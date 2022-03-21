Наркозависимый "Талибан", - Ю.Макеев

09:02 23.03.2022 Наркозависимый "Талибан" (запрещен в РФ)



Де-юре правительство талибов не признало ни одно государство и не спешат налаживать с ними прямые контакты. Даже те, кто непосредственно общаются с "Талибан" делают это осторожно, с оглядкой, опасаясь подмочить свою репутацию, ведут с талибами закулисные переговоры. Банковские резервы Афганистана за рубежом заморожены, а талибы сильно зависят от позиции международного сообщества - гуманитарной помощи, инвестиций, дотаций и т.п. При этом сами талибы не выполнили ни одного обещания, не сделали ни единого плодотворного шага для улучшения ситуации. Их очередное нахождение у власти выглядит провалом. За этот немалый срок правительство "Талибан" привело и без того нищую страну к полнейшему краху. Не сумев возродить практически ни одну из сфер промышленности и сельского хозяйства, талибы усугубили отсутствие альтернативных источников дохода у населения, что привело к значительному увеличению числа занятых выращиванием опиума, росту производства и контрабанды наркотических веществ. Что, в свою очередь, угрожает притоком экспорта наркотических веществ не только в страны Центральной Азии и России, но и Европы.



Сегодня, когда Афганистаном, превращенным в так называемый Исламский эмират, бездарно, силой оружия управляют "Талибан", эту страну никак нельзя назвать государством. И то, что талибы активно опираются на средства и меры принуждения является, пожалуй, единственным признаком государства. Кроме этого ни единого элемента, определяющего государственность, в Афганистане нет. Существование конституционного и международного права "Талибан", навязавший землякам нормы шариата, просто игнорируют.



Результатом нахождения талибов у власти является экономический коллапс и гуманитарная катастрофа, когда миллионы афганцев "идут навстречу голоду". Число тех, кто регулярно недоедает стремительно растет - с 14 миллионов человек в июле 2021 года до 23 миллионов в марте 2022 года. Особенно страдают дети, подверженные дистрофии, рахиту, авитаминозу, дефициту веса. Некоторые настолько слабы, что не могут даже двигаться. Семьи обрастают кредитами, вынуждены прибегать к отчаянным мерам, продавая своих детей и собственные органы.



Единственным бизнесом, приносящим гарантированный доход, в Афганистане по-прежнему является выращивание опийного мака. Фермеры, занимающиеся этой культурой, уверены, что в действительности "Талибан" не запретят производство и торговлю опиумом, так как сами заинтересованы в его сбыте. Талибы десятилетиями получали от этого прибыль, финансируя свою многолетнюю войну. Сегодня они не хотят и "не могут себе позволить прекратить торговлю этим наркотиком", вызвав недовольство и сопротивление со стороны многочисленных фермеров, наркобаронов и дилеров, традиционно живущих этим промыслом. У большинства местного населения нет другого заработка.



После захвата власти представитель радикального движения Забиулла Муджахед объявил, что производство нарковеществ в Афганистане прекратится: "Отныне никто не будет участвовать в торговле героином, никто не может быть вовлечен в контрабанду наркотиков". Такое заявление сразу же привело к тому, что цены на опиум значительно выросли. Если талибы в нынешних условиях, действительно, как обещали, запретят выращивать опиум, это означает, что усилятся голод и нищета. Опийный мак требует меньших усилий и затрат (пригодная почва, вода, семена, удобрения), чем выращивание пшеницы и овощей. От безысходности рядовые афганцы называют опийный мак своим единственным спасительным выходом.



Заместитель министра здравоохранения движения "Талибан" Абдул Бари Омар заявил, что число наркозависимых в Афганистане на текущий момент достигло 3,5 млн. человек (2,4 млн. - в 2020 г.), что составляет около 9% от 39-миллионного афганского населения. Среди которых около 1 миллиона - женщины и подростки. Каждый из них ежедневно употребляет наркотиков на сумму до $3.



Как указано выше, талибы сами способствуют росту наркопроизводства, мотивируя на это местных жителей официальным разрешением на выращивание опиумного мака. Руководители "Талибан", в том числе глава спецслужбы Абдулхак Васик, под предлогом борьбы с бедностью, заявляют, что их правительство не может запретить гражданам заниматься выращиванием и контрабандой наркотических средств, так как у населения нет других источников к существованию. Таким образом, талибы стимулируют "самозанятость" рядовых афганцев, которые должны обеспечивать свои семьи. Вряд ли талибы откажутся от доходов, которые приносит им выращивание опиумного мака. Из предыдущего опыта их правления в Афганистане известно, что они всегда поощряли культивацию наркотических веществ, и даже взымали с них налоги, которые в последующем использовали для поддержания военного противостояния.



