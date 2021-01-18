Серика Шапкенова пересадили из министров в акимы нефтяной, но взрывоопасной Атырауской области Казахстана

14:30 07.04.2022

Указом Президента К.Токаева новым руководителем Атырауской области назначен экс-минсобес С.Шапкенов.



Очень странное решение. Несмотря на то, что Шапкенов, формально подходит по всем признакам - местный, родовитый, с опытом работы, но... надо знать самого Серика Жамбылыча. Его аппаратная кличка - "Чебурашка" и не только из-за внешнего сходства с мульт-героем, он и по жизни, как то плавно и крепко тормозит, временами. "Мы строили, строили и, наконец - построили"... Будешь работать у нас. Стоять в витрине и, так сказать, привлекать внимание прохожих". Эх-ма... А потом удивляются - почему опять народ бузит и тихо матерясь акиматы поджигает.



ШАПКЕНОВ Серик Жамбылулы

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[29.07.1979 - ..]

Род. в п. Каратоба (ныне Каратобинского района Западно-Казахстанской области). Казах.



Окончил в 2000 году Западно-Казахстанский государственный университет, по специ­альности экономист - математик.



Трудовую деятельность начал в 2000 году преподавателем Западно-Казахстанского государственного университета. С 2001 года - ведущий специалист об­ластного фонда охраны окружающей сре­ды, ведущий специалист дирекции природопользования ЗКО. С 2002 года - ведущий специалист, главный специалист уп­равления финансов ЗКО.



С 2006 года - начальник отдела областного департамента экономики и бюджетного планирования, начальник отдела, за­меститель директора областного департамента сельского хо­зяйства. С 2007 года - заместитель начальника, с 2010 - начальник областного управления экономики и бюджетного планирования.



С 24 янв. 2012 - зам. акима Западно-Казахстанской обл.



С авг. 2012 - 2014 - 1-й зам. акима Западно-Казахстанской обл.



С января 2015 года - государственный инспектор Отдела государственного контроля и организационно-территориальной работы Администрации Президента РК



С июля 2016 - июнь 2018 - аким города Атырау



С 28 июня 2018 - 21 мая 2020 - 1-й зам. акима Атырауской обл.



с 4 июня 2020 - 18.01.2021 - вице-министр труда и социальной защиты населения РК



с 18.01.2021 - 7 апр. 2022 - министр труда и социальной защиты населения РК



с 7 апр. 2022 - аким Атыраусской обл.



награжден орденом "Курмет"



Жена - Анар Асыланбаевна Шапкенова, двое сыновей Темирлан Жамбыл и Алибек Жамбыл.



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ДОСМУХАМБЕТОВ Махамбет Джолдасгалиевич

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[25.12.1960 - ..]

родился в г. Гурьев. Казах.



Московский институт нефти и газа им. И.М. Губкина (1983); Геология и разведка нефтяных и газовых месторождений, горный инженер

· Казахский государственный юридический университет (2016); Магистр делового администрирования.

Трудовой стаж:

· Геолог, старший геолог, главный геолог Балыкшинского УРБ ПО "Эмбанефть" (1983-1989);

· Начальник геологического отдела ГДУ "Доссорнефть" ПО "Эмбанефть" (1989-1990);

· Главный геолог НГДУ "Макатнефть" ПО "Эмбанефть" (1991);

· Главный геолог СП "Мунай", АО "АНАКО" (1991-1996);

· Заместитель директора по техническим вопросам ТОО "Ес-Бол" (1996-1997);

· Начальник геологического отдела АО "Эмбамунайгаз", Менеджер, Заместитель директора, Директор департамента геологии ЗАО ННК "Казахойл" (1997-2002);

· Директор Департамента геологии и разработки ЗАО НК "КазМунайГаз" (2002);

· Заместитель директора Департамента мониторинга действующих контрактов ЗАО НК "КазМунайГаз" (2002-2003);

· Заместитель директора Департамента управления долями в СП ЗАО НК "КазМунайГаз" (2003-2004);

· Директор департамента геологии и разработки АО РД "КазМунайГаз" (2004-2006);

· Заместитель генерального Директора - Главный геолог ТОО СП "КазГерМунай" (2006-2009);

· Заместитель Генерального директора по геологии и разработке АО "Мангистаумунайгаз" (2009-2012);

· Первый Заместитель Генерального директора, Член Правления АО "Мангистаумунайгаз" (11.2012-09.2013);

· Генеральный директор, Председатель Правления АО "Эмбамунайгаз" (09.2013-01.2015)

· Заместитель Председателя Правления АО НК "Казмунайгаз" по крупным проектам, член Правления АО "НК "КазМунайГаз" (01.2015-11.2016);

С нояб. 2012 - 1-й зам. ген. директора АО "Мангистаумунайгаз".

С 11 нояб. 2016 - 18 дек. 2019 - первый вице-министр энергетики РК

С 18 дек. 2019 - 7 апр. 2022 - аким Атырауской области