Один из самых тупых и блатных депутатов КырПарламента продолжит карьеру вице-премьером

|23:59 Умер последний 1-й секретарь ЦК КПА и первый президент Азербайджана Аяз Муталибов
18:45 Петропавловская ТЭЦ на севере Казахстана опять сломалась. Областной центр без тепла и света
16:05 Убит (зарезан в кафе) замначальника УВД Баткенской области Аскарали Мухамадиев
15:32 Байден, хоть и имеет человеческий облик, но ведет сатанинскую политику, отягощенную старческой деменцией, - Рамзан Кадыров
15:25 "В ближайшее время пройдет референдум о вхождении в состав России", - глава ЛНР Л.Пасечник
15:20 Бишкек. Племянница президента Жапарова (Лазат Нуркожоева) оштрафована на 1000 сомов за парковку на тротуаре
12:31 Скончался гендиректор Банкнотной фабрики Казахстана Батырбек Альжанов
11:41 Россия с 2023 перестанет платить пенсии за трудовой стаж, приобретенный в СНГ
11:39 В Узбекистане официально сняли ограничение на доступ к Skype
11:23 В Казахстане взлетели цены: "Народ, глядя на соседей, ринулся в магазины", - "МК"
09:53 В Киеве арестован бандеровцами политолог Михаил Погребинский
09:47 Игорь Стрелков: Как России быстро победить Украину. Четыре совета
09:44 Галина Саидова: Узбекистан провел очень быструю и очень эффективную либерализацию валютного рынка
09:42 Эммануэль Леруа: Путин "разорвал всю долларовую систему"
09:38 Мэтью Брукер: Три причины, которые объясняют, почему Китай поддержал Россию в конфликте с Украиной
06:20 Из африканской Мали выставляют французский воинский контингент. Деколонизация, однако
00:37 КазПолицию начали обмундировывать новой формой (видео)
00:34 Акбар Турсунов: Навруз как феномен мировой культуры. Часть 3
00:28 Кому нужен МВФ? - В.Катасонов
00:27 Ахмад Масуд: талибы нарушили обещание создать инклюзивное правительство в Афганистане
00:23 В.Чушкин: Внешняя и взаимная торговля государств-членов ЕАЭС в 2021 году – предварительные итоги
00:21 США не знают, что делать: Китайский дракон объединяется с русским медведем, - К.Ольшанский
00:20 Грозит ли миру новая пандемия из-за американских биолабораторий на Украине?
00:14 КырФемида. Уволены Баткенские прокуроры. Не оправдали...
|21:34 Байден обозвал Путина "мясником"
18:01 Азербайджанская армия вошла (вторглась?) в армянский Нагорный Карабах
14:44 Россия наносит Европе экономический контрудар, - О.Самофалова
14:32 В горах Иле-Алатауского заповедника найдена сверх-секретная вилла (Сатыбалды Назарбаева?)
14:11 В Баткене скоропостижна скончалась журналистка Арзыгул Галымбетова
14:10 В Киргизии изловили и оперативно выдали Узбекистану "лидера РЭО "Хизб ут-Тахрир"
13:39 В северной Тавриде (бывшей южной Украине) началось формирование новых органов власти, - вице-премьер Крыма Мурадов
13:18 Россию не должно волновать чужое общественное мнение, - Тимур Шерзад
13:12 Однобокая демократия. Как "толерантные" граждане Кыргызстана с поддержкой РФ воевали, - Виктория Гунгер
13:06 Александр Роджерс: Россия и ее многочисленные союзники приступают к осаде Европы
12:44 Самый дорогой газ, закупаемый Китаем - туркменский
12:23 Акбар Турсунов: Навруз как феномен мировой культуры. Часть 2
12:15 Европу накроет взрыв радикального исламизма, - Владимир Прохватилов
12:12 Экономическая модель Запада – получать деньги ни за что, - Герман Садулаев
11:29 Нацификация и денацификация Украины: только факты, - Владимир Овчинский
11:27 Ни злата, ни булата. Коллективный Запад как голый король, - Владимир Винников
10:40 Сердар Бердымухамедов начал формировать свой КабМин - 9 зампредов, 17 министров, 20 -...
