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|Очередной киндер-иноагент ( Суйениш Абдильдин) возглавил фейковую Казгоскорпорацию "Правительство для граждан"
10:53 08.04.2022
"Сегодня министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Багдат Мусин представил коллективу госкорпорации "Правительство для граждан" нового председателя правления. Им стал Суйениш Абдильдин, ранее занимавший пост первого заместителя", - говорится в сообщении госкорпорации.
Суйениш Тулеуханович Абдильдин в 2011 году окончил КБТУ по специальности "вычислительная техника и программное обеспечение", в 2014 - Университет Бирмингема в Великобритании. Имеет степень магистра по специальности "компьютерные науки".
Трудовую деятельность начал в октябре 2011 года ведущим специалистом АО "Национальные информационные технологии". В 2012-2013 годах работал бизнес-аналитиком в ТОО "ЭПАМ Казахстан". С 2014 по 2018 год работал на различных должностях в АО "Казпочта". После чего работал в коммерческих организациях. В 2020 году занимал должность советника в Министерстве цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности.
С октября 2020 года работал первым заместителем председателя правления "Правительства для граждан". Курировал вопросы координации фронт-офисов, контроля качества, единого контакт-центра и IT-проектов госкорпорации.