Путали цифры с буквами. Уволены как бездельники два вице-министра (Туйбаева и Курманбеков) цифрового развития Кыргызстана

10:10 23.03.2022

Подвергнуты жесткой критике на заседании КабМина Кыргызстана "за безделие" и уволены два вице-министра цифрового развития страны - Айнура Туйбаева и Медербек Курманбеков.

Соответствующие документы подписал председатель кабмина Акылбек Жапаров.