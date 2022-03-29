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|У Казахстана новые послы: Барлыбаев в Словакии, Абибуллаев (ранее проворовавшийся в Польше) в Хорватии, Айдарбеков - в Молдове
10:27 30.03.2022
Сегодня утром указами Президента Казахстана К.Токаева назначены новые казахстанские послы -
Барлыбаев Толежан Турсунович назначен Чрезвычайным и полномочным послом Республики Казахстан в Словацкой Республике, он освобожден от должности Чрезвычайного и полномочного посла Республики Казахстан в Республике Хорватия, Чрезвычайного и полномочного посла Республики Казахстан в Боснии и Герцеговине, Черногории по совместительству;
Абибуллаев Алтай Ибрагимович назначен Чрезвычайным и полномочным послом Республики Казахстан в Республике Хорватия;
Айдарбеков Алмат Дакибайулы назначен Чрезвычайным и полномочным послом Республики Казахстан в Республике Молдова,
Дархан Калетаев освобожден от должности посла Казахстана в Молдове.
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