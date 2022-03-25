Умер последний 1-й секретарь ЦК КПА и первый президент Азербайджана Аяз Муталибов

23:59 27.03.2022

Аяз Ниязи оглы (Ниязович) Муталибов (азерб. Ајаз Нијази оғлу Мүтәллибов, Ayaz Niyazi oğlu Mütəllibov



советский и азербайджанский политический и государственный деятель, Председатель Совета Министров Азербайджанской ССР (1989-1990), Первый секретарь ЦК Компартии Азербайджанской ССР (1990-1991), член Политбюро ЦК КПСС (1990-1991), первый и единственный президент Азербайджанской ССР (1990-1991), первый президент Азербайджана (1991-1992).



Скончался в кругу семьи в г. Баку



Род. в Баку 12 мая 1938 года.

окончил в 1962 году - Азербайджанский институт нефти и химии. В 1958 году начал работать старшим техником-конструктором Азербайджанского научно-исследовательского института гидротехники и мелиорации, затем работал инженером конструкторского бюро, мастером цеха, начальником специального конструкторского бюро и главным инженером Бакинского завода холодильников и бытовых машин. В 1963 году вступил в КПСС, спустя три года стал директором Бакинского завода холодильников и бытовых машин, а в 1974 - генеральным директором Бакинского производственного объединения по выпуску холодильников и бытовых машин.

В 1977 году Аяз Муталибов был избран вторым секретарем Наримановского райкома партии Баку. С 1979 по 1982 год министр местной промышленности Азербайджанской ССР. В 1982 году назначается председателем Госплана Азербайджанской ССР и заместителем Председателя Совета Министров Азербайджанской ССР. 8 сентября 1991 года в Азербайджане прошли первые всеобщие президентские выборы /безальтернативные/, победу на которых с 98,5 % голосов одержал Аяз Муталибов. 6 марта 1992 года после неудач азербайджанской армии в Нагорном Карабахе и под давлением Народного фронта Азербайджана (НФА) Муталибов подал в отставку. Однако, 14 мая 1992 года на сессии Верховного Совета за восстановление Аяза Муталибова в качестве президента проголосовали 219 из 250 присутствующих в зале депутатов (оппозиция отсутствовала). 15 мая 1992 года вооруженные формирования НФА подняли мятеж - А.Муталибов бежал в Москву на российском самолете. В 2011 вернулся в Баку, заявил об уходе из политики, писал мемуары.