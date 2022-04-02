 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Суббота, 02.04.2022
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    Афганистан   | 
Афганистан сегодня – взять власть получилось легко, но как ее удержать?
00:36 04.04.2022

Юрий Подоляка

Источник - ЦентрАзия
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1649021760


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