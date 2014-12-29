 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Воскресенье, 10.04.2022
11:43  РосРакеты достали в укр-Чугуеве переданный Словаками комплекс С-300
10:34  Европа, де-факто, объявила войну России. Старик Боррель оказался отважнее Байдена
10:20  Послом Кыргызстана в Ташкент обидно отправлен мелкий и никчемный чинушка Джаманбаев
10:18  От котла в "Азовстали" зависит судьба президентского кресла Франции, - О.Лебедева
07:48  Епрстово днище. Заметки о российском телевидении, - Валерий Панов
07:44  Миф об изоляции России. Запад в неудобном положении, - В.Малышев
07:36  "Орел приземлился". Умер Джон Хиггинс - британский автор триллеров и шпионских романов

07:21  Кадровая политика КырПреза Жапарова - это провал, - Н.Никитенко
07:15  Полковник ГАИ и экс-глава МЧС Киргизии Борбиев поехал генконсулом в Чикаго
00:38  Нейтралитет Китая в новом мрачном мире, - Юй Бинь
00:37  Стабильности больше не будет: что творится в экономике Казахстана
00:09  Китай и украинский кризис. Позиция Пекина пока не сформировалась окончательно, - А.Лукин
00:07  Кайракты - заброшенный город в казахской степи (видео)
Суббота, 09.04.2022
20:22  Спецоперацию на Украине нужно завершить возрождением Советского Союза - С.Удальцов
20:14  КазБоксер Головкин нокаутировал Мурату и забрал пояс WBA
19:41  Замглавы горздрава Алматы Лауру Мырзагали уволили за глупость и вымогательство себе премии
18:56  Россию покинули Собчак и Кудрин?
14:43  Василий Верещагин. Летописец войны и мира (видео)
14:26  Не НАТО ссориться: внутри альянса наметился разлад, - К.Мельникова
14:22  Казахстан в годы пандемии: и бэби-бум, и избыточная смертность
14:15  Мих.Турецкий (создатель хора): Как я отношусь к фашистам... Всю семью моей жены закопали живьем в землю немцы..
14:11  Рубль страшен в своем безумстве, но предел где-то рядом
13:53  Конфликт исчерпан? Минздрав Киргизии садит елки дружбы
11:00  Америка открывает антироссийский фронт в Пакистане. К власти рвется про-западный генерал Баджва
10:56  В Мариуполе пропал американский генерал Роджер Л. Клотье?
10:45  Ушли в Валгаллу два медийных укро-фашиста - львовский правосек "Хаммер" и бандер-кулинар Агаев
10:31  Рынок нефти: устоит ли цена $100 за баррель, - В.Карпунин
10:15  (После) либерализма? Переосмысление возвращения государства, - Ишан Курана, Джон Нараян
10:11  Почему у либерализма мало поклонников в Азии, - Джон Кин
09:13  Цэ свастика. Пискунам и прочим пособникам фашистов, - Александр Проханов
09:09  От реставрации до модернизации. Можно ли изменить сознание казахстанцев? - С.Ауелбеков
08:04  Биолаборатории США в Казахстане – гнойник в мягком подбрюшье России, - А.Курманов
07:05  Полковник Ибатулин стал начальником Военного института и другие назначения в КазАрмии
