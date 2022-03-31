Центральное командование США (отвечающее за ЦентрАзию) возглавил "герой Мосула" генерал "Gorilla"

10:17 02.04.2022

Майкл Эрик Курилла (Michael Erik Kurilla) - армейский позывной "Gorilla" родился 16.05.1966 г. в Калифорнии, но с детства жил и вырос в штате Миннесота. Окончил самую престижную Американскую военную академию Вест Пойнт, где получил степень

"бакалавра в области аэрокосмической инженерии". Также имеет степени MBA в Университете Реджиса и степень магистра в области исследований национальной безопасности в Национальном военном колледже.



с 1988 начал офицерскую карьеру младшим командиром в различных пехотных полках Армии США. Участвовал в боевых операциях в

Панаме, войне в Персидском заливе, в спецоперациях на Гаити и в Косово и Боснии. В 2004-14 непрерывно служил в зоне ответственности Центркома - Ближнем Востоке. Прославился в 2005 году - будучи командиром батальона "Stryker" 25-й пехотной дивизии участвовал в уличных боях в Мосуле, где был 3 раза ранен, однако не оставил командования, за что награжден весьма почетной

среди амер-военных Бронзовой звездой с буквой "V". В 2016-18 гг. служил командиром 82-й воздушно-десантной дивизии, в 2018-2019 - начальником штаба Центрального командования США. С 2019 - командовал 18-м воздушно-десантным корпусом американской армии, который отвечает за переброску в любую точку мира. В 2021-22 находился в Германии, руководя переброской в Европу частей Армии США накануне операции ВС РФ в Украине.



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Центральное командование Вооруженных сил (Centcom) занимается планированием операций и управлением армией США на Ближнем Востоке, Центральной Азии и в восточной части Африки