 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Суббота, 09.04.2022
14:43  Василий Верещагин. Летописец войны и мира (видео)
14:26  Не НАТО ссориться: внутри альянса наметился разлад, - К.Мельникова
14:22  Казахстан в годы пандемии: и бэби-бум, и избыточная смертность
14:15  Мих.Турецкий (создатель хора): Как я отношусь к фашистам... Всю семью моей жены закопали живьем в землю немцы..
14:11  Рубль страшен в своем безумстве, но предел где-то рядом
13:53  Конфликт исчерпан? Минздрав Киргизии садит елки дружбы
11:00  Америка открывает антироссийский фронт в Пакистане. К власти рвется про-западный генерал Баджва

10:56  В Мариуполе пропал американский генерал Роджер Л. Клотье?
10:45  Ушли в Валгаллу два медийных укро-фашиста - львовский правосек "Хаммер" и бандер-кулинар Агаев
10:31  Рынок нефти: устоит ли цена $100 за баррель, - В.Карпунин
10:15  (После) либерализма? Переосмысление возвращения государства, - Ишан Курана, Джон Нараян
10:11  Почему у либерализма мало поклонников в Азии, - Джон Кин
09:13  Цэ свастика. Пискунам и прочим пособникам фашистов, - Александр Проханов
09:09  От реставрации до модернизации. Можно ли изменить сознание казахстанцев? - С.Ауелбеков
08:04  Биолаборатории США в Казахстане – гнойник в мягком подбрюшье России, - А.Курманов
07:05  Полковник Ибатулин стал начальником Военного института и другие назначения в КазАрмии
00:51  Запад замерзнет, оголодает и обнищает от антироссийских санкций, - В.Прохватилов
00:48  Зачем миру ООН: организация оказалась в глубоком кризисе
00:45  Злая Орчья правда, - Иван Охлобыстин
00:42  В Туркмении упразднен пост вице-премьера по силовому блоку (Аманов) и сменен глава МВД
00:39  Экс-глава Центробанка Туркмении Гадыргелди Мушшиков возглавил банк "Senagat"
00:03  Рос-либер-олигархня грязно и мелко собачится - Дерипаски, шлюхи и соратницы
Пятница, 08.04.2022
22:51  Президент Сердар Бердымухамедов принял участие в массовом велопробеге
20:52  Сердар назначил ключевых министров нового правительства Туркменистана
14:25  Погибли уже 21, не считая сирийских туркоманов. Генерал СВР Л.Решетников о судьбе иностранцев в Мариуполе
14:23  "Страшная и большая проблема": обмелевший Каспий показали с высоты птичьего полета
14:15  На месте Таласской мега-битвы арабов с китайцами КырВласти соорудят мемориал "Атлах". Есть 8 проектов...
14:14  Собьет ли стратегический резерв США мировые цены на нефть
13:55  Кадровые подвижки в КазМИДе: сменились послы в Китае и Монголии, новый 1-й зам. министра...
13:29  Скончалась Шамша Беркимбаева - министр образования Казахстана в 2002-2003 гг.
13:01  "Самрук-Казыну" КазВласти распилят и распродадут по частям
11:45  Клоун-герой. Как на Западе усиленно раздувают миф о "супермене" Зеленском, - Владимир Малышев
10:53  Очередной киндер-иноагент ( Суйениш Абдильдин) возглавил фейковую Казгоскорпорацию "Правительство для граждан"
10:42  Казахстанскую "дочку" "Хоум кредит банка" возглавил болгарин Бачваров
10:14  Когда свобода слова пустой звук для окружения Садыра Жапарова, - Д.Подольская
10:04  Дунганская мафия. За крышевание афер и контрабанду задержан зампред Госслужбы по борьбе с экономическими преступлениями Киргизии - Гайназаров
09:52  Когда царит безвластие… Ирак сегодня, или Путь в никуда, - А.Веселов
09:36  Демонтаж Алматинской резиденции Елбасы оценен в 6 лярдов. Взорвать и чек - Кулибаеву?
09:34  Проворовался и задержан замнач УВД Павлодарской области Сиразидимов
09:17  Как кроили Украину. Два подарка Сталина киевским аппаратчикам, - Александр Широкорад
08:33  В Казахстане токаевским указом акимов и министров заставят встречаться и слушать народ
08:14  Очередная токсичная пурга от Пескова. На кого работает ПсакиРу?
07:26  Переболванить талибов. США запускают спутниковый телеканал в Афганистане
00:43  Возвращение активов, или Сможет ли Британия изъять недвижимость Назарбаевых в Лондоне?
00:33  Сражаться за США оказалось некому, - Wall Street Journal
00:32  Как не стать винтиком либерального агитпропа, - Юрий Поляков
00:29  Турция как фактор украинского кризиса, - А.Арешев
00:28  Конец европейского процветания: в ЕС готовятся к холоду и голоду
00:21  Что будет, если Казахстан выйдет из ЕАЭС и ОДКБ?
00:19  КНБ "жжет", а народ подождет. Тайны казахского агитпропа, - А.Алибаев
00:17  Узбекистан стал мировым лидером по продаже золота
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
Василий Верещагин. Летописец войны и мира (видео)
14:43 09.04.2022

Телеканал Культура
Василий Верещагин. Летописец войны и мира. Документальный фильм 2018

"Фурия войны" преследовала его всю жизнь. Он и вошел в историю живописи, в первую очередь, как баталист.

Современники писали, что его картины заставляли волноваться и горячиться до безумия не только Москву и Петербург, но и Берлин, Париж, Лондон, Америку.

Им восхищались и его проклинали. Его картины запрещали и обливали кислотой. На его выставках рыдали от ужаса и лишались чувств от восторга. Он и сам не раз сжигал свои картины.



И сегодня выставки картин Василия Верещагина собирают тысячи зрителей.

В основе фильма – съемки выставки Василия Верещагина в Государственной Третьяковской галерее.

Участвуют: генеральный директор Государственной Третьяковской галереи З. Трегулова; искусствоведы – И. Шуманова, Т. Юденкова, С. Капырина, С. Кривонденченков, В. Школьников; художники-реставраторы – А.Тейс, А. Орловская, В. Клепов

Документальный фильм (Россия, 2018).

Источник - ЦентрАзия
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1649504580


Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Кадровые перестановки
- Сенаторы ратифицировали Конвенцию ООН о международных мировых соглашениях
- Правительство представило Мажилису уточнения в бюджет на 2022-2024 годы
- "Самрук-Казына" распродается по частям
- Рейтинг оценок эффективности деятельности акимов регионов Казахстана (по итогам 1 квартала 2022 года)
- Казахстан не присоединится к санкциям против России, заявил глава МИД
- Ералы Тугжанов провел встречу с представителями University of Arizona
- В Казахстане планируется продление запрета на экспорт нефтепродуктов автомобильным транспортным средством
- МВД и Антикор объединяются в борьбе с коррупцией
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  