В Кыргызском Парламенте новый депутат - экс-таможенник Абдыбахаб Боронбаев

14:23 01.04.2022

Центральная комиссия по выборам и проведению референдумов 1 апреля передала вакантный мандат депутата Жогорку Кенеша Абдыбахабу Боронбаеву от парламентской фракции "Ата-Журт Кыргызстан".



Он пришел вместо Бакыта Торобаева, который назначен заместителем главы Кабмина.



БОРОНБАЕВ Абдыбахаб Жолдошович

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[26.03.1968 - ..]

Род. в г. Кара-Суу Ошской обл. Кыргыз.



Окончил Кыр. Нац. гос. университет (1993), специальность бухучет.



товаровед Карасуйского потреб. общества (1993-95 гг.); инспектор Ошской таможни (1996-99 гг.); ст. инспектор Гос. таможенной инспекции КР (1999-2003 гг.); инспектор Комитета по доходам (2004-2005 гг.); инспектор таможенного поста "Ак Жол" Бишкекской таможни (2005 г.); гл. инспектор отдела таможенной охраны Таможенного Управления КР (2005-2006 гг.); ст. инспектор таможенного поста "Ак-Тилек" (2006-2008 гг.); ст. инспектор отдела таможенного оформления поста "Кара-Балта" (2008-2012 гг.); инспектор группы по соблюдению таможенных правил Центра по правоохранительной работе (2012 г.); начальник поста, начальник смены ГПТП ЦТП Ошской таможни (2012-13 гг.); гл. инспектор группы таможенного управления Центра таможенных процедур Юго-Западной таможни, Ош (2013-14 гг.); нач. пункта пропуска, нач. смены группы предварительных таможенных процедур, Ош (2014-15 гг.); зам. нач., врид. нач. ЦТУ "Баткен" (2015 г.); нач-к таможни "Баткен" (2015-04.2016 гг.); нач. таможни "Манас" (21.04.2016 -

начальник Северо-Восточной таможни.

Депутат Жогорку Кенеша КР VII созыва по списку "Ата-Журт Кыргызстан" (вместо выбывшего) (1.04.2022 -