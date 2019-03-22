|14:13 Disney стал очередной жертвой культурных войн в США
14:11 Байдены заинтересованы в исчезновении Зеленского. Прилетит вдруг ракета...
14:09 Черная магия: куда Россия может cбыть свою невостребованную нефть? - The Economist
14:07 Москва и Киев пытаются договориться о мире в Стамбуле
13:23 Старшежузовец Ерулан Жамаубаев стал вице-премьером Казахстана (сохранив за собой и пост главы минфина)
12:45 На Байденов посыпался компромат со всех сторон, - Е.Мур
12:24 В Казахстане возбудили дело на радиоведущую Панову, пообещавшую "позвать на помощь" "дядю Вову"
12:21 Что делать мигрантам из ЦА в России? Рынок сужается, - Ф.Наджибулла
12:14 Казахстанский сумоист Ерсин Балтагул впервые стал чемпионом турнира в Японии. В дивизионе "Хару башеда макушита"
12:09 Берик Уали (бывший пресс-секретарь президента) возглавил Казнацинформхолдинг "Хабар"
11:34 Израиль создает "альянс сильных государств" против Ирана, - Ст.Тарасов
11:24 Возможно ли применение сил ОДКБ на Украине? - В.Чушкин
11:12 COVID-19 и биолаборатории США: есть ли связь? - В.Катасонов
10:26 О попытках открыть против России "второй фронт" в Закавказье, - А.Арешев
10:13 Одиозный прихвостень Бакиева, мелкий жулик Шакиев возглавил фракцию в КыргызПарламенте
10:02 Обострение ситуации в Йемене и ее влияние на нефтяной рынок, - Денис Юрганов
09:43 Идентифицированы укр-фашисты, пытавшие и убивавшие пленных в Харькове
09:30 В Судане закипает восстание голодных негров, - Равиль Мустафин
09:19 В Киргизии снова обсуждают и ждут отставку правительства. Жапаров - не тянет...
09:16 Способен ли Жезказган дорасти до областного центра? - А.Бектенова
00:59 Таджикистан разрешил открыть филиал паспортно-визовой службы МВД России на своей территории
00:53 Рост мировых цен на зерно из-за украинского кризиса грозит вызвать в арабских странах социальные потрясения, - Frankfurter Allgemeine
00:24 Пороки "чистого капитализма". Опыт Латинской Америки, - Сергей Кожемякин
00:19 Казахстанская фристайлистка Настя Городко стала ЧМ среди юниоров
00:15 Талибы запретили вещание британской BBC в Афганистане
00:12 Сердар Бердымухамедов начал работу со старыми кадрами, - Виктория Панфилова
|19:59 Путин присвоил Кадырову звание генерал-лейтенанта и двум морским бригадам - звание гвардейских (126-й и 155-й)
19:52 Эрдоган прилетит в Ташкент для участия в заседании совета стратегического сотрудничества
19:48 Только бизнес. В Ташкенте завершился отложенный на два года международный инвестфорум, - Анна Козырева
19:42 Майкл Хадсон: войну на Украине спровоцировали три группы олигархического капитала США
19:32 Ушли к Бандере лидеры харьковских нациков - Тарасенко (командир "Фрайкора") и Янголенко
16:32 Шанхай наглухо закрывают на полный карантин
16:31 Талибы запретили чиновникам брить бороды
16:27 А.Грозин: "США в ЦентрАзии: Новый этап программы развертывания влияния"
16:20 Разъяснилась "большая игра" Эрдогана между украинским кризисом и Карабахом, - Ренат Абдуллин
15:47 Торгово-промышленную палату Узбекистана возглавил химик Вахабов
15:04 На Ташкентском международном инвестфоруме подписаны соглашения на сумму $7,8 млрд
15:02 КазПолиция обнаружила 97 схронов с оружием после январских событий в Алматы
14:58 Прокуроры нашли в Актобе (экс-Актюбинск) 27 "неопознанных" объектов культурного наследия
12:56 Как возникли информационные войны, - Валерий Коровин
12:45 Авария на КТК: возобновлена работа на одном из причалов. До ближайшего вежливого шторма?
11:35 Золото – ахиллесова пята Запада в санкционной войне против России, - В.Катасонов
11:30 Грузия опять на краю гражданской войны - улица на улицу, - Б.Агаджанов
11:16 Как Байден-сын и Metabiota хох-вирусами воевали с Россией, - Daily Mail
11:14 Сын (Сердар) отправил папу (Аркадага) в отпуск для написания новых книг
10:46 Джо Байден плохо станцевал польку. Президент США призвал к смене власти в России, - "Къ"
09:22 Украинский вопрос и трещины в англосаксонском миропорядке, - Е.Пустовойтова
09:18 Уползла элита Чубайса - этот огромный, набрякший от русской крови клоп, - А.Проханов
08:56 Китай десантируется на Соломоновых островах, - В.Скосырев
08:39 Запад объявил Кремлю "гибридную тотальную войну", - Ю.Паниев
08:29 "Утилизация" доллара: Венесуэла и Сирия помогут Росии закопать "зеленого", - "СП"
|Берик Уали (бывший пресс-секретарь президента) возглавил Казнацинформхолдинг "Хабар"
12:09 29.03.2022
Президент Казахстана К.Токаев сегодня произвел кадровую перестановку
УАЛИ (КУРМАНГАЛИ) Берик Уалиевич
/ /
[04.01.1977 - ..]
Род. в с. Ойчили, Аксуатский район, Семипалатинский область; казах.
Окончил Казахский государственный институт театра и кино имени Жургенова по специальности "Киновед", а также магистратуру Казахского национального университета имени аль-Фараби по специальности "Журналистика" и Казахский гуманитарно-юридический инновационный университет по специальности "Правоведение".
Корреспондент информационной программы "Новости Алматы" телекомпания "Таң" (1997);
· Редактор информационной программы "Новости" на телеканале "НТК";
· Ответственный редактор, главный редактор, ведущий информационной программы "Информбюро" на "31-м канале" (2000-2007);
· Руководитель Антикоррупционного медиа-центра "Нұр Медиа" (2009-2012);
· Заместитель главы аппарата акима Южно-Казахстанской области, руководитель пресс-службы (10.2012-08.2015);
· Советник первого заместителя Председателя партии "Нур Отан" (08.2015);
· Советник министра, Директор Департамента информационного обеспечения Министерства по инвестициям и развитию РК (2016-06.2018);
· Руководитель управления внутренней политики Жамбылской области (06.2018-03.2019);
· Пресс-секретарь Президента Республики Казахстан (с 22.03.2019-29.03.2022)
+ С 7 сент. 2019 - Председатель совета директоров НАО "Телерадиокомплекс Президента РК"
с 29.03.2022 - пред. правления АО "Агентство "Хабар".
Прочие должности:
· Автор программы "Еркін сөз", ведущий общественно-политического ток-шоу "Дода", программы "Бетпе-бет" на телеканале "Хабар", руководитель интеллектуального клуба "Аманат", руководитель медиацентра против коррупции партии "Нұр Отан";
·
Лауреат государственной молодежной премии "Дарын"
С марта 2019 года - пресс-секретарь Президента Республики Казахстан.
В 06.2020 - перенес коронавирус в тяжелой форме - 5 дней был в реанимации с диагнозом "двусторонняя полисегментарная пневмония"