 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Пятница, 08.04.2022
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Четверг, 07.04.2022
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Скончалась Шамша Беркимбаева - министр образования Казахстана в 2002-2003 гг.
13:29 08.04.2022

БЕРКИМБАЕВА Шамша Копбаевна
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[10.10.1942 - 08.04.2022]
Род. в пос. им. Кирова Каскеленского р-на Алма-Атинской обл.

Оконч. Казахский женский педагогический институт (1966 г.), АОН при ЦК КПСС (1981 г.), преподаватель казахского языка и литературы.

После окончания института работала учителем русского языка (1966-68 гг.); секретарь комитета комсомола Алма-Атинского кооперативного техникума (1968-70 гг.); зам. зав. отделом Алма-Атинского обкома ЛКСМК (1970-71 гг.); первый секретарь Каскеленского райкома ЛКСМК (1971-73 гг.); первый секретарь Алма-Атинского обкома ЛКСМК (1973-77 гг.); первый секретарь Советского райкома партии (1977-82 гг.); секретарь Алма-Атинского обкома партии (1982-87 гг.); директор средней школы № 12 гор. Алма-Аты (1987-89 гг.); зам. министра образования РК (1989-97 гг.); первый секретарь Посольства РК в Кыргызстане (1997-98 гг.); начальник Алматинского обл. управления образования (1998-99 гг.); депутат Сената Парламента РК, член Комитета по международным делам, обороне и безопасности (нояб. 1999 г. – янв. 2002 г.); с янв. 2002 - 2003 – министр образования и науки РК. С 2003 по 2011 год занимала пост ректора Казахского государственного женского педагогического университета.
С 2011 - на пенсии.

Депутат Верховного Совета КазССР 10-го созыва.

Hаграждена орденами "Курмет" (2001 г.), Трудового Красного Знамени, "Знак Почета", медалями, Почетными грамотами Верховного Совета КазССР, заслуженный работник Казахстана.

См. раздел - Персоны ЦентрАзии, Кто есть кто в Казахстане
Источник - ЦентрАзия
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1649413740


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