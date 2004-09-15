В кыргызском Минэкономкоммерции два новых зама - Чоро Сейитов и Ника Исаева

09:51 06.04.2022

Вчера в ключевом министерстве Кабмина КР произошли подвижки.

На первые позиции в Минэкономкоммерции пришли новые, но опытные фигуры - Ч.Сейитов и В.Исаева



Уволены их предшественники (назначенные полгода назад) - совершенно ничем и никак себя не проявившие господа Урустемов (экс-1-й зам.) и Алишеров.



Интересно, чего полезного сделают и сколько продержатся в креслах Исаева и Сейитов?



СЕЙИТОВ Чоро Сейитович

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[08.04.1980 - ..]

кыргыз



1997-2002 - экономист (диплом специалиста с отличием). Кыргызский технический университет, Институт управления и бизнеса (Бишкек, Кыргызская Республика).



2012-2014 - магистр социологии / демографии, MA in Sociology/Demography. Национальный исследовательский университет "Высшая школа экономики" (Москва, Россия).



2002-2012 – старший преподаватель. Институт управления и бизнеса, Кыргызский технический университет. Факультет экономики, Международный университет Кыргызстана.



2008-2009 – экономист. Отдел макроэкономического анализа и анализа финансового рынка, Экономическое управление, Национальный банк Кыргызской Республики.



2009-2012 – главный экономист. Научно-исследовательская группа, Экономическое управление, Национальный банк Кыргызской Республики.



2014-2022 – эксперт, Национальный банк Кыргызской Республики, Экономическое управление, Группа "Центр экономических исследований".



с 5.04.2022 - 1-й заместитель министра экономики и коммерции КР



ИСАЕВА Вероника Владимировна

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[04.07.1986 - ..]

окончила Кыргызско-Российский Славянский университет, специальность: Финансы и кредит (2005-2010),

Кыргызский Государственный университет строительства, транспорта и архитектуры имени И.Исанова, направление: промышленное и гражданское строительство – обучение (2016-19)



15.09.2004 - 10.12.2004 - Ново-Покровский айыл окмоту, Ысык-Атинский район, начальник управления по молодежи и молодежной политике.

10.12.2004 - 20.07.2005 - ОсОО Горно-рудная компания "Алтын-Тас", материальный бухгалтер;

22.07.2005 - 10.07.2006 - ОсОО "Евростокс", старший бухгалтер по импорту, экспорту и внутренним продажам

10.07.2006 - 20.11.2006 - ОсОО "Профспецмонтаж", главный бухгалтер;

20.11.2006 - 23.01.2019 - ОсОО "Промышленная компания "Спектр", первый заместитель директора;

+ 20.08.2008 - 25.04.2009 - Реализация проекта "Песчанно-Гравийный Карьер";

25.01.2019 - 30.08.2019 - внештатный общественный советник экс-председателя ГКПЭН КР Осмонбетова Э.К.

20.08.2017 – 30.09.2020 - Частная деятельность по управлению промышленными проектами и недропользования

25.07.2013- 30.09.2020 - Реализация проекта "Безотходное производство при камнеобработке"

с 25.11.2020 - 2021 - заместитель председателя Государственного комитета промышленности, энергетики и недропользования КР.

с июля 2021 - 04.2022 - начальник управления промышленной безопасности Государственного комитета экологии и климата КР.



с 5.04.2022 - заместитель министра экономики и коммерции КР



Замужем, воспитывает двоих детей