|Серика Шапкенова пересадили из министров в акимы нефтяной, но взрывоопасной Атырауской области Казахстана
14:30 07.04.2022
Указом Президента К.Токаева новым руководителем Атырауской области назначен экс-минсобес С.Шапкенов.
Очень странное решение. Несмотря на то, что Шапкенов, формально подходит по всем признакам - местный, родовитый, с опытом работы, но... надо знать самого Серика Жамбылыча. Его аппаратная кличка - "Чебурашка" и не только из-за внешнего сходства с мульт-героем, он и по жизни, как то плавно и крепко тормозит, временами. "Мы строили, строили и, наконец - построили"... Будешь работать у нас. Стоять в витрине и, так сказать, привлекать внимание прохожих". Эх-ма... А потом удивляются - почему опять народ бузит и тихо матерясь акиматы поджигает.
ШАПКЕНОВ Серик Жамбылулы
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[29.07.1979 - ..]
Род. в п. Каратоба (ныне Каратобинского района Западно-Казахстанской области). Казах.
Окончил в 2000 году Западно-Казахстанский государственный университет, по специальности экономист - математик.
Трудовую деятельность начал в 2000 году преподавателем Западно-Казахстанского государственного университета. С 2001 года - ведущий специалист областного фонда охраны окружающей среды, ведущий специалист дирекции природопользования ЗКО. С 2002 года - ведущий специалист, главный специалист управления финансов ЗКО.
С 2006 года - начальник отдела областного департамента экономики и бюджетного планирования, начальник отдела, заместитель директора областного департамента сельского хозяйства. С 2007 года - заместитель начальника, с 2010 - начальник областного управления экономики и бюджетного планирования.
С 24 янв. 2012 - зам. акима Западно-Казахстанской обл.
С авг. 2012 - 2014 - 1-й зам. акима Западно-Казахстанской обл.
С января 2015 года - государственный инспектор Отдела государственного контроля и организационно-территориальной работы Администрации Президента РК
С июля 2016 - июнь 2018 - аким города Атырау
С 28 июня 2018 - 21 мая 2020 - 1-й зам. акима Атырауской обл.
с 4 июня 2020 - 18.01.2021 - вице-министр труда и социальной защиты населения РК
с 18.01.2021 - 7 апр. 2022 - министр труда и социальной защиты населения РК
с 7 апр. 2022 - аким Атыраусской обл.
награжден орденом "Курмет"
Жена - Анар Асыланбаевна Шапкенова, двое сыновей Темирлан Жамбыл и Алибек Жамбыл.
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ДОСМУХАМБЕТОВ Махамбет Джолдасгалиевич
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[25.12.1960 - ..]
родился в г. Гурьев. Казах.
Московский институт нефти и газа им. И.М. Губкина (1983); Геология и разведка нефтяных и газовых месторождений, горный инженер
· Казахский государственный юридический университет (2016); Магистр делового администрирования.
Трудовой стаж:
· Геолог, старший геолог, главный геолог Балыкшинского УРБ ПО "Эмбанефть" (1983-1989);
· Начальник геологического отдела ГДУ "Доссорнефть" ПО "Эмбанефть" (1989-1990);
· Главный геолог НГДУ "Макатнефть" ПО "Эмбанефть" (1991);
· Главный геолог СП "Мунай", АО "АНАКО" (1991-1996);
· Заместитель директора по техническим вопросам ТОО "Ес-Бол" (1996-1997);
· Начальник геологического отдела АО "Эмбамунайгаз", Менеджер, Заместитель директора, Директор департамента геологии ЗАО ННК "Казахойл" (1997-2002);
· Директор Департамента геологии и разработки ЗАО НК "КазМунайГаз" (2002);
· Заместитель директора Департамента мониторинга действующих контрактов ЗАО НК "КазМунайГаз" (2002-2003);
· Заместитель директора Департамента управления долями в СП ЗАО НК "КазМунайГаз" (2003-2004);
· Директор департамента геологии и разработки АО РД "КазМунайГаз" (2004-2006);
· Заместитель генерального Директора - Главный геолог ТОО СП "КазГерМунай" (2006-2009);
· Заместитель Генерального директора по геологии и разработке АО "Мангистаумунайгаз" (2009-2012);
· Первый Заместитель Генерального директора, Член Правления АО "Мангистаумунайгаз" (11.2012-09.2013);
· Генеральный директор, Председатель Правления АО "Эмбамунайгаз" (09.2013-01.2015)
· Заместитель Председателя Правления АО НК "Казмунайгаз" по крупным проектам, член Правления АО "НК "КазМунайГаз" (01.2015-11.2016);
С нояб. 2012 - 1-й зам. ген. директора АО "Мангистаумунайгаз".
С 11 нояб. 2016 - 18 дек. 2019 - первый вице-министр энергетики РК
С 18 дек. 2019 - 7 апр. 2022 - аким Атырауской области