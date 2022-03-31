Абдуфаттах Маннапов: К 80 - летию победы над гитлеровскими агрессорами под Москвой

14:36 02.04.2022 Абдуфаттах Маннапов



К 80 - летию победы над гитлеровскими агрессорами под Москвой



"Я хочу еще раз сообщить Вам о всеобщем подлинном энтузиазме в Соединенных Штатах по поводу успехов Ваших армий в защите Вашей великой нации". Франклин Рузвельт, президент США, декабрь 1941 года



"Невозможно описать то чувство облегчения, с которым я каждый день узнаю о Ваших замечательных победах на русском фронте. Я никогда еще не чувствовал себя столь уверенным в исходе войны". Уинстон Черчилль, премьер-министр Великобритании, декабрь 1941 года



"Но в декабре на подступах к Москве благодаря решительным действиям…, захватчики были остановлены, а затем и отброшены. Ленинград не пал. Севастополь еще держался… Оправившись от первоначальной неожиданности, русские, действуя на огромных пространствах, заставили "фюрера" дорого заплатить…". Шарль де Голль, лидер "Сражающейся Франции", января 1942 года



5 декабря 1941 года начало наступления Красной Армии под Москвой. Фото из интернета



Гитлеровские фашисты извратили, абсолютизировав ценность и значение немцев как якобы наделенных исключительными "арийскими" качествами "расы хозяев мира" и отрицали естественно-историческое, антропологическое единства человеческого рода, само ценность людей, принадлежащих другим расам, нациям, странам, жизненность их прав, свобод. Они, в короткое время, благодаря государственному террору против оппозиции, инакомыслящих, идеологии "немцы - раса хозяев мира", беспредельной хитрости и жестокости, тотальной милитаризации, вероломной агрессивности, покорили и подчинили себе большинство стран Европы. И экономические, военные силы покоренных и подчиненных стран были присоединены к немецко-фашистским. Гитлер и его соратники в открытую писали, вовсе услышание заявляли об их намерение не просто завоевать Советский Союз, поработить народы проживающих в них, а о том, что живущие там нации будут уничтожены, столица - Москва и другие крупные города вместе с жителями будут стерты с лица земли. Вспоминать о мужественной обороне и героической победе над гитлеровскими агрессорами под Москвой, не есть праздная ностальгия по былому, не механическое действие исторической памяти. А желание напомнить читателям, особенно молодежи исходящую из всемирной истории аксиому о том, что народы, страны, цивилизации непомнящие, не ценящие своих героев, мужественных деяний предков обречены на утрату прав, свобод человека, подлинных духовных ориентиров, жизнеутверждающею волю, погружение в алчность, коллаборационизм, и итог разброд, угасание и гибель.



Генерал Гряз и Генерал Мороз



Мысли трех великих политических, государственных и военных лидеров США, Великобритании и Франции о значение победы Красной Армии над немецко- фашистскими войсками под Москвой, в ожесточенных наступательных боях с 5 декабря 1941 года - по 31 января 1942 года,* в разгар Второй мировой войны, выявляют всемирно историческую, истинную стратегическую суть этого события. Причина в том, что Франклин Рузвельт, Уинстон Черчилль, Шарль де Голль прекрасно понимали нависшего над миром реальной опасности, уничтожения человеческой цивилизации со стороны немецко-фашистского режима и его союзниками, попутчиками, которые к этому времени поставили на калении подавляющее большинство стран Европы, вели колониальные войны в Азии, Африке, посеяли семена страха по всей планете. И их мысли, напрочь отбрасывают в мусорную корзину истории, различные фальшивые, фальсификаторские теории, интерпретации героической обороны Москвы и победы в битве за этот прекрасный город. Тем, кто забыл или не знает, хочется напомнить, что одним из первых глашатаев о Генерале Гряз и Генерале Мороз как якобы главных причинах поражения войск вермахта под Москвой, был не кто иной как сам бесноватый "фюрер", преступник № 1 этой войны - Адольф Гитлер. Он, в противоположность своим предыдущим заявлениям о том, что "Россия, еще до начала зимы будет разбита", "русским армиям и государству конец - теперь им более никогда не подняться", после разгрома своих войск под Москвой, начал во всем этом обвинять климат, дождливую осень, гряз и слишком рано наступившие морозы, зиму. Ему в унисон вторили, чирикали и тогда, и потом его генералы, последователи-холопы в политической, идеологической, духовной областях. Игнорируя массовую стойкость, мужество, героизм, солдат, офицеров, генералов советской многонациональной армии, москвичей-ополченцев и возросший уровень воинского искусства командования. Как будь то климатические условия, дождь и снег, гряз и мороз усложняли ведение боевых действий, жизнь только немецко-фашистских войск, а советские армии не трогали, не усложняли их боевые действия и жизнь. В период кровавых, ожесточенных боях за столицу, командующий 16 армии, чуть позже фронтом, бесстрашный, честнейший человек, выдающийся полководец Константин Рокоссовский вспоминал: "Глубокий снежный покров и сильные морозы затрудняли нам применение маневра в сторону от дорог с целью отрезать пути отхода противнику. Так что немецким генералам, пожалуй, следует благодарить суровую зиму, которая способствовала их отходу от Москвы с меньшими потерями, а не ссылаться на то, что русская зима стала причиной их поражения".** Это историческая правда, беспристрастная, точная констатация влияния климатической ситуации на боевые действия.



