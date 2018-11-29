|Старшежузовец Ерулан Жамаубаев стал вице-премьером Казахстана (сохранив за собой и пост главы минфина)
13:23 29.03.2022
Сегодня, указом Президента К.Токаева министр финансов РК Е.Жамаубаев повышен в статусе, став, одновременно и вице-премьером Правительство (сохранив занимаемый ранее пост министра финансов).
ЖАМАУБАЕВ Ерулан Кенжебекович
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[25.03.1974 - ..]
Род. в Алма-Атинской обл. Казах Старшего жуза.
В 1995 году окончил Казахскую Государственную Академию Управления по специальности "Финансы и Кредит".
В 2009 году получил академическую степень магистра делового администрирования по специальности "Стратегический менеджмент" в международной бизнес школе при Казахском Экономическом Университете им. Т.Рыскулова.
В разные годы проходил курсы повышения квалификации в международных финансовых организациях и центральных (национальных) банках западных стран по следующим направлениям: "Макроэкономическая и финансовая политика", "Стратегия монетарной политики и особенности ее проведения в Европейском Центральном Банке", "Макроэкономическое управление", "Инструменты финансового рынка", "Финансовая стабильность" и др.
Профессиональную деятельность в банковской сфере начал в 1998 году в Департаменте исследований и статистики Национального Банка Республики Казахстан, пройдя все ступени карьерного роста от ведущего аналитика до заместителя директора департамента. Занимался вопросами методологии денежно-кредитной статистики, аналитической работой и прогнозированием показателей финансового сектора, принимал участие в совершенствовании нормативной правовой базы регулирования финансовых организаций.
С 2006 года - директор Департамента координации (г. Астана) Национального Банка Республики Казахстан, Управляющий директор АО "Жилстройсбербанк Казахстана
В 2015 года – заместитель заведующего Отделом социально-экономического мониторинга Администрации Президента Республики Казахстан.
С 2.11.2015 - 29.11.2018 - заведующий Отделом социально-экономического мониторинга Администрации Президента Республики Казахстан.
В 29.11.2018 - 22.03.2019 - помощник Президента Казахстана,
С 22.03.2019 - 18.05.2020 - ответственный секретарь Мин-ва финансов РК
с 18 мая 2020 - Министр финансов РК
+ с 25.06.2020 - член Совета директоров АО "Национальный управляющий холдинг "Байтерек"
С 29 марта 2022 - вице-премьер-министр - министр финансов РК
Помимо различных публикаций о состоянии и проблемах развития финансового сектора, является соавтором учебного пособия "Финансовые институты Республики Казахстан".
Награжден знаком "Заслуженный работник Национального Банка РК", юбилейной медалью "Қазақстан Республикасының тәуелсіздігіне 20 жыл", государственной наградой – медалью "Ерен еңбегі үшін" и юбилейной медалью "Теңгеге 20 жыл".