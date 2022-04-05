|17:49 Китай решает проблему финансовой безопасности. Превращение юаня в мировую резервную валюту, - Ю.Тавровский
14:36 Юная кыргызстанка Сафина Самиева - победившая на конкурсе русского романса, выступит в Кремле
14:33 Демократия по-американски: от Афганистана до Ливии, - Азиз Осмонов
14:25 Китай рад дешевому российскому газу, - Bloomberg
14:23 American Conservative: глупость Байдена на Украине
14:22 Биолаборатории США работают и в Молдавии, Закавказье и Туркестане
14:20 Украинский кризис станет началом нового мирового порядка? - С.Маркедонов
14:16 Фермеры - в оковах кластеров. В хлопковом секторе Узбекистана остаются "значительные риски"
14:11 Кулинарные изыски с трын-травой. Из чего в Узбекистане готовят весеннюю самсу
14:06 Казахстанская таэквондистка Жансель Дениз заняла первое место в мировом рейтинге
14:04 В колледжи Казахстана будут принимать по-новому
14:00 Умер лидер ЛДПР Владимир Жириновский
12:44 Офицеры НАТО из Мариуполя вышли на связь с российскими войсками – просят отпустить
12:40 Депутат Айжигитов обвинил "все руководство КырМинсельхоза" в незаконном "бизнесе на кредитах"
11:12 Россия запустила часы в обратную сторону от Апокалипсиса, - Владимир Можегов
10:25 Пяти лучшим вузам Киргизии дадут полную автономию в учебном и финансовом вопросах
09:51 В кыргызском Минэкономкоммерции два новых зама - Чоро Сейитов и Ника Исаева
09:37 О России и геополитической прокрастинации, - Л.Савин
09:31 Вашингтон открывает против России и Китая пакистанский фронт, - В.Павленко
09:03 "Всплывающая империя" - новая книга Валерия Аверьянова
08:57 Спасенный Москвой Токаев предает Россию и берет курс на Турцию, - А.Курманов
07:23 Запах Хасавюрта нужно срочно развеивать. О российско-украинских переговорах, - Геворг Мирзаян
06:32 Озорные шторма никак не дают починить черноморские причалы КТК
01:06 Без России мир ждет ожесточенная борьба за газ, - New York Times
01:03 Саудиты поднимают нефтяные ставки: Эмбарго влетает янки в копеечку, - Вера Жердева
00:56 Золото Киргизии вернули народу, - Виктория Панфилова
00:10 УкрСпецоперация дала Эрдогану и Асаду повод примириться, - "НГ"
00:03 КазПравительство попытается демонополизировать "Казахтелеком"
00:01 В Мариуполе, похоже, сидят в котле французские легионеры и сам мэтр полит-провокации Бернар Леви
00:00 По всему Казахстану стартовали "стратегические" военные учения "Батыл Тойтарыс – 2022"
|22:08 Дейрес. Кыргызская конница атаковала узбекских пограничников - 2 трупа
18:59 "Казахстан вступает в новую эру демократических преобразований" – Токаев дал статью в National Interest
18:34 Киллером Токаеву британская разведка наняла снайпера СБУ.. Эвоно как
17:51 "Россия поставила Китай перед жутким выбором", - А.Маслов
14:53 Ближний Восток больше не верит США, - Джон Руэл
14:52 Радио Жогорку Кенеша - Парламента Кыргызстана не может работать... из-за долгов
14:47 В Талибане происходит постоянная межфракционная борьба, которая влияет.., - А.Князев
14:46 Есть ли альтернативы у КТК? - И.Юшков
13:40 С домброй и в саукеле. Модель-мулатка Фатима Кулибали продолжает покорять Казахстан (видео)
13:38 Включенных в "Женскую тетрадь" узбекистанок поддержат из специального фонда
12:06 Индия между Западом и Россией, - А.Савельев
11:25 Очередное киндер-сокровище (31-летний Тулеуов) трудоустроено зампредом КазАгентства по стратегическому планированию
10:40 США вытесняют Россию из ЦА. Какие республики постсоветского пространства готовят к пожару после Украины, - "СП"
10:28 Садыр Жапаров: Кумтор полностью и бесповоротно возвращен Кыргызстану (триумфальная речь)
10:18 Уволен в запас (в результате январского ранения?) командующий Погранвойск Казахстана генерал Дильманов
10:06 В Мариуполе сдались остатки 503 отдельного батальона морпехов ВСУ (267 чел)
09:40 "Возвращение Аляски в состав России возможно...", - депутат ГД Вассерман
09:17 Индия поведет Туркменистан в космос, - В.Панфилова
08:51 Талибы готовят покушение на Ахмада Масуда? - А.Серенко
08:43 Шольц - капут? Правящая коалиция Германии на грани развала, - А.Камкин
08:20 Господа Мединский и Слуцкий, встречайте нового официального "партнера по укр-переговорам" - Малюська
|Умер лидер ЛДПР Владимир Жириновский
14:00 06.04.2022
Он скончался в Москве после продолжительной болезни. Сообщение о кончине, прервал работу ГосДумы, зачитал спикер Володин. Депутаты стоя почтили минутой молчания.