 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Среда, 06.04.2022
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Уволена горе-акимша Абдыкаликова. Новый глава Кызыл-Ординской области Казахстана - Нурлыбек Налибаев
13:51 07.04.2022

Указами Президента К.Токаева Н.Налибаев сменил Г.Абдыкаликову в кресле главы Кызыл-Ординской области Казахстана.

Закончились, буквально, страдания г-жи Абдыкаликовой на посту главы самой нищей и Аллахом забытой области страны. Она - старалась, пыталась чего-то полезного сделать и иногда у нее даже что-то получалось, но, в целом, несмотря на положительные личностные качества Гулшара Наушаевна занимала явно чужое место. Как там в "Дне выборов" - просидев два срока губернатором я понял - не мое это...". Жертва гендера. К внукам...
Посмотрим, чего получится у Нурлыбека Налибаева, в отличие от джамбульского коллеги Нуржигитова, он гораздо более весомее и авторитетнее, с солидным послужным списком и опытом гос. деятельности.
Не обделен он и родственными связями (он из знатных коныратов, какой-то там дальний родственник богатейшему казаху Тимуру Кулибаеву) + приходится родным младшим братишкой отправленному сегодня на пенсию Джамбульского акима Сапарбаева. Такая вот чисто казахская кадровая рокировочка: вашим и нашим, чтоб никому обидно не было, в полном соответствии с курсом меритократии и построения "Нового Казахстана" (оно же - Вторая Республика).

НАЛИБАЕВ Нурлыбек Машбекович
/ /
[..1976 - ..]
родился в Кызылординской области. Казах.

Окончил Казахский государственный аграрный университет, Казахский гуманитарно-юридический университет. Докторант 3 курса Российской Академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации (РАНХиГС).

Трудовую деятельность начал в 1997-1998 годы экспертом по нефти и нефтяной продукции. В 1998-2005 гг. занимал руководящие должности в частных коммерческих структурах. 3 гг. - аким Шиелийского района Кызылординской области.

В 08.2005-02.2007 - зам. акима, 1-й зам. акима г. Кызылорда.
В 02.2007-02.2008 - руководитель аппарата акимата Кызылординской обл.
В 02.2008 - 02.2013 - аким Шиелийского района

С 02.2013 - 04.2021 - аким г. Кызылорда.

с 2.04.2021 - заведующий Отделом регионального развития Канцелярии премьер-министра РК.

с 7 апр. 2022 - аким Кызылординской обл.

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АБДЫКАЛИКОВА Гулшара Наушаевна
/ /
[15.05.1965 - ..]
Родилась в Кызылординской области, казашка,

Окончила в 1987 году Джамбулский технологический институт легкой и пищевой промышленности, по специальности экономист. Кандидат экономических наук.

После окончания института, в 1987 – 1994 работала старшим инспектором, начальником отдела Кызылординского областного управления социальной защиты населения; В 1994 – 1995 годы - консультант Комитета по социальной защите Верховного Совета Республики Казахстан, г.Алматы; В 1995-2005 годы - начальник отдела, заместитель начальника управления, начальник управления пенсионного обеспечения, заместитель директора департамента, директор департамента социального обеспечения, вице-министр труда и социальной защиты населения Республики Казахстан; В 2005-2006 – председатель правления АО " Компания по страхованию жизни "Государственная аннуитетная компания";
В октябре 2006-октябре 2007 - вице-министр труда и социальной защиты населения Республики Казахстан;
В 28 окт. 2007 - 30 янв. 2008 - ответственный секретарь Министерства труда и социальной защиты населения Республики Казахстан
С 30 янв. 2008 - 4 марта 2009 - советник Президента Республики Казахстан – председатель Национальной комиссии по делам семьи и гендерной политике при Президенте Республики Казахстан.
С 4 марта 2009 - 26 сент. 2012 - министр труда и социальной защиты населения РК.
С 26 сент. 2012 - 28 нояб. 2013 - советник Президента Республики Казахстан - председатель Национальной комиссии по делам женщин и семейно-демографической политике при Президенте Республики Казахстан.
С 28 нояб. 2013 - 6 авг. 2014 - заместитель Премьер-Министра РК.
С 6 авг. 2014 - 11 нояб. 2014 - заместитель Премьер-Министра по вопросам человеческого развития.
С 11 нояб. 2014 - 02.2019 - Государственный секретарь РК
+ Председатель Национальной комиссии по делам женщин и семейно-демографической политике при Президенте РК (с 11.2014).

с 25.02.2019 - 08.2019 - вице-премьер-министр РК /курирует соц.-культ. блок/

С 20.08.2019 - депутат Мажилиса Парламента РК /от партии "Нур-Отан"/
+ с 4.09.2019 - председатель Комитета по социально-культурному развитию Мажилиса Парламента РК,

С 15 мая 2009 - член Политсовета НДП "Нур Отан".

с 27 марта 2020 - 7 апр. 2022 - аким Кызылординской области РК

См. раздел - Персоны ЦентрАзии, Кто есть кто в Казахстане
Источник - ЦентрАзия
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1649328660


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