Антифашистский союз трех могущественных держав



Другой немаловажный аспект различных фальшивых, фальсификаторских теорий, интерпретаций в том, что игнорируется или представляется мизерным сложившиеся и набирающие развитие союзнические отношения между СССР, США, Великобритании, т. е. значение антифашистского союза трех великих держав. Вот историческое свидетельство очевидца: "В деле снабжения Красной Армии известную роль сыграли поставки наших союзников. В первый же день войны, 22 июня 1941 г., английский премьер-министр Черчилль заявил по радио: "Мы окажем русскому народу и России любую помощь, какую только сможем". 24 июня 1941 г. президент США Рузвельт также объявил о предоставлении Советской России всей возможной помощи".*** Действительно, тогда 80 лет тому назад гитлеровские агрессоры под Москвой, на своей шкуре ощутили силу не только советского, но и союзников оружия. Важное историческое значение имели и солидарность, духовная, моральная поддержка имеющих огромное международное влияние американского и британского народов, правительств. Иная существенная сторона вопроса то, что тоталитарный СССР распался и возникли независимые, ориентированные на построение демократических, правовых строев (это, у одних получилось, а у других нет) пятнадцать государств - Россия, Украина, Белоруссия, Узбекистан, Казахстан, Грузия, Азербайджан, Латвия, Литва, Эстония, Молдавия, Армения, Туркменистан, Таджикистан, Киргизия. Но это никак не может поколебать значение великого вклада русского, украинского, белорусов, узбекского, казахского, грузинского, азербайджанского, латышского, литовского, эстонского, молдавского, армянского, туркменского, таджикского, киргизского и других народов живущих в них, в войне против злейшего врага мировой цивилизации - фашизма, нацизма. Важнейшими частями этого вклада выступают мужественная оборона и героическая победа над гитлеровскими агрессорами под Москвой как факты всемирно исторической значимости. В декабре 1941 года и январе 1942 года многие жители земли, прежде всего порабощенные народы Европы радовались, узнав о первом крупном поражение с начало Второй мировой войны немецко-фашистских войск под Москвой. В унисон этому было и то, что 1 января 1942 года по инициативе Франклина Рузвельта - президента США, в городе Сан Франсиско, Калифорнии представители 26 стран подписали Декларацию Объединенных Наций и они обязались использовать свои политические, экономические и военные ресурсы для борьбы против Германии, Италии, Японии и присоединившихся к ним государств. Подписавшие Декларацию страны также обязались всемерно расширять сотрудничество друг с другом и не заключать сепаративного перемирия или мира с фашистско-милитаристскими государствами. Эти условия выступали важными компонентами наращивания мощи антигитлеровского союза.



