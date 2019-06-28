Кадровые подвижки в КазМИДе: сменились послы в Китае и Монголии, новый 1-й зам. министра...

13:55 08.04.2022

На должность первого заместителя министра иностранных дел РК назначен Акан Рахметуллин.



Койшибаев Габит Бейбутович назначен Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Казахстан в Монголии, он освобожден от должности Чрезвычайного и Полномочного Посла Республики Казахстан в Китайской Народной Республике;



Нурышев Шахрат Шакизатович назначен Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Казахстан в Китайской Народной Республике.



Указом Главы государства Адилбаев Жалгас Жумаевич освобожден от должности Чрезвычайного и Полномочного Посла Республики Казахстан в Монголии.



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РАХМЕТУЛЛИН Акан Акасович

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[02.02.1967 - ..]

Родился 2 февраля 1967 года в Алматы. Казах



В 1991 году окончил Алма-Атинский энергетический институт. Свободно владеет английским и урду.



Дипломатическую карьеру начал с должности референта, а затем атташе Консульского управления МИД Казахстана в 1993 году. С 1994 по 1996 годы работал атташе, третьим секретарем посольства Казахстана в Пакистане.После возвращения в Казахстан и работы в должностях третьего, второго секретаря Главного консульского управления МИД являлся слушателем первого набора Дипломатической академии МИД, которую с отличием закончил в 1999 году.После завершения дипакадемии работал на позициях второго, первого секретаря, а затем советника представительства МИД в Алматы, где курировал вопросы сотрудничества Казахстана с международными организациями.В декабре 2002 года был направлен первым секретарем в Постоянное представительство Казахстана при ООН в Нью-Йорке, где вел вопросы Третьего комитета Генеральной ассамблеи ООН, выборов в различные органы ООН.После возвращения в 2004 году в Казахстан продолжил работу в центральном аппарате МИД Казахстана, где прошел этапы карьерного роста от советника до заместителя директора Департамента международного гуманитарно-экономического сотрудничества. В 2007-2011 годы работал в Вене на посту советника-посланника, заместителя постпреда Казахстана при ОБСЕ. Во время председательства Казахстана в ОБСЕ координировал работу второго измерения организации (вопросы экологии и экономики).В 2011 году был назначен заместителем постоянного представителя Казахстана при ООН в Нью-Йорке.

с декабря 2015 - июнь 2019 - директор департамента многостороннего сотрудничества МИД РК.

С 28.06.2019 - 5.04.2021 - ЧиПП Казахстана в Пакистане.

с 5 апр. 2021 - 8 апр. 2022 - зам. МИД РК



с 8 апр. 2022 - 1-й зам. МИД РК



Женат, четверо детей.