|Одиозный прихвостень Бакиева, мелкий жулик Шакиев возглавил фракцию в КыргызПарламенте
10:13 29.03.2022
Нурланбек Шакиев избран лидером парламентской фракции "Ата-Журт Кыргызстан" 29 марта на закрытом заседании.
Он член фракции, но даже не является членом партии. Избран депутатом Жогорку Кенеша по Аксыйскому одномандатному округу.
ШАКИЕВ Нурланбек Тургунбекович
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[13.05.1977 - ..]
Родился в селе Кара-Жыгач Аксыйского района Джалал-Абадской области, кыргыз.
Образование: высшее
1999 – диплом о высшем образовании (Кыргызская аграрная академия, факультет экономики и агробизнеса, специальность - менеджмент).
Владеет кыргызским, русским и английским языками.
1996-1997 - заместитель главного редактора, главный редактор газеты "Обон".
1997-1999 - главный редактор газеты "Учкун".
1999-2004 - первый заместитель главного редактора газеты "Эркин-Тоо".
2004-2004 - пресс-секретарь Министерства транспорта и коммуникаций КР.
2005-10.10.2006 - гл. редактор газеты "Эркин-Тоо".
С 10 октября 2006 - 20 февр. 2009 - пресс-секретарь Президента К.Бакиева;
С 20 февр. 2009 - 9 апр. 2010 гг. - советник президента КР - исполняющий обязанности гендиректора "Общественного телевидения – ЭлТР".
В 10-11.2010 - баллотировался в Жогорку Кенеша 5-го сзыва под №13 списка партии "Бутун Кыргызстан", партия не прошла в ЖК.
(вместе с Адаханом Мадумаровым основал партию "Бутун Кыргызстан"), затем примкнул к блоку партий "Республика - Ата Журт",
С 20 дек. 2010 - 23 дек. 2011 - министр культуры и информации КР.
В 2015 - один из руководителей предвыборного штаба партии "Республика - Ата Журт". В 01.2017 - заявил, что "вышел из партий".
В начале 2017 г. создал и возглавил якобы независимый телеканал "NTV"
гендиректор ОсОО "2 канал" (? - 2019).
депутат Жогоку Кенеша 7 созыва (27.12.2021 -
На выборах 28.11.2021 по Аксыйскому округу №17
набрал 38.04% голосов, опередив 5 соперников.
С 29.03.2022 - лидер фракции "Ата-Журт Кыргызстан" в ЖК.
Государственный советник II класса.
"джалал-абадец, "бакиевский ручной мальчик". Был его пресс-секретарем и расхваливал того до небес. Позже, в качестве помощника Максима внес большой вклад в "удушение" кыргызских СМИ. В нужное время "чтобы выйти из стресса выстраивал певцов и музыкантов, и слушая их пение выходил из стресса. Это показывает кто он такой".
(газета "ЛОЗУНГ" №16 (16) от 22.12.2010)