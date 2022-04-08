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|"Орел приземлился". Умер Джон Хиггинс - британский автор триллеров и шпионских романов
07:36 10.04.2022
Известный британский автор триллеров и шпионских романов Джек Хиггинс умер в возрасте 92 лет.
Гарри Паттерсон (настоящее имя) умер в своем доме на острове Джерси, передает агентство PA со ссылкой на издательство HarperCollins.
Джек Хиггинс - автор 85 произведений, которые переведены на 55 языков. Написанный в 1975 году роман "Орел приземлился" купили более 50 млн раз, тогда писатель стал известен во всем мире. В 1976 году роман, рассказывающий про попытку похищения бывшего премьер-министра Великобритании Уинстона Черчилля (1874-1965) группой спецназовцев из Третьего рейха, был экранизирован американским режиссером Джоном Стерджесом (1910-1992). Главные роли в картине исполнили актеры Роберт Дювалл и Майкл Кейн.
Популярными стали также романы Хиггинса "Отходная молитва", "Ангел смерти" и "День расплаты". Последней книгой писателя стал "Полуночный колокол", написанный в 2017 году. Он попал в список бестселлеров по версии газеты The Sunday Times.