|Василий Верещагин. Летописец войны и мира (видео)
14:43 09.04.2022
Телеканал Культура
Василий Верещагин. Летописец войны и мира. Документальный фильм 2018
"Фурия войны" преследовала его всю жизнь. Он и вошел в историю живописи, в первую очередь, как баталист.
Современники писали, что его картины заставляли волноваться и горячиться до безумия не только Москву и Петербург, но и Берлин, Париж, Лондон, Америку.
Им восхищались и его проклинали. Его картины запрещали и обливали кислотой. На его выставках рыдали от ужаса и лишались чувств от восторга. Он и сам не раз сжигал свои картины.
И сегодня выставки картин Василия Верещагина собирают тысячи зрителей.
В основе фильма – съемки выставки Василия Верещагина в Государственной Третьяковской галерее.
Участвуют: генеральный директор Государственной Третьяковской галереи З. Трегулова; искусствоведы – И. Шуманова, Т. Юденкова, С. Капырина, С. Кривонденченков, В. Школьников; художники-реставраторы – А.Тейс, А. Орловская, В. Клепов
Документальный фильм (Россия, 2018).