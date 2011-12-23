Полковник ГАИ и экс-глава МЧС Киргизии Борбиев поехал генконсулом в Чикаго

07:15 10.04.2022

Странное назначение совершенно забытого, но родовитого кадра, который ну никаких боком не подходит в МИДовские работники



БОРБИЕВ Болотбек Ибраимович

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[24.04.1967 - ..]

Родился 24 апреля 1967 года в с.Кетмен-Тюбе Токтогульского района Таласской области в семье учителя, кыргыз. Брат - певец Бек Борбиев.



В 1991 году окончил инженерно-строительный факультет Фрунзенского политехнического института по специальности "автомобильные дороги", квалификация – "инженер-строитель".

В 1996 году окончил юридический факультет Кыргызского Государственного Национального университета по специальности "юриспруденция", квалификация – "юрист", аспирантуру Академии управления МВД КР (2010-?). Кандидат юридических наук (2014) - тема "по безопасности дорожного движения".



1991-93 - инженер отделения организации дорожного движения Отдела Государственной автомобильной инспекции Управления внутренних дел г.Бишкека.

1993-2001 - старший инженер отдела организации дорожного движения Управления Государственной автомобильной инспекции Министерства внутренних дел Кыргызской Республики .

2001-2002 - заместитель начальника Отдела Государственной автомобильной инспекции Управления внутренних дел г.Бишкека.

2002-2005 - начальник Отдела Государственной автомобильной инспекции Управления внутренних дел Жалал-Абадской области

2005-2006 - начальник отдела дорожного надзора Управления Государственной автомобильной инспекции Министерства внутренних дел Кыргызской Республики.

2006-2007 - старший инспектор дорожного надзора отдела организации координации деятельности дорожно-постовой службы и дорожного надзора Управления Государственной автомобильной инспекции Министерства внутренних дел Кыргызской Республики.

2007-2008 - зам. начальника УГАИ МВД КР.

2008-? -директор Государственной автомобильной инспекции Министерства внутренних дел Кыргызской Республики.

начальник Главного управления безопасности дорожного движения МВД КР (=2009=-2010)



В авг. 2010 выдвинут под №65 партийного списка партии "Ата-Журт" на парламентских выборах.



С 20 дек. 2010 - 23.12.2011 - министр чрезвычайных ситуаций КР.



В 2012 г. работал в оргкомитете 100-летнего юбилея Абды Суеркулова. В 2013 - в оргкомитете 130-летия великого мыслителя, акына Коргола Досу уулу.



В 2015 - член оргкомитета юбилея и директор общественного фонда 150-летия Токтогула Сатылганова.



с апр. 2022 - ген. консул КР в Чикаго, США



Полковник МВД в запасе (=2010=).