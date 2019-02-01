 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Среда, 06.04.2022
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Уволен Сапарбаев! Новым акимом Жамбылской области Казахстана назначен какой-то Нуржигитов
08:40 07.04.2022

Сегодня утром отстранен от должности самый старый и авторитетный "агашка" - губернатор области Казахстана - Бердибек Сапарбаев. Аксакал и авторитет казахстанской политии, одно время - фаворит и любимчик Елбасы. Январь этого года закономерно поставил точку в его многотрудной и извилистой карьере - уж больно легко и дружно мятежники захватили областной центр...

Про назначенного на его место Нуржана Нуржигитова мало что известно - местный уроженец, из уважаемой семьи родовитых дулатов, закончил местный вузик, всю жизнь работал по аграрной части в районах области, вообще за годы гос. служения никогда не покидал пределов области, серенький, тихонький копошун, устроитель местных своих дел, отец 8 детей (единственное заметное достижение). Способен ли он удержать в кулаке столь гремучий регион - большой вопрос. Родня, конечно, поможет, но личного "веса" - маловато... Сапарбаев по сравнению с ним - старый, битый ветрами альбатрос против гадкого утенка...

НУРЖИГИТОВ Нуржан Молдиярович
/ /
[31.03.1967 - ..]
в 1991 году окончил Ленинградский сельскохозяйственный институт по специальности "инженер-механик", в 2008 году окончил Жамбылский гуманитарный технический университет по специальности "экономист", кандидат технических наук.

Трудовую деятельность начал в 1991 году механиком колхоза им.М.Горького Жуалынского района Жамбылской области.
В 1992-1996 г.г. – главный инженер агрообъединения имени Толе би Жуалынского района, 1996-1997 г.г. -специалист, главный специалист отдела сельского хозяйства аппарата акима Жуалынского района, 1997-2003 г.г. – главный специалист отдела экономики аппарата акима Жуалынского района, 2003-2006 г.г. – заведующий общим отделом аппарата акима Жуалынского района, 2006-2008 г.г. – начальник отдела предпринимательства акимата Жуалынского района, 2008 г. – главный инспектор акима области в отделе организационно-инспекторской и кадровой работы аппарата акима Жамбылской области, 2008-2011 г.г. – заведующий отделом развития мониторинга качества оказания государственных услуг аппарата акима Жамбылской области, 2011-2014г.г. – заместитель руководителя департамента Агентства РК по делам государственной службы по Жамбылской области.
С ноября 2014 года работал руководителем управления государственной службы и профилактики коррупции департамента Агентства РК по делам государственной службы и противодействию коррупции по Жамбылской области.
С 08.2015 - 02.2018 - нач-к управления сельского хозяйства акимата Жамбылской области
Руководитель управления природных ресурсов и регулирования природопользования акимата Жамбылской области (23.02.2018-08.2019);

Аким Байзакского района Жамбылской области (с 08.2019)

с 7 апр. 2022 - аким Жамбылской обл.

Женат, воспитывает 6 детей.

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САПАРБАЕВ Бердибек Машбекович
/ /
[09.02.1953 - ..]
Родился в Кзыл-Ординской области. Казах.

Окончил Алматинский институт народного хозяйства (1977). Кандидат экономических наук.

Трудовую деятельность начал рабочим совхоза. После окончания института трудился по специальности в Республиканском управлении гострудсберкасс, Министерстве финансов республики.
С 1988 года работал начальником планово-финансового управления, начальником ГлавПЭУ, а с 1990 года - заместителем министра образования.
С 1994 года - заместитель заведующего, заведующий отделом финансов, труда и социальной защиты, руководитель аппарата Кабинета Министров.
В сентябре 1995-июле 1999 гг. - аким Кызылординской области.
С 28 июля 1999 по август 2002 гг. - аким Южно-Казахстанской области.
С августа 2002-1 февраля 2006 - пред. Агентства таможенного контроля РК, вице-министр финансов - председатель Комитета таможенного контроля Минфина.
С 1 февраля 2006 -по февр. 2007 - заместитель руководителя канцелярии премьер-министра РК-представитель правительства в Мажилисе
C 9 февр. по 27 авг. 2007 - вице-министр экономики и бюджетного планирования.
С 27 авг. 2007 - 4 марта 2009 - министр труда и социальной защиты населения РК.
С 4 марта 2009 - 11 нояб. 2014 - аким Восточно-Казахстанской области.
С 11 нояб. 2014 - 2015 - зам. пред. Кабинета министров РК.
С 11 сент. 2015 - 02.2019 - аким Актюбинской обл.
С 25.02.2019 - 19.08.2019 - министр труда и социальной защиты населения РК.

с 20.08.2019 - 10.02.2020 - вице-премьер-министр РК /курирует социально-культурный блок/

с 10.02.2020 - 7.04.2022 - аким Жамбылской области РК

Награжден орденами: "Отан" (15.12.2017), "Парасат" (12.2007), орденом "Алғыс" ("Благодарность") Казахстанской митрополии РПЦ (12.2013).

Автор книг "Экономика региона в переходный период" (1995), "Специальные экономические зоны. Опыт создания" (1996) и публикаций в прессе
Воинская служба, воинские и специальные звания, классные чины:

Жена: Сапарбаева Калдыгайша Зейнулловна (1955 г.р.)
Дети: дочь - Акбота (1978 г.р.); сыновья - Бауыржан (1983-2002), Жансултан (1991 г.р.)

См. раздел - Персоны ЦентрАзии, Кто есть кто в Казахстане
Источник - ЦентрАзия
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1649310000


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