Не жалея своей крови, жизни защитили столицу



Много военных мемуаров, непосредственных участников, а также книг, статей, основанные на изучение, исследование кровопролитной битвы за Москву. Ознакомления даже основными из них, поражает грандиозностью, крайней ожесточенностью военных действий, боевых сражений, маневров, столкновений и разнообразием освещения их. Известно, что 6 сентября 1941 года Гитлер подписал директиву операции "Тайфун" по захвату Москвы, столицы СССР. Для осуществления своей цели немецко-фашистское командование стянуло на московское направление свои лучшие силы. Группа армий "Центр" была пополнена 4 - танковой группой, двумя танковыми, двумя моторизованными дивизиями и двумя танковыми соединениями. Сюда же были возвращены с юга 2 - армия и 2 - танковая группа, а также брошены большое количество маршевого пополнения, боевой техники и 8 - авиационный корпус. Для реализации операции "Тайфун", по захвату столицы, агрессоры сосредоточили 75 дивизии, более миллиона трехсот тысяч войск, свыше 1700 танков и штурмовых орудий, свыше 14 тысячи артиллерийских орудий и минометов, около тысячи боевых самолетов. Путь к Москве от агрессоров ограждали войска Западного, Резервного и Брянского фронтов. 30 сентября 1941 года гитлеровские армии начали генеральное наступление на Москву. Создавая преимущество в количестве войск, танков, артиллерии, авиации на узком участках, агрессоры сумели прорвать фронт обороны наших войск в районе Спас- Деменска и Ельни. К исходу 4 октября были захвачены Спас-Деменска, Киров. И в эти же дни, начале октября в зоне обороны 24 и 43 - армий Резервного фронта войска 4 - немецко-фашистской танковой группы смогли пробиться в направлении восточнее Вязьмы, в тыл Западного фронта. А 5 октября утром агрессоры вошли в Юхнов, приблизительно 190 километров от Москвы. В силу концентрации огромных танковых, артиллерийских, авиационных, пехотных сил и прорыва их танковых соединений советских войск в районе Вязьмы, некоторые наши части оказались в окружение и в полу-окружение. И в окружение, и в полу-окружение продолжалось ожесточенные бои. Несмотря на мужественное сопротивление защитников столицы, к концу 7 октября оборона на дальних подступах к Москве фактически был смять агрессорами. 15 октября Государственный Комитет обороны СССР постановил об эвакуации из Москвы в Куйбышев, Горький, Саратов и другие города наркомы, управлении Генштаба, венных академий, заводы, фабрики, иностранные посольства. 20 октября Государственный Комитет обороны СССР принял решение о введение в столице и ее пригородах осадное положение.



Советские войска в окружение и в полу-окружение вели бои, не жалея своей крови, жизни, зная Россия велика, Советский Союз велик, но позади Москва. Гитлеровские войска используя свое превосходства в танковых, авиационных, артиллерийских соединениях непрерывно атаковали и пытались взять в двух сторонние клеши и окружить. И эти усилия после месячных атак вермахта в районе Вязьмы и Брянска удались и к началу октября 1941 года фактически частично окружить и прорвать войска Западного, Резервного и Брянского фронтов. По этой причине, Ставка Верховного Главнокомандования, 10 октября уцелевшие части Западного и Резервного фронтов объединил в один Западный фронт и командующим был назначен генерал армии Г. К. Жуков. В сопротивление агрессорам участвовали на ряду с советскими войсками, но и много уцелевших жителей Москвы и прилегающих городов, селений. Душераздирающий пример этой массовой стойкости приводит один из мужественных защитников столицы генерал Дмитрий Лелюшенко: "Объезжая район обороны армии… заметили большую группу женщин, оборудовавших окопы. Остановились возле них. К нам подошла пожилая работница. Как-то очень серьезно посмотрев на меня, она сказала: - Вы, по всему видать, большой начальник… Скажите, немцев до Москвы не допустите? - Не допустим, мать. - Это верное слово? - Верное, мать. - Смотри!.. Народ не простит, если Гитлеру нашу Москву отдадите! Женщина быстро спустилась в ров. Через минуту оттуда полетели комья мокрой глины… Часто потом вспоминал я эту встречу и строгие глаза пожилой женщины. Я не знаю ее фамилии, не знаю, где сейчас она и ее подруги, как сложилась их судьба. Известно мне только одно: это были москвички, доблестные дочери столицы".**** Исторические факты то, что несмотря на крайне тяжелое, опасное положение, и в окружение, и в полу-окружение солдаты, офицеры, ополченцы, добровольцы-москвичи, москвички не жалея своей крови, жизни вели мужественные, героические бои. Немаловажно и то, что уцелевшие жители, мужчины и женщины участвовали в сооружение новых оборонительных линий теперь на ближних подступах к Москве.



