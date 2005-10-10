Одиозный прихвостень Бакиева, мелкий жулик Шакиев возглавил фракцию в КыргызПарламенте

10:13 29.03.2022

Нурланбек Шакиев избран лидером парламентской фракции "Ата-Журт Кыргызстан" 29 марта на закрытом заседании.



Он член фракции, но даже не является членом партии. Избран депутатом Жогорку Кенеша по Аксыйскому одномандатному округу.



ШАКИЕВ Нурланбек Тургунбекович

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[13.05.1977 - ..]

Родился в селе Кара-Жыгач Аксыйского района Джалал-Абадской области, кыргыз.



Образование: высшее

1999 – диплом о высшем образовании (Кыргызская аграрная академия, факультет экономики и агробизнеса, специальность - менеджмент).



Владеет кыргызским, русским и английским языками.



1996-1997 - заместитель главного редактора, главный редактор газеты "Обон".

1997-1999 - главный редактор газеты "Учкун".

1999-2004 - первый заместитель главного редактора газеты "Эркин-Тоо".

2004-2004 - пресс-секретарь Министерства транспорта и коммуникаций КР.

2005-10.10.2006 - гл. редактор газеты "Эркин-Тоо".

С 10 октября 2006 - 20 февр. 2009 - пресс-секретарь Президента К.Бакиева;



С 20 февр. 2009 - 9 апр. 2010 гг. - советник президента КР - исполняющий обязанности гендиректора "Общественного телевидения – ЭлТР".



В 10-11.2010 - баллотировался в Жогорку Кенеша 5-го сзыва под №13 списка партии "Бутун Кыргызстан", партия не прошла в ЖК.

(вместе с Адаханом Мадумаровым основал партию "Бутун Кыргызстан"), затем примкнул к блоку партий "Республика - Ата Журт",



С 20 дек. 2010 - 23 дек. 2011 - министр культуры и информации КР.



В 2015 - один из руководителей предвыборного штаба партии "Республика - Ата Журт". В 01.2017 - заявил, что "вышел из партий".



В начале 2017 г. создал и возглавил якобы независимый телеканал "NTV"

гендиректор ОсОО "2 канал" (? - 2019).



депутат Жогоку Кенеша 7 созыва (27.12.2021 -

На выборах 28.11.2021 по Аксыйскому округу №17

набрал 38.04% голосов, опередив 5 соперников.

С 29.03.2022 - лидер фракции "Ата-Журт Кыргызстан" в ЖК.



Государственный советник II класса.



"джалал-абадец, "бакиевский ручной мальчик". Был его пресс-секретарем и расхваливал того до небес. Позже, в качестве помощника Максима внес большой вклад в "удушение" кыргызских СМИ. В нужное время "чтобы выйти из стресса выстраивал певцов и музыкантов, и слушая их пение выходил из стресса. Это показывает кто он такой".

(газета "ЛОЗУНГ" №16 (16) от 22.12.2010)