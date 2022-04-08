Василий Верещагин. Летописец войны и мира (видео)

14:43 09.04.2022

Телеканал Культура

Василий Верещагин. Летописец войны и мира. Документальный фильм 2018



"Фурия войны" преследовала его всю жизнь. Он и вошел в историю живописи, в первую очередь, как баталист.



Современники писали, что его картины заставляли волноваться и горячиться до безумия не только Москву и Петербург, но и Берлин, Париж, Лондон, Америку.



Им восхищались и его проклинали. Его картины запрещали и обливали кислотой. На его выставках рыдали от ужаса и лишались чувств от восторга. Он и сам не раз сжигал свои картины.







И сегодня выставки картин Василия Верещагина собирают тысячи зрителей.



В основе фильма – съемки выставки Василия Верещагина в Государственной Третьяковской галерее.



Участвуют: генеральный директор Государственной Третьяковской галереи З. Трегулова; искусствоведы – И. Шуманова, Т. Юденкова, С. Капырина, С. Кривонденченков, В. Школьников; художники-реставраторы – А.Тейс, А. Орловская, В. Клепов



Документальный фильм (Россия, 2018).



