Ушли в Азов командовавшие укр-обороной Мариуполя - майор Прокопенко и подполковник Баранюк?

13:16 31.03.2022

Военное руководство ДНР сообщает, что в прибрежной полосе Мариуполя упали два подбитых вертолета Ми-8 ВВС Украины на которых, предположительно, эвакуировались из осажденного Мариуполя руководители его обороны - Прокопенко и Баранюк (недавно ставшие, указом В.Зеленского, - "Героми Украины").



Прокопенко Денис - бывший "ультрас", топивший за Динамо-Киев, по образованию - филолог, с 2014 - "майданщик" и боец, затем комвзвода и роты в отряде/полку "Азов", с 2017 - его командир.

Недавно получил чин "майора" ВСУ.

Баранюк Владимир - кадровый офицер морской пехоты ВСУ, служил в Крыму, в 2014 г. ушел с остатками 1-го отдельного батальона морской пехоты из Феодосии в Украину. С 2020 - командир 36-й отдельной бригады морской пехоты, размещенной в г. Мариуполь. Подполковник



Один из вертолетов упал на мелководье, второй - на глубине. Число и идентификация экипажей и пассажиров - затруднены.