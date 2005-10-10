 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Вторник, 29.03.2022
14:13  Disney стал очередной жертвой культурных войн в США
14:11  Байдены заинтересованы в исчезновении Зеленского. Прилетит вдруг ракета...
14:09  Черная магия: куда Россия может cбыть свою невостребованную нефть? - The Economist
14:07  Москва и Киев пытаются договориться о мире в Стамбуле
13:23  Старшежузовец Ерулан Жамаубаев стал вице-премьером Казахстана (сохранив за собой и пост главы минфина)
12:45  На Байденов посыпался компромат со всех сторон, - Е.Мур
12:24  В Казахстане возбудили дело на радиоведущую Панову, пообещавшую "позвать на помощь" "дядю Вову"

12:21  Что делать мигрантам из ЦА в России? Рынок сужается, - Ф.Наджибулла
12:14  Казахстанский сумоист Ерсин Балтагул впервые стал чемпионом турнира в Японии. В дивизионе "Хару башеда макушита"
12:09  Берик Уали (бывший пресс-секретарь президента) возглавил Казнацинформхолдинг "Хабар"
11:34  Израиль создает "альянс сильных государств" против Ирана, - Ст.Тарасов
11:24  Возможно ли применение сил ОДКБ на Украине? - В.Чушкин
11:12  COVID-19 и биолаборатории США: есть ли связь? - В.Катасонов
10:26  О попытках открыть против России "второй фронт" в Закавказье, - А.Арешев
10:13  Одиозный прихвостень Бакиева, мелкий жулик Шакиев возглавил фракцию в КыргызПарламенте
10:02  Обострение ситуации в Йемене и ее влияние на нефтяной рынок, - Денис Юрганов
09:43  Идентифицированы укр-фашисты, пытавшие и убивавшие пленных в Харькове
09:30  В Судане закипает восстание голодных негров, - Равиль Мустафин
09:19  В Киргизии снова обсуждают и ждут отставку правительства. Жапаров - не тянет...
09:16  Способен ли Жезказган дорасти до областного центра? - А.Бектенова
00:59  Таджикистан разрешил открыть филиал паспортно-визовой службы МВД России на своей территории
00:53  Рост мировых цен на зерно из-за украинского кризиса грозит вызвать в арабских странах социальные потрясения, - Frankfurter Allgemeine
00:24  Пороки "чистого капитализма". Опыт Латинской Америки, - Сергей Кожемякин
00:19  Казахстанская фристайлистка Настя Городко стала ЧМ среди юниоров
00:15  Талибы запретили вещание британской BBC в Афганистане
00:12  Сердар Бердымухамедов начал работу со старыми кадрами, - Виктория Панфилова
Понедельник, 28.03.2022
19:59  Путин присвоил Кадырову звание генерал-лейтенанта и двум морским бригадам - звание гвардейских (126-й и 155-й)
19:52  Эрдоган прилетит в Ташкент для участия в заседании совета стратегического сотрудничества
19:48  Только бизнес. В Ташкенте завершился отложенный на два года международный инвестфорум, - Анна Козырева
19:42  Майкл Хадсон: войну на Украине спровоцировали три группы олигархического капитала США
19:32  Ушли к Бандере лидеры харьковских нациков - Тарасенко (командир "Фрайкора") и Янголенко
16:32  Шанхай наглухо закрывают на полный карантин
16:31  Талибы запретили чиновникам брить бороды
16:27  А.Грозин: "США в ЦентрАзии: Новый этап программы развертывания влияния"
16:20  Разъяснилась "большая игра" Эрдогана между украинским кризисом и Карабахом, - Ренат Абдуллин
15:47  Торгово-промышленную палату Узбекистана возглавил химик Вахабов
15:04  На Ташкентском международном инвестфоруме подписаны соглашения на сумму $7,8 млрд
15:02  КазПолиция обнаружила 97 схронов с оружием после январских событий в Алматы
14:58  Прокуроры нашли в Актобе (экс-Актюбинск) 27 "неопознанных" объектов культурного наследия
12:56  Как возникли информационные войны, - Валерий Коровин
12:45  Авария на КТК: возобновлена работа на одном из причалов. До ближайшего вежливого шторма?
11:35  Золото – ахиллесова пята Запада в санкционной войне против России, - В.Катасонов
11:30  Грузия опять на краю гражданской войны - улица на улицу, - Б.Агаджанов
11:16  Как Байден-сын и Metabiota хох-вирусами воевали с Россией, - Daily Mail
11:14  Сын (Сердар) отправил папу (Аркадага) в отпуск для написания новых книг
10:46  Джо Байден плохо станцевал польку. Президент США призвал к смене власти в России, - "Къ"
09:22  Украинский вопрос и трещины в англосаксонском миропорядке, - Е.Пустовойтова
09:18  Уползла элита Чубайса - этот огромный, набрякший от русской крови клоп, - А.Проханов
08:56  Китай десантируется на Соломоновых островах, - В.Скосырев
08:39  Запад объявил Кремлю "гибридную тотальную войну", - Ю.Паниев
08:29  "Утилизация" доллара: Венесуэла и Сирия помогут Росии закопать "зеленого", - "СП"
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    Кыргызстан   |   КАДРЫ   | 
Одиозный прихвостень Бакиева, мелкий жулик Шакиев возглавил фракцию в КыргызПарламенте
10:13 29.03.2022