Удержать, остановить немецко-фашистские войска на дальних подступах к Москве по направлению Московское море - Волоколамск - Можайск - Малоярославец - Детчино - Калуга не удалось, и бои в конце октября шли в 60 - 100 километров от столицы. Только в конце октября ценой неимоверных усилий, мужества удалось остановить войска вермахта на линии реки Нара и заставить ее перейти к обороне. После распутицы в ноябре немецко-фашистских войска возобновили наступление и в платную подошли к Москве. Несмотря на это, 7 ноября в находящейся в осадном положение Москве был проведен парад в честь Октябрьской революции, который послужил поднятию боевого духа советских войск и народа. 15 - 16 ноября на северном направление, 18 ноября на южном направлении к Москве, усилились наступательные операции войск вермахта. Через 9 дней, 27 ноября гитлеровцы смогли преодолеть последнее крупное препятствие на пути к столице, форсировать канал Москва-Волга и овладеть плацдармом на другом берегу. Это означало то, что враги оказались почти на 35 километров от столицы. Северо-западнее от Москвы немецко-фашистские войска овладели Красной Поляной и оказались на расстояние 30 километров от Москвы. По приказу Верховного Главнокомандующего советскими войсками, на следующий день части Красной Армии контратакой выбили войска вермахта из Красной Поляны и завладели множеством дальнобойной артиллерией, предназначенный для обстрела столицы.



Мужество, стойкость, героизм привели к победе



Западному фронту, по просьбе командующего, были переданы не две, как он просил, а три общевойсковых армий, девять стрелковых и две кавалерийские дивизии, восемь стрелковых, шесть танковых бригад и также специальные части. Калининский и Юго-Западный фронты также были укреплены войсками и вооружением из резерва. Для того, чтобы не допустить дальнейшего усиления гитлеровской группы войск "Центр" за счет частей группы армий "Север" и "Юг", советскими войсками были проведены с 10 ноября Тихинская и с 17 ноября Ростовская, неожиданные наступательные операции. 5 декабря раним утром, когда только начало светать, войска Калининского фронта, под командованием генерала полковника И. С. Конева начали контрнаступление. А на следующий день, 6 декабря войска Западного фронта под командованием генерала армии Г. К. Жукова и в этот же день армии Юго-Западного фронта под командованием маршала Советского Союза С. К. Тимошенко перешли в контрнаступление. И начались ожесточенные сражения на калининском, клинском, солнечногорском, истринском, тульском и елецском направлениях. В этом процессе особо выделялось прорыв 30 - армии центр фронта немецко-фашистской войск, их 3 - танковой группы и с севера востока приближение городу Клин, и взятие его. Этот прорыв открыл простор для флангового удара, действующим северно-западнее столицы войскам фашистов. Войска Юго-Западного, Калининского и Западного фронтов нанеся сильные удары по группировкам фашистских соединений, сломав ожесточенное сопротивление, успешно продвигались на западном направлении, освобождая десятки, сотни, тысячи сел, поселков, городов Московской и соседних областей.



Успешное контрнаступление шло уже восемь дней и ночей, но информации Совинформбюро об этом не было никакой. Без излишней патетики и словоблудия, общемосковский, общесоветский настрой на стойкость, мужество и героизм, были доминантой и у советских войск, и у жителей, и у руководства. Только в ночь на 13 декабря по радио прозвучало сообщение Совинформбюро: "В последний час. Провал немецкого плана окружения и занятия Москвы". Где впервые подробно раскрывалось планы вермахта, об окружение и оккупации столицы, а также говорилось о срыве очередного, второго наступления на Москву, контрнаступлением рабоче-крестьянской Красной Армии. Благодаря неимоверной стойкости, мужеству, героизму войск Западного, Юго-Западного, Калининского фронтов, несмотря на упорное, фанатичное сопротивление немецко-фашистских армий, враг был на 100 - 300 км отброшен от столицы. У Александра Василевского - выдающегося полководца, талант которого начал раскрываться в боях под Москвой и достиг небывалой высоты во время Сталинградской битвы и в разгроме под его командованием миллионной Квантунской группировки японских войск на Дальнем Востоке читаем: "Финал великой битвы под советской столицей имел исключительное морально-политическое значение. Ведь Гитлер в своей агрессивной политике до того момента не знал неудач. Он захватывал одну страну за другой, овладел чуть ли не всей Западной Европой. Немецкая армия в глазах значительной части человечества была окружена ореолом непобедимости. И вот впервые "непобедимые" немецкие войска были биты, и биты по-настоящему. Под Москвой фашисты потеряли более 500 тыс. человек, 1300 танков, 2500 орудий, более 15 тыс. машин и много другой техники. Таких потерь фашистская армия еще не знала".***** Здесь нужно вспомнить и о героизме, мужестве, стойкости советских людей на трудовом фронте, сердцевиной которых выступали каждодневный самоотверженный труд рабочих, колхозников, интеллигенции всех республик. И все это способствовали росту военной экономики, мощи страны, а также дало возможность обеспечить защитников Москвы и других направлений необходимым вооружением, танками, самолетами, артиллерией, ракетными установками, боеприпасами, продовольствием, одеждой, горючим и вовремя их доставлять.



