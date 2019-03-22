Берик Уали (бывший пресс-секретарь президента) возглавил Казнацинформхолдинг "Хабар"

12:09 29.03.2022

Президент Казахстана К.Токаев сегодня произвел кадровую перестановку



УАЛИ (КУРМАНГАЛИ) Берик Уалиевич

/ /

[04.01.1977 - ..]

Род. в с. Ойчили, Аксуатский район, Семипалатинский область; казах.



Окончил Казахский государственный институт театра и кино имени Жургенова по специальности "Киновед", а также магистратуру Казахского национального университета имени аль-Фараби по специальности "Журналистика" и Казахский гуманитарно-юридический инновационный университет по специальности "Правоведение".



Корреспондент информационной программы "Новости Алматы" телекомпания "Таң" (1997);

· Редактор информационной программы "Новости" на телеканале "НТК";

· Ответственный редактор, главный редактор, ведущий информационной программы "Информбюро" на "31-м канале" (2000-2007);

· Руководитель Антикоррупционного медиа-центра "Нұр Медиа" (2009-2012);

· Заместитель главы аппарата акима Южно-Казахстанской области, руководитель пресс-службы (10.2012-08.2015);

· Советник первого заместителя Председателя партии "Нур Отан" (08.2015);

· Советник министра, Директор Департамента информационного обеспечения Министерства по инвестициям и развитию РК (2016-06.2018);

· Руководитель управления внутренней политики Жамбылской области (06.2018-03.2019);

· Пресс-секретарь Президента Республики Казахстан (с 22.03.2019-29.03.2022)

+ С 7 сент. 2019 - Председатель совета директоров НАО "Телерадиокомплекс Президента РК"



с 29.03.2022 - пред. правления АО "Агентство "Хабар".



Прочие должности:

· Автор программы "Еркін сөз", ведущий общественно-политического ток-шоу "Дода", программы "Бетпе-бет" на телеканале "Хабар", руководитель интеллектуального клуба "Аманат", руководитель медиацентра против коррупции партии "Нұр Отан";



·



Лауреат государственной молодежной премии "Дарын"

С марта 2019 года - пресс-секретарь Президента Республики Казахстан.



В 06.2020 - перенес коронавирус в тяжелой форме - 5 дней был в реанимации с диагнозом "двусторонняя полисегментарная пневмония"