Российский Институт Миклухо-Маклая издал том "Казахи". Анонс презентации 28/03

20:09 24.03.2022

28-го марта будет представлен том "Казахи", вышедший в рамках серии "Народы и культуры".



Ученые Казахстана вместе с российскими коллегами представят итог общей работы по изучению казахского этноса



28 марта в онлайн-формате будет представлен том "Казахи", вышедший в рамках серии "Народы и культуры", осуществляемой Институтом этнологии и антропологии им. М.М. Миклухо-Маклая.



Российской академии наук. Издание - результат сотрудничества российских и казахстанских исследователей, академических, вузовских и музейных центров двух стран.



Организаторы презентации:

• Институт этнологии и антропологии Российской академии наук им. М.М. Миклухо-Маклая,

• Институт археологии и этнографии СО РАН,

• Экспертный клуб "Сибирь-Евразия".



В презентации примут участие представители научных, образовательных и общественных организаций, а также экспертного сообщества России и Казахстана. Предполагается участие руководства

Института этнологии и антропологии Российской академии наук им. М.М. Миклухо-Маклая и Евразийского национального университета им. Н.И. Гумилева, выступившего партнером проекта.



Участие в онлайн-презентации могут принять все желающие.



Время начала презентации:

28 марта, 11:00 МСК.

Ссылка на подключение к видеоконференции Zoom:

https://us02web.zoom.us/j/223345516?pwd=zstxtdjeowtyum1ldzy1vemvagfmzz09.

Идентификатор конференции: 223 345 516, код доступа: 0oeod2.



Экспертный клуб "Сибирь-Евразия",

email: sibir-eurasia@bk.ru,

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