У Казахстана новые послы: Барлыбаев в Словакии, Абибуллаев (ранее проворовавшийся в Польше) в Хорватии, Айдарбеков - в Молдове

10:27 30.03.2022

Сегодня утром указами Президента Казахстана К.Токаева назначены новые казахстанские послы -



Барлыбаев Толежан Турсунович назначен Чрезвычайным и полномочным послом Республики Казахстан в Словацкой Республике, он освобожден от должности Чрезвычайного и полномочного посла Республики Казахстан в Республике Хорватия, Чрезвычайного и полномочного посла Республики Казахстан в Боснии и Герцеговине, Черногории по совместительству;



Абибуллаев Алтай Ибрагимович назначен Чрезвычайным и полномочным послом Республики Казахстан в Республике Хорватия;



Айдарбеков Алмат Дакибайулы назначен Чрезвычайным и полномочным послом Республики Казахстан в Республике Молдова,

Дархан Калетаев освобожден от должности посла Казахстана в Молдове.



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