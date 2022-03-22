Трусам и паникерам, - Эрик Ханымамедов

13:24 23.03.2022

Трусам и паникерам.

Слушайте, мне стыдно за некоторых наших граждан. Тех, которые судорожно кинулись скупать сахар и гречку, например. Тех, кто в паническом страхе побежал в другие страны.



Послушайте, вас самих-то как бы мягче сказать, совесть не мучает. Вы чего испугались-то? Эта "спецоперация", она еще даже не на территории России. Откуда у некоторых наших граждан такое паникерство? А что будет если, не дай конечно судьба, какая-нибудь "спецоперация" западных стервятников будет на нашей земле? Как в 1941-1945 годах. Вы, паникующие и бегущие в другие страны, вы что будете делать, спрячетесь по своим норам как мыши в безумном страхе?!



Я вам скажу что случилось. За почти столетие мирной жизни некоторые из нас изнежились. Тридцатилетие потребительского рая после разрушения Союза сыграло с некоторыми из нас злую шутку. Они забыли, что коллективный Запад на подсознательном уровне ненавидит и боится славян и Россию. И как только придет время это западное шакалье обязательно ударит. Но не напрямую и не один на один, выйти на равных с Россией они панически боятся. Они привыкли нападать своей шакальей стаей, "формировать коалиции". Вы, трясущиеся от страха, бегущие в другие страны и судорожно скупающие продукты в магазинах, вы кто?



А я вам скажу кто вы. Вы паникеры, трусы и предатели! Когда страна ведет военные действия, она может стать только единым монолитом. Она обязана им стать для победы. А если в ее тылу заводятся паникеры и трусы, то мягко говоря это плохо.



Пока наши парни вытравливают фашизм в братской Украине, мы должны всеми силами поддерживать их. Можно послать всех к черту и сказать что моя хата с краю. Но сможете ли вы договориться со своей совестью? Если она у вас конечно найдется.



Я вам скажу маленький эпизод за себя. Сейчас даже в московских магазинах не всегда бывает просто найти сахар. Я обычно брал его 1 кг., больше мне не надо, хватает на продолжительное время. Зайдя вчера в магазин я увидел кусковой сахар. Я взял три пачки по 500 гр., т.е. 1,5 кг. Казалось бы, ну и что тут такого. Но, мне стало стыдно.



Стыдно что я взял на 500 грамм больше сахара чем обычно. Мне казалось что все в магазине на меня смотрят осуждающе. Когда я брал сахар мы разговорились с пожилой москвичкой и она возмущалась паникерству тех, кто судорожно скупает продукты.



Вы вспомните, те кто бежит на глобальные закупки в магазин, вспомните блокадный Ленинград, вспомните уничтоженный (но не покорившийся) авиацией фашистов Сталинград!



Вот эти люди герои той войны! А часть нашего общества (очень надеюсь что ничтожная) они жалкие потомки, выродившиеся и ставшие неженками потребительского рая.



А те, кто кинулся в другие страны. Что сказать на это. Простят ли вам ваше предательство люди? Вот в чем вопрос.

Руководитель страны не может руководствоваться эмоциями при принятии решений.

Он обязан думать о выживаемости этноса. Если кто-то думал что чума нацизма не обрушилась бы на Россию, то он ошибается.

Мы должны быть достойны наших героических предков!



Эрик Ханымамедов