КазАрмия. Региональное командование "Восток" возглавил генерал Уштаев

20:20 07.04.2022

Распоряжением президента РК К.К.Токаева Уштаев Куанышбек Ускенбаевич назначен командующим войсками регионального командования "Восток".

Еще одним распоряжением главы государства Жусупов Асан Куанышевич освобожден от должности командующего войсками регионального командования "Восток".



Ранее Уштаев (получивший в мае 2021 года погоны генерала) служил начальником штаба - заместителем командующего РК "Восток"