Уволен в запас (в результате январского ранения?) командующий Погранвойск Казахстана генерал Дильманов

10:18 05.04.2022

Сегодня утром Президент К.Токаев подписал указ об освобождении от должности едва ли не самого боевого генерала Казахстанских вооруженных сил, лично отличившихся при защите правопорядка в Алматы в январе 2022 года.



ДИЛЬМАНОВ Дархан Айткалиевич

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[09.01.1969 - ..]

Родился в городе Кызыл-Орда, казах.



В 1990 году окончил Московское высшее пограничное командное Краснознаменное училище им.Моссовета.

В 2005 году окончил Кызылординский государственный университет им.Коркыт-Ата.

В 2009 году - Пограничную академию ФСБ Российской Федерации.



Офицерскую службу проходил на должностях заместителя начальника пограничной заставы, коменданта участка, заместителя комендатуры части, начальника пограничного отряда.

С июня 2006 по декабрь 2008 года - Заместитель начальника Регионального управления "Шығыс" Пограничной службы КНБ Республики Казахстан.

С декабря 2008 по июль 2010 года - Начальник Регионального управления Береговой охраны Пограничной службы КНБ Республики Казахстан.

С апреля 2012 по июль 2013 года - Заместитель начальника Регионального управления "Солтүстік" Пограничной службы КНБ Республики Казахстан.

С июля 2013 по 2014 год - Заместитель начальника Главного управления воспитательной, социально-правовой и кадровой работы Пограничной службы КНБ Республики Казахстан.



с 2 нояб. 2014 - врио. председателя Пограничной службы Комитета национальной безопасности Республики Казахстан.

С июня 2015 - 5.04.2022 - Заместитель Председателя Комитета национальной безопасности Республики Казахстан – Директор Пограничной службы.



генерал-лейтенант (6 мая 2020)



Награжден Орденом Айбын 2 степени, медалями.



Ряд СМИ 7.01.2022 сообщили, что он погиб при обороне здания Академии от восставших (международных террористов) в г. Алматы. Впоследствии, информация была опровергнута.