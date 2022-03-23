 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Четверг, 24.03.2022
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14:54  Как застройщики разрушают Алматы
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Среда, 23.03.2022
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Российский Институт Миклухо-Маклая издал том "Казахи". Анонс презентации 28/03
20:09 24.03.2022

28-го марта будет представлен том "Казахи", вышедший в рамках серии "Народы и культуры".

Ученые Казахстана вместе с российскими коллегами представят итог общей работы по изучению казахского этноса

28 марта в онлайн-формате будет представлен том "Казахи", вышедший в рамках серии "Народы и культуры", осуществляемой Институтом этнологии и антропологии им. М.М. Миклухо-Маклая.

Российской академии наук. Издание - результат сотрудничества российских и казахстанских исследователей, академических, вузовских и музейных центров двух стран.

Организаторы презентации:
• Институт этнологии и антропологии Российской академии наук им. М.М. Миклухо-Маклая,
• Институт археологии и этнографии СО РАН,
• Экспертный клуб "Сибирь-Евразия".

В презентации примут участие представители научных, образовательных и общественных организаций, а также экспертного сообщества России и Казахстана. Предполагается участие руководства
Института этнологии и антропологии Российской академии наук им. М.М. Миклухо-Маклая и Евразийского национального университета им. Н.И. Гумилева, выступившего партнером проекта.

Участие в онлайн-презентации могут принять все желающие.

Время начала презентации:
28 марта, 11:00 МСК.
Ссылка на подключение к видеоконференции Zoom:
https://us02web.zoom.us/j/223345516?pwd=zstxtdjeowtyum1ldzy1vemvagfmzz09.
Идентификатор конференции: 223 345 516, код доступа: 0oeod2.

Экспертный клуб "Сибирь-Евразия",
email: sibir-eurasia@bk.ru,
сайт: http://sibir-eurasia.ru/,
Facebook: https://www.facebook.com/sibireurasia,
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Источник - ЦентрАзия
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