Нурланбек Шакиев избран лидером парламентской фракции "Ата-Журт Кыргызстан" 29 марта на закрытом заседании.

Он член фракции, но даже не является членом партии. Избран депутатом Жогорку Кенеша по Аксыйскому одномандатному округу.

ШАКИЕВ Нурланбек Тургунбекович
/ /
[13.05.1977 - ..]
Родился в селе Кара-Жыгач Аксыйского района Джалал-Абадской области, кыргыз.

Образование: высшее
1999 – диплом о высшем образовании (Кыргызская аграрная академия, факультет экономики и агробизнеса, специальность - менеджмент).

Владеет кыргызским, русским и английским языками.

1996-1997 - заместитель главного редактора, главный редактор газеты "Обон".
1997-1999 - главный редактор газеты "Учкун".
1999-2004 - первый заместитель главного редактора газеты "Эркин-Тоо".
2004-2004 - пресс-секретарь Министерства транспорта и коммуникаций КР.
2005-10.10.2006 - гл. редактор газеты "Эркин-Тоо".
С 10 октября 2006 - 20 февр. 2009 - пресс-секретарь Президента К.Бакиева;

С 20 февр. 2009 - 9 апр. 2010 гг. - советник президента КР - исполняющий обязанности гендиректора "Общественного телевидения – ЭлТР".

В 10-11.2010 - баллотировался в Жогорку Кенеша 5-го сзыва под №13 списка партии "Бутун Кыргызстан", партия не прошла в ЖК.
(вместе с Адаханом Мадумаровым основал партию "Бутун Кыргызстан"), затем примкнул к блоку партий "Республика - Ата Журт",

С 20 дек. 2010 - 23 дек. 2011 - министр культуры и информации КР.

В 2015 - один из руководителей предвыборного штаба партии "Республика - Ата Журт". В 01.2017 - заявил, что "вышел из партий".

В начале 2017 г. создал и возглавил якобы независимый телеканал "NTV"
гендиректор ОсОО "2 канал" (? - 2019).

депутат Жогоку Кенеша 7 созыва (27.12.2021 -
На выборах 28.11.2021 по Аксыйскому округу №17
набрал 38.04% голосов, опередив 5 соперников.
С 29.03.2022 - лидер фракции "Ата-Журт Кыргызстан" в ЖК.

Государственный советник II класса.

"джалал-абадец, "бакиевский ручной мальчик". Был его пресс-секретарем и расхваливал того до небес. Позже, в качестве помощника Максима внес большой вклад в "удушение" кыргызских СМИ. В нужное время "чтобы выйти из стресса выстраивал певцов и музыкантов, и слушая их пение выходил из стресса. Это показывает кто он такой".
(газета "ЛОЗУНГ" №16 (16) от 22.12.2010)

См. раздел - Персоны ЦентрАзии, Кто есть кто в Казахстане
Источник - ЦентрАзия
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1648537980


Новости Казахстана
- Указ Президента Республики Казахстан от 17 марта 2022 года №841
- Указ Президента Республики Казахстан 26 марта 2022 года №845
- Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко провела встречу с Председателем Сената Парламента РК Мауленом Ашимбаевым
- В Мажилисе обсудили вопросы совершенствования защиты прав сторон в исполнительном производстве
- Кадровые перестановки
- Вырвется ли Жезказган из "ловушки моногородов"?
- Обращение заместителя Генерального Прокурора Республики Казахстан Дембаева Б.Б. в порядке статьи 31 Закона "О прокуратуре"
- Санжар Адилов: МВД продолжается работа по расследованию январских событий
- В пользу Республики Казахстан завершился инвестиционный арбитраж с американской нефтяной компанией
- Рабочий график главы государства
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  