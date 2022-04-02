Губернатором Чуйской области Киргизии назначен местный Нурил Алымбаев

08:00 04.04.2022

Сегодня утром подписан указ о назначении полномочным представителем президента в Чуйской области Нурила Алымбаева (вместо увольняемого Эркина Тентишева)



АЛЫМБАЕВ Нурил Джайылбекович

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[29.09.1972 - ..]

специалист по землеустройству в Ак-Башате - 5 лет

зам. главы Ак-Башатского айыл окмоту - 4 года

глава Ак-Башатского айыл окмоту.



первый заместитель акима Жайылского района, курировал вопросы промышленности (? - 06.2021);



1-й зам. полпреда правительства КР в в Чуйской области (06.2021 -04.2022);



с 4.04.2022 - полпред правительства КР в в Чуйской области