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|Полковник Ибатулин стал начальником Военного института и другие назначения в КазАрмии
07:05 09.04.2022
В Министерстве обороны РК новые назначения
Приказами министра обороны Республики Казахстан
Ербол Кұмарбекұлы назначен на должность руководителя аппарата Министерства обороны Республики Казахстан
полковник Асан Рахматулович Акишев назначен на должность начальника Департамента связи Генерального штаба Вооруженных сил Республики Казахстан
полковник Бауыржан Шарифулаевич Ибатулин – начальником Военного института Сухопутных войск имени генерала армии Сагадата Нургмагамбетова