Хочу еще раз повторить то, что вспоминать о мужественной обороне и героической победе над гитлеровскими агрессорами под Москвой, не есть праздная ностальгия по былому, не механическое действие исторической памяти. А желание напомнить читателям, особенно молодежи исходящую из всемирной истории аксиому о том, что народы, страны, цивилизации непомнящие, не ценящие своих героев, мужественных деяний предков обречены на утрату прав, свобод человека, подлинных духовных ориентиров, жизнеутверждающею волю, погружение в алчность, коллаборационизм, и итог разброд, угасание и гибель. Антуана де Сент-Экзюпери, на всю жизнь сохранил восторг увиденным, услышанном на московском заводе, концерт произведений Моцарта и написал об этом как о величие русского духа. За это на него набросились с критикой как коршуны. Он изрек: "Меня не возмущает те, кому больше по вкусу кабацкая музыка. Другой они не знают. Меня возмущает содержатель кабака. Не выношу, когда уродуют людей". Разве ныне стало меньше тех, кто уродует людей? Он герой - летчик Второй мировой войны, писатель, мыслитель неутомимо отстаивая, защищая человечность в Человеке, Обществе, Мире писал: "Умирают за народ - не за толпу. Умирают из любви к Человеку, если он краеугольный камень Общности. Умирают только за то, ради чего стоит жить".****** Вечная память и слава, не жалея своей крови, жизни, проявив стойкость, мужество, героизм отстоявшим прекрасную столицу и погнавшим от нее врага, разбившим миф о непобедимости вермахта, советским солдатам, ополченцам, труженикам, офицерам, генералам, руководителям.



Примечания



Эпиграф: Переписка Председателя Совета Министров СССР с Президентами США и Премьер- Министрами Великобритании во время Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. Том 2, письмо № 9, от Франклина Рузвельта, 16 декабря 1941 года. HTTPS://ROYALLIB.COM/BOOK/STALIN_IOSIF/PEREPISKA_PREDSEDATELYA_SOVETA_MINISTROV_SSSR_S_PREZIDENTAMI_SSHA_I_PREMER_MINIS TRAMI_VELIKOBRITANII_VO_VREMYA_VELIKOY_OTECHESTVENNOY_VOYNI_19411945_GG_TOM_2.HTML



Эпиграф: Переписка Председателя Совета Министров СССР с Президентами США и Премьер- Министрами Великобритании во время Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. Том 1, письмо № 25, от Уинстона Черчилля, 16 декабря 1941 год



https://royallib.com/read/stalin_iosif/perepiska_predsedatelya_soveta_ministrov_sssr_s_prezidentami_ssha_i_premer_ministrami_velikobritanii_vo_vremya_velikoy_otechestvennoy_voyni_19411945_gg_tom_1.html#102400



Эпиграф: Шарль де Голль Военные мемуары. Том 1 Призыв 1940 - 1942. Глава 7. Союзники



https://royallib.com/book/goll_sharl/voennie_memuari___priziv_1940_1942.html



*Битва за Москву. Московская операция Западного фронта 16 ноября 1941 г. - 31 января 1942 г. Под общей редакцией Маршала Советского Союза Б. М. Шапошникова. М., 1943



https://royallib.com/book/bitva-za-moskvu-moskovskaya-operaciya-zapadnogo-fronta-16.html



**Константин Рокоcсовский Солдатский долг. Глава: Вперед!



https://royallib.com/book/rokossovskiy_konstantin/soldatskiy_dolg.html



***Анастас Микоян Так было. Глава 33 Переговоры с США и Великобританией о военных поставках и кредите. http://militera.lib.ru/memo/russian/mikoyan/04.html



****Дмитрий Лелюшенко Заря Победы. Глава Четвертая: Бородино



https://royallib.com/read/lelyushenko_dmitriy/zarya_pobedi.html



*****Александр Василевский Дело всей жизни Глава: Враг под Москвой



https://www.e-reading.club/bookreader.php/10604/aleksandr-vasilevskiy-delo-vsey-zhizni.html



******Антуан де Сент-Экзюпери Военный летчик - В книге: Повести. М., 2007, с. 317



31 марта 2022 года (США) Источник - ЦентрАзия

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