорта и коммуникаций Кыргызской Республики, где от ведущего специалиста дослужилась до заведующей сектором в отделе.
С октября 2006 по май 2007 гг. работала исполняющей обязанности заведующего сектором правового анализа юридического отдела Аппарата Премьер-министра Кыргызской Республики.
С мая 2007 по ноябрь 2009 гг. работала экспертом отдела правового обеспечения и кадровой службы Аппарата Правительства Кыргызской Республики.
С ноября 2009 по апрель 2010 гг. работала заместителем заведующего отделом правовой поддержки Аппарата Правительства Кыргызской Республики.
С мая 2010 по май 2015 гг. эксперт отдела правового обеспечения Аппарата Правительства Кыргызской Республики.
С мая 2015 г. по 18 января 2017 г.г. главный эксперт отдела экспертизы и правового обеспечения Аппарата Правительства Кыргызской Республики.
С 18 января - сент. 2017 г.- заведующая сектором кодификации отдела экспертизы и правового обеспечения Аппарата Правительства КР.
С сентября по ноябрь 2017 г. - заместитель заведующего отделом экспертизы и правового обеспечения Аппарата Правительства КР.
С ноября 2017 - ? - заместитель заведующего отделом правовой экспертизы Аппарата Правительства КР.
В ? - 02.2021 - заведующая отделом правовой экспертизы Аппарата правительства КР
с 3.02.2021 - 12.10.2021 - Министр юстиции КР
в 12-13.10.2021 - и.о. министра юстиции КР
с 22 марта 2022 - уполномоченный по правам ребенка Кыргызстана
Имеет классный чин "Советник государственной службы 2 класса".
Награждена медалью "Отличник юстиции".