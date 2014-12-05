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Нуркан Садвакасов - новый глава санитарно-эпидемиологической службы Казахстана
18:49 07.04.2022

Приказом Министра здравоохранения РК
Нуркан Садвакасов назначен на должность председателя Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения Республики Казахстан
САДВАКАСОВ Нуркан Олжабаевич
/ /
[27.01.1971 - ..]
Род. в Акмолинской обл. Казах

Окончил Карагандинский государственный медицинский институт (1997), специальность "Медико-профилактическое дело, врач-гигиенист, эпидемиолог"
Кандидат медицинских наук

Заведующий санитарным отделом Атбасарского районного СЭС, г. Атбасар (1997-1999);
Главный врач Атбасарского районного СЭС, г. Атбасар (1999-2000);
Заместитель Главного врача Акмолинского областного СЭС, г. Кокшетау (2000-2001);
Заместитель главного государственного санитарного врача Акмолинского территориального департамента санитарно-эпидемиологического надзора на транспорте, г. Астана (2001-2009);
Руководитель Управления санитарно-эпидемиологического надзора Комитета санитарно-эпидемиологического надзора Министерства здравоохранения Республики Казахстан, г. Астана (04.2009-10.2009);
Заместитель Председателя Комитета санитарно-эпидемиологического надзора Министерства здравоохранения Республики Казахстан, город Астана (2009-2014);
Директор департамента по контролю за соблюдением технических регламентов Агентства Республики Казахстан по защите прав потребителей, город Астана (03-2014-10.2014);
Руководитель Управления по контролю за соблюдением требований технических регламентов и санитарных мер Комитета по защите прав потребителей Министерства национальной экономики Республики Казахстан (2014-2016);
Заместитель Председателя Комитета по защите прав потребителей Министерства национальной экономики Республики Казахстан (2016-2017);
Руководитель Департамента охраны общественного здоровья города Астаны Комитета охраны общественного здоровья Министерства здравоохранения Республики Казахстан (06.04.2017-23.06.2018);
Заместитель Председателя Комитета охраны общественного здоровья Министерства здравоохранения Республики Казахстан (2018-2019);
Заместитель Председателя Комитета контроля качества и безопасности товаров и услуг здравоохранения Республики Казахстан - Заместитель главного государственного санитарного врача Республики Казахстан (25.06.2019-2020);

· Заместитель Руководителя Департамента санитарно-эпидемиологического контроля Алматы (с 2020-04.2022);

с 7.04.2022 - председатель Комитета санитарно-эпидемиологического контроля МЗ РК.

награды: Почетная грамота Президента Республики Казахстан за заслуги в государственной и общественной деятельности, значительный вклад в социально-экономическое и культурное развитие страны, укрепление дружбы и сотрудничества между народами (05.12.2014);
Медали: за вклад в создание ЕАЭС (2015), юбилейные медали - 20-летие Конституции РК (2015), 25-летие Независимости РК (2016), "Астана 20 жыл" (2018);
Благодарственные письма Премьер-Министра Республики Казахстан (2010, 2014, 2015)

См. раздел - Персоны ЦентрАзии, Кто есть кто в Казахстане
Источник - ЦентрАзия
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1649346540


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