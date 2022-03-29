"Народную партию" Казахстана возглавил старый прохиндей Ертысбаев (это его 6 или 7 партия в жизни?)

20:13 30.03.2022

Ермухамет Ертысбаев возглавил Народную партию Казахстана

Пресс-служба НПК, 28 марта



В ходе XIX Внеочередного Съезда НПК в политическом руководстве партии произошла реорганизация. Председателем НПК был избран Ермухамет Ертысбаев. Прежний руководитель, глава парламентской фракции НПК, депутат Мажилиса Айкын Конуров стал первым зампредом.

Съезд был посвящен новым целям и задачам Народной партии Казахстана на современном этапе. Народники отчитались о текущей работе, в частности, рассказали о создании Проектного офиса по правам людей с инвалидностью и о сотрудничестве в сфере трудовых прав с профсоюзами страны.

В своем выступлении А.Конуров отметил, что страна сейчас переживает непростой переходный период к новой формации. Реформы Главы государства К.К. Токаева направлены на демократизацию общества и баланс ветвей власти. Политическим партиям отводится немаловажная роль в этом процессе.

– Идея нашей партии о справедливом демократическом государстве требует всестороннего развития, – заявил А.Конуров. – Трансформация партии продолжается, и этот процесс должен быть непрерывным. Перед нами объективно встает вопрос кратного усиления партийного руководства новыми людьми с опытом работы в партийных структурах, государственной службе, представительных органах, гражданском секторе.

В ходе съезда на должность председателя НПК была выдвинута кандидатура Е.Ертысбаева.

– Он известен как яркий партийных лидер, неравнодушный депутат, компетентный министр, дипломат, – отметили народники. – Впервые в нашу партию пришел государственный, политический и общественный деятель такого масштаба, с таким значительным опытом, багажом знаний и узнаваемостью…

Кандидатуру одобрили единогласно.

Со своей стороны, Е.Ертысбаев поблагодарил однопартийцев за доверие и пообещал приложить свои силы, знания и политический опыт, чтобы всесторонне это доверие оправдать.

– НПК является левоцентристской партией, – сказал он. – Для меня это принципиально важно. Я был социалистом всю жизнь.

Новый председатель подчеркнул, что сейчас доверие казахстанцев к НПК заметно растет.

– Народная партия, само название говорит о том, что со временем она должна доминировать и в маслихатах, и в Мажилисе, и в Сенате, – подчеркнул Е.Ертысбаев.