10:36 Глава КырМинздрава выгоняет частные клиники из "приватизированных" ими гос-поликлиник и роддомов
10:20 Казахи хотят быть начальниками, поэтому отказываются работать на стройке
10:12 Центр по предупреждению пыток подтверждает факты издевательств над бывшим президентом Алмазбеком Атамбаевым
09:39 YouTube заблокировал канал рос-пранкеров Вована и Лексуса, уличивших в идиотизме британских министров Уоллеса и Пател
08:32 Борбордук. Война не будет. Таджики вернули кыргызским пограничникам трофейный автомат
|Один из самых тупых и блатных депутатов КырПарламента продолжит карьеру вице-премьером
00:02 28.03.2022
Как стало известно редакции в правительстве Кыргызстана на днях произойдет ротация. Вместо Аалыева новым вице-премьером станет действующий депутат Жогорку Кенеша Б.Торобаев, печально известный своими крайне скудными деловыми (да чего греха таить - и умственными) способностями. Однако, "знатное" ошмякское происхождение позволяет ему вполне успешно делать полит-карьеру и, вполне возможно, достигнутая ступень карьерного роста - не последняя. Какие вопросы, как и куда может решать этот государственный человек с кругозором директора мельницы - веселая загадка. Аалыев курировал в правительству такие мало важные отрасли экономики КР как энергетика и промышленность...
ТОРОБАЕВ Бакыт Эргешевич
[05.04.1973 - ..]
Родился в г. Джалал-Абад Джалал-Абадской области. Кыргыз. Отец - Эргеш Торобаев - глава ОАО "Жалалабадэлектро" и депутат четырех созывов Жогорку Кенеша.
Образование высшее. В 1999 году окончил экономический факультет Кыргызского государственного национального университета.
Трудовую деятельность начал в 1995 году директором производственно- коммерческой фирмы "Жамиля и К", затем до 1998 года работал в совместном кыргызско-российском предприятии "Экспорт-Табак".
В 1998-1999 годы - председатель крестьянского хозяйства "Азия-Сузак",
с 2000 по 2007 год занимал должность генерального директора мукомольного комбината ОсОО "Мариям".
Участвовал в избирательных кампаниях своего отца: сначала как помощник, а в 2004 году уже в качестве руководителя предвыборного штаба.
В 2007 году по списку политической партии "Народная партия "Ак Жол" избран депутатом Жогорку Кенеша IV созыва. Член Комитета по экономике, бюджету и финансам.
С 27 мая по декабрь 2009 года – заместитель руководителя депутатской фракции политической партии "Народная партия "Ак Жол".
С 15.12.2009 - 2010 - министр чрезвычайных ситуаций Кыргызстана.
С 10 нояб. 2010 - 15 окт. 2015 - депутат Жогорку Кенеша V-го созыва по списку партии "Республика". С 23.12.2010 - 06.2013 - вице-спикер Жогорку Кенеша Кыргызской Республики V созыва от партии "Республика". В 06.2013 г. вышел из фракции и создал свою депутатскую группу.
С 28.10.2015 - 2021 - депутат Жогорку Кенеша 6-го созыва - руководитель фракции "Онугуу" партии "Онугуу-Прогресс".
20.04.2016 г. баллотировался в торага (спикера) Жогорку Кенеша, не избран - "за" него проголосовал 51 депутат, "за" лидера фракции "Кыргызстан" К.Исаева – также 51.
17.09.2017 подписал предвыборное союзное соглашение с О.Бабановым (за поддержку кандидатуры которого в президенты ему был обещан пост премьер-министра).
с 29.12.2021 - депутат Жогорку Кенеша 7-го созыва (избран 28.11.21 как №2 списка "Ата Журт Кыргызстан")