Еще в 90 е годы Афганистан превратился в мировой центр производства героина и формирования моджахедов поддерживались за счет производства наркотиков. В 1996-2001 годах, когда талибы находились у власти, главным источником доходов сформированного ими правительства были производство и контрабанда нарковеществ. Несмотря на созданную ими в тот период Высшую комиссию по борьбе с наркотиками, более 96% от всего опиумного мака и 90% героина производилось в Афганистане под контролем талибов. И сегодня они также используют прибыль от наркобизнеса для укрепления своей власти и расширения сфер влияния. Поэтому темпы производства опиума в Афганистане с годами все увеличиваются. В связи с крайне тяжелой экономической ситуацией в стране и при поощрении "Талибаном" этого вида деятельности следует предполагать, что такая ситуация имеет тенденцию к возрастанию.



За последние 15 лет мощность производства героина увеличилась в Афганистане в 50 раз, приобрела поистине промышленный масштаб. По данным Управления ООН по наркотикам и преступности, Афганистан является крупнейшим производителем опия и героина в мире. В период с 2015 по 2020 год на его долю приходилось 83% мирового производства. Опийный мак ежегодно приносит миллионы долларов. Так, в прошлом году в Афганистане было собрано около 6 300 тонн опия, что позволило произвести до 290 тонн чистого героина. Площадь земель, отведенных под выращивание этой культуры, увеличилась более чем на треть в период с 2019 по 2020 год и составила 224 тысячи гектаров. В 2021 году в Афганистане площадь земель, используемых для незаконного культивирования опиумного мака, увеличилась на 37-40% по сравнению с предыдущим годом. В указанном году на Афганистан приходилось 85% общемирового производства опиума и 90% героина, наркопроизводство составило 6-11% ВВП страны. В 2022 году продолжилось расширение площадей посевов этой культуры. В связи с чем, ожидается значительное увеличение экспорта наркотиков опийной и каннабисной групп. Эксперты полагают, что в текущем году доля экспорта опийного мака афганского производства сохранится на уровне 85% от мирового объема. Это означает усиление активности контрабандистов и попыток прорыва линии границы со странами СНГ. Ожидается расширение наркотрафика по Северному маршруту.



То есть, несмотря на обещания талибов положить конец производству и незаконному обороту наркотиков, этот процесс в Афганистане набирает обороты. При этом наблюдается тенденция роста производства и контрабанды синтетических нарковеществ, в том числе метамфетамина. Только в 500 лабораториях юго-западной части страны ежедневно производится 3 тонны наркотического вещества "стекло" ("шиша").



Если за первые семь месяцев 2021 года (до прихода к власти талибов) пограничные войска одной из стран ЦА изъяли 484 кг наркотиков, то за последующие месяцы (2021-2022 гг.) изъято 3 160 кг.



Согласно секретной инструкции руководства "Талибан", боевики этого радикального движения не только всячески содействуют преступникам в незаконном обороте наркотиков, организации и осуществлении контрабандных сделок, но и лично участвуют в процессе, получая солидное вознаграждение и "долю" от их реализации. Например, в уезде Имамсахиб провинции Кундуз контрабанду нарковеществ контролирует непосредственно глава уездной полиции Хафиз Умар и его близкое окружение. Талибы в указанном районе за переправу 1 кг наркотических веществ получают от контрабандистов 150 афгани. При этом талибы только создают видимость борьбы с данной проблемой. Например, они направляют наркозависимых в медицинские центры Кабула для принудительного лечения, проводят показательные рейды под мостами вдоль русла реки Кабул, где собираются потребители наркотиков, и отправляют их в стационары на 45 суток для проведения детоксикации.



Талибы, пользуясь безнаказанностью и поддержкой власти, выдвигают предложения по легализации массового производства наркотиков местным населением при посредничестве ангажированных иностранных фирм и субъектов предпринимательской деятельности. В частности, речь идет о налаживании контактов с одной из голландских фирм, прикрывающейся ширмой разработки легальных медицинских препаратов.



По оценкам ООН, суммарный доход криминальных структур и их коррумпированных покровителей во власти Афганистана от наркоторговли составляет около $3,5 миллиарда, а совокупный доход - и соответствующая мощь транснациональных структур от наркооборота в 25 раз больше: порядка $100 миллиардов.



Правительство "Талибан" нарушает свои обещания и игнорирует факт того, что масштабное производство и оборот наркотиков в Афганистане служат источником угрозы международному миру, безопасности, устойчивому экономическому развитию и здоровью наций, так как само является основой, главной частью этой преступной схемы.



Юрий Макеев, ИА "Параллель" Источник - ЦентрАзия

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