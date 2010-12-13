У Жыпарисы Рысбековой отняли кресло детского омбудсмена Кыргызстана

12:28 22.03.2022

Жыпариса Рысбекова освобождена от должности уполномоченного по правам ребенка. Она занимала эту должность с мая прошлого года



Другим указом президента С.Жапарова новым уполномоченным назначена экс-министр юстиции Асель Чынбаева.



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ЧЫНБАЕВА Асель Рыспековна

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[07.05.1974 - ..]

Родилась в городе Кара-Балта Чуйской области. Кыргызка.



Трудовая деятельность:



Свою трудовую деятельность начала с 1998 года, работала юристом в правовом департаменте мэрии г.Бишкек.

С марта 2000 по ноябрь 2000 гг. работала юристом в правовом проекте "Правовая помощь сельскому населению Швейцарской Ассоциации международного сотрудничества Хелвитас".

С 2001 по октябрь 2006 гг. работала в Министерстве транспорта и коммуникаций Кыргызской Республики, где от ведущего специалиста дослужилась до заведующей сектором в отделе.

С октября 2006 по май 2007 гг. работала исполняющей обязанности заведующего сектором правового анализа юридического отдела Аппарата Премьер-министра Кыргызской Республики.

С мая 2007 по ноябрь 2009 гг. работала экспертом отдела правового обеспечения и кадровой службы Аппарата Правительства Кыргызской Республики.

С ноября 2009 по апрель 2010 гг. работала заместителем заведующего отделом правовой поддержки Аппарата Правительства Кыргызской Республики.

С мая 2010 по май 2015 гг. эксперт отдела правового обеспечения Аппарата Правительства Кыргызской Республики.

С мая 2015 г. по 18 января 2017 г.г. главный эксперт отдела экспертизы и правового обеспечения Аппарата Правительства Кыргызской Республики.

С 18 января - сент. 2017 г.- заведующая сектором кодификации отдела экспертизы и правового обеспечения Аппарата Правительства КР.

С сентября по ноябрь 2017 г. - заместитель заведующего отделом экспертизы и правового обеспечения Аппарата Правительства КР.

С ноября 2017 - ? - заместитель заведующего отделом правовой экспертизы Аппарата Правительства КР.

В ? - 02.2021 - заведующая отделом правовой экспертизы Аппарата правительства КР



с 3.02.2021 - 12.10.2021 - Министр юстиции КР

в 12-13.10.2021 - и.о. министра юстиции КР



с 22 марта 2022 - уполномоченный по правам ребенка Кыргызстана



Имеет классный чин "Советник государственной службы 2 класса".

Награждена медалью "Отличник юстиции".