 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Алматинскую область разделят на 3 части - Жетысу, Жалаир и Алматинскую
10:06 01.04.2022

Как разделят Алматинскую область, рассказал на специальном брифинге действующий аким Алматинской области Канат Бозумбаев.
Сначала выступив на заседании областного маслихата, затем он уточнил отдельно собрав журналистов, - что в настоящее время ведется работа по разделению региона не на две, как изначально планировалось, а на три части - Жетысускую, Жалаирскую и Алматинскую области.

Глава региона отметил, что объединение Алматинской и Талдыкорганской областей в нынешних границах произошло в 1997 году с центром в Алматы, а в апреле 2001 года областной центр был перемещен в Талдыкорган. Территория огромной области составляет 223,6 тыс. кв. км, численность населения на начало 2022 года - 2 млн 108 тыс. человек. В состав региона входит 17 районов и 3 города областного значения, 742 населенных пункта.

"Разделение Алматинской области производится не из-за того, что она исчерпала свои возможности по обеспечению дальнейшего социально-экономического роста, а для решения вопросов государственной важности, то есть развития Алматинской агломерации, где проживает свыше 1 млн жителей", - подчеркнул Канат Бозумбаев.

Он добавил, что из них 170 тысяч человек живут в необустроенных дачных массивах, находящихся в пригороде Алматы. Из Талдыкоргана, отдаленно, решать возникающие вопросы непросто. "Разделение Алматинской области на Жетысу с административным центром в Талдыкоргане и Алматинскую - с административным центром в Капшагае, придадут мощный импульс развитию двух регионов. Таким образом новая Алматинская область станет как бы Большой Алма-Атой - объединив пригородную агломерацию.

Остальная часть территории бывшей Алматнской области, а это - 8 районов и 2 города, всего 352 населенных пункта, будет разделена на две примерно равные части - Жетысускую и Жалаирскую. Жетысу - это историческое географическое название региона, буквально в переводе на русский - Семиречье, Жалаиры - крупнейший казахский субэтнос (племя Старшего жуза), издревле (со времен походов Чингисхана), проживающее на данной территории. Центром Жетысуской области, определенно будет Талдыкорган, а вот для Жалаирской - будет отстроен новый современный полис в предгорьях Джунгарского алатау. Кстати, Джунгарсий хребет (алатау) также будет переименован в Жалаирский. Название новому городу еще не определено, на его проектирование и застройку будут приглашены лучшие мировые архитектурные агентства и строительные кампании. Ряд арабских фондов готовы проинвестировать амбициозный проект, -
- сообщил аким. В настоящее время создана рабочая комиссия, разработана схематическая карта с указанием на ней новых границ административно-территориальных единиц, одновременно ведется разработка нового генерального плана и проекта детальной планировки Капшагая (который будет переименован в "Кунаев"). "Подготовлен проект постановления Правительства РК об изменении границы Алматинской области путем исключения из ее территории земель области Жетысу и области Жалаир, - рассказал Канат Бозумбаев. В Министерство национальной экономики направлено предложение с обоснованием необходимости увеличения лимита штатной численности и предлагаемой структуре местных исполнительных органов в связи с образованием области Жетысу и области Жалаир (дополнительно 848 единиц). Также, отметил глава региона, имеется ряд проблемных вопросов с финансированием затрат, вытекающих в связи с переездом. Поскольку администрация области Жетысу остается в городе Талдыкорган, то дополнительные расходы будут связаны с обустройством Алматинской области, администрация которой будет находиться в Кунаеве-Капшагае.
Ранее, в середине марта на совместном заседании палат парламента президент Касым-Жомарт Токаев заявил, что Алматинскую область разделят на две - Жетысускую (с центом в Талдыкоргане) и Алматинскую (с центом в Капшагае).

Источник - ЦентрАзия
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