Умер лидер ЛДПР Владимир Жириновский

14:00 06.04.2022

Он скончался в Москве после продолжительной болезни. Сообщение о кончине, прервал работу ГосДумы, зачитал спикер Володин. Депутаты стоя почтили минутой молчания.