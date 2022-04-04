Очередное киндер-сокровище (31-летний Тулеуов) трудоустроено зампредом КазАгентства по стратегическому планированию

11:25 05.04.2022

Токаев назначил зампредседателя Агентства по стратегическому планированию



Распоряжением Президента Касым-Жомарта Токаева назначен новый заместитель председателя Агентства по стратегическому планированию и реформам Республики Казахстан. Им стал 31-летний Олжас Тулеуов.



Тулеуов Олжас Аязбиевич родился 7 ноября 1990 года в Карагандинской области.



Образование, специальность (квалификация), лицензии:



· Высшая школа экономики и бизнеса Казахского национального университета им. аль-Фараби;



· магистратура Национального банка Республики Казахстан.



Трудовой стаж:



· работал в городском коммунальном хозяйстве Балхаша Карагандинской области (2012-2013);



· бизнес-аналитик в AERC (2013-2015);



· стажер, ведущий аналитик, главный аналитик Департамента исследований и статистики Национального банка Республики Казахстан (2015-2018);



· заместитель директора, управляющий директор Applied Economic Research Centre (Центр исследований прикладной экономики) (2018-2020);



· вице-президент АО "Центр развития трудовых ресурсов" при Министерстве труда и социальной защиты населения Республики Казахстан (06.2020 – 09.2020);



· советник председателя Национального банка Казахстана (с 09.2020).