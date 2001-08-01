Экс-вице-премьер КР Аалиев стал 1-м главой Узбеко-кыргызского фонда развития

08:13 28.03.2022

Объявлена новая должность уходящего в отставку с позиции вице-премьера по энергетике и промышленности Кабмина Киргизии Азиза Аалиева



ААЛИЕВ Азиз Кубанычбекович

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[03.04.1972 - ..]

Род. в гор. Фрунзе. Кыргыз.



Оконч. эконом. фак-т Московской сельхозакадемии им. Тимирязева и спецкурс англ. языка в Нац. институте современных языков, г. Исламабад, Пакистан.



01.1994-06.1995 - ведущий специалист Иссык-Кульского обл. фин. управления;

06.-08.1995 - ведущий специалист Каракольской гор. администрации;

08.1995-07.1996 - ведущий специалист Иссык-Кульского обл. представительства Госкоминвеста КР;

07.1996-01.1997 - консультант Каракольского аукционного центра:

04.-09.1997 - ведущий специалист Управления региональной политики Мин-ва финансов КР;

09.-12.1997 - ведущий специалист Управления внешнеэкономической политики и финансового сотрудничества МФ КР;

12.1997-07.1999 - гл. специалист Управления внешнеэкономической политики и финансовго сотрудничества МФ КР;

07.1999-01.2000 - гл. специалист отдела международных налоговых отношений Управления налоговой политики и прогнозирования доходов МФ КР;

01.2000-03.2001 - нач-к Управления внешнеэкономической политики и финансового сотрудничества МФ КР;

03.-06.2001 - нач-к Управения программы государственных инвестиций МФ КР;

06.-08.2001 - помощник министра финансов КР;

08.2001-12.2002 - нач-к Управления финансрования госсектора МФ КР;

12.2002-08.2003 - директор отдела управления проектом "Финансирование села-2" Всемирного Банка.

08.2003-12.2005 - координатор компонента реформа гос. расходов проекта на структурные преобразования в секторе гос. управления GSAC-GTAC;

12.2005-07.2007 - Национальный координатор программы ЦАРЭС Азиатского банка Развития (Региональное экономическое сотрудничество в ЦА).

C июля 2007 - статс-секретарь Министерства экономического развития и торговли Кыргызской Республики.



С 17.12.2009 - статс-секретарь Министерства экономического регулирования КР,



В ? - 2019 - зав. отделом финансов и кредитной политики Аппарата Правительства КР



В 07.2019-02.2020 - член правления Российско-Кыргызского фонда развития



c 10.02.2020 - 19.10.2020 и вновь с 19 марта по 20 мая 2021 - председатель правления Российско-Кыргызского фонда развития



с 6.09.2021 - 12.10.2021 - первый заместитель председателя Кабинета Министров КР



и.о. 1-го заместителя председателя КМ РК (12-13.10.2021)



с 13.10.2021 - 28.03.2022 - заместитель председателя Кабинета Министров КР.



с 28.03.2022 - пред. правления Узбекско-Кыргызского фонда развития /на три года/.