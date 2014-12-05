Нуркан Садвакасов - новый глава санитарно-эпидемиологической службы Казахстана

18:49 07.04.2022

Приказом Министра здравоохранения РК

Нуркан Садвакасов назначен на должность председателя Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения Республики Казахстан

САДВАКАСОВ Нуркан Олжабаевич

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[27.01.1971 - ..]

Род. в Акмолинской обл. Казах



Окончил Карагандинский государственный медицинский институт (1997), специальность "Медико-профилактическое дело, врач-гигиенист, эпидемиолог"

Кандидат медицинских наук



Заведующий санитарным отделом Атбасарского районного СЭС, г. Атбасар (1997-1999);

Главный врач Атбасарского районного СЭС, г. Атбасар (1999-2000);

Заместитель Главного врача Акмолинского областного СЭС, г. Кокшетау (2000-2001);

Заместитель главного государственного санитарного врача Акмолинского территориального департамента санитарно-эпидемиологического надзора на транспорте, г. Астана (2001-2009);

Руководитель Управления санитарно-эпидемиологического надзора Комитета санитарно-эпидемиологического надзора Министерства здравоохранения Республики Казахстан, г. Астана (04.2009-10.2009);

Заместитель Председателя Комитета санитарно-эпидемиологического надзора Министерства здравоохранения Республики Казахстан, город Астана (2009-2014);

Директор департамента по контролю за соблюдением технических регламентов Агентства Республики Казахстан по защите прав потребителей, город Астана (03-2014-10.2014);

Руководитель Управления по контролю за соблюдением требований технических регламентов и санитарных мер Комитета по защите прав потребителей Министерства национальной экономики Республики Казахстан (2014-2016);

Заместитель Председателя Комитета по защите прав потребителей Министерства национальной экономики Республики Казахстан (2016-2017);

Руководитель Департамента охраны общественного здоровья города Астаны Комитета охраны общественного здоровья Министерства здравоохранения Республики Казахстан (06.04.2017-23.06.2018);

Заместитель Председателя Комитета охраны общественного здоровья Министерства здравоохранения Республики Казахстан (2018-2019);

Заместитель Председателя Комитета контроля качества и безопасности товаров и услуг здравоохранения Республики Казахстан - Заместитель главного государственного санитарного врача Республики Казахстан (25.06.2019-2020);



· Заместитель Руководителя Департамента санитарно-эпидемиологического контроля Алматы (с 2020-04.2022);



с 7.04.2022 - председатель Комитета санитарно-эпидемиологического контроля МЗ РК.



награды: Почетная грамота Президента Республики Казахстан за заслуги в государственной и общественной деятельности, значительный вклад в социально-экономическое и культурное развитие страны, укрепление дружбы и сотрудничества между народами (05.12.2014);

Медали: за вклад в создание ЕАЭС (2015), юбилейные медали - 20-летие Конституции РК (2015), 25-летие Независимости РК (2016), "Астана 20 жыл" (2018);

Благодарственные письма Премьер-Министра Республики Казахстан (2010, 2014, 2015)