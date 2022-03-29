 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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В КазПарламенте новый депутат - ресторатор-аманатовец Авершин
07:55 30.03.2022

Вместо ушедшего в ЦентрИзбирком депутата Мажилиса Парламента РК 7 сзыва по списку правящей партии "Нур Отан" (она же - "Аманат") Мухтара Ермана следующим по списку прошел и получил вожделенный мандат социально активный ресторатор от партии власти.

АВЕРШИН Константин Викторович
/ /
[07.10.1976 - ..]
родился в городе Талды-Курган Талды-Курганской области. Отец - Авершин Виктор Григорьевич, 1951 года рождения, русский, полковник КГБ и КНБ РК, "ликвидатор"; мать - Авершина Разия Абдрахмановна, 1950 года рождения, казашка. Брат - Авершин Тимур Викторович, 1981 года рождения.

Окончил гуманитарную-лингвистическую гимназию №25 г. Алматы в 1993 году.

В 1993г. поступил в колледж Bellerbys, в городе Брайтон (Великобритания) по специальности "Бизнес и Экономика", который окончил в 1995г. В этом же году поступил в Anglia Ruskin University, European Business and Economics (Кембридж, Великобритания) по специальности "Бизнес и Экономика" и в 1998 г. получил степень бакалавра.

Стипендиат президентской программы "Болашак".

Свою трудовую деятельность начал в 1998г. в ОАО "КEGOC" специалистом коммерческого департамента. В 1999г. перевелся в ЗАО "Кедентранссервис" и до 2001г. работал главным менеджером коммерческого департамента. С 2001 по 2009 годы проходил службу в войсковой части № 62156 КНБ РК. В 2009 году уволился в запас в звании капитана. С 2009 по 2011 годы был региональным представителем компании Europe Aviation.

В 2013 году стал учредителем ТОО "Red Dragon Almaty" и владельцем 100% казахстанской торговой марки и торговой сети "Red Dragon" в городе Алматы. На сегодняшний день создано более 100 рабочих мест. По результатам ранжирования полного перечня субъектов хозяйственной деятельности Республики Казахстан компания "Red Dragon" была признана "Лидером отрасли 2015".

вице-президент Ассоциации Ресторанов Казахстана и региональным представителем Национальной палаты предпринимателей "Атамекен".

Основатель и руководитель Общественного Движения "Я Алматинец", объединяющего горожан с активной жизненной и гражданской позицией, которые собственным примером вовлекают алматинцев в масштабные социальные и благотворительные мероприятия. Сейчас в составе движения ряд ассоциаций военно-спортивной направленности, несколько общественных фондов, ОФ "Эльдани", ОФ "Наследие кочевой цивилизации", Женский Клуб "Алма-Ата", бойцовский клуб "Алаш Прайд", Ассоциация ветеранов спецназа, Ассоциация ветеранов группы антитеррора "Альфа", Областная Федерация Армрестлинга и паурлифтинга, молодежное крыло, военно-патриотический клуб "Честь Имею".

депутат Маслихата Бостандыкского района гор. Алматы

с янв. 2021 - депутат Маслихата г. Алматы от партии "Нур Отан"

С 30 марта 2022 - депутат Мажилиса Парламента РК 7 созыва по списку партии "Нур Отан - Аманат" (вместо выбывшего). Член Комитета по международным делам, обороне и безопасности Мажилиса.

Женат, Жена - Авершина Роза Алмахановна, 1981 года рождения, дочери: Авершина Сабина, 2009 года рождения и Авершина Доминика, 2012 года рождения.

См. раздел - Персоны ЦентрАзии, Кто есть кто в Казахстане
Источник - ЦентрАзия
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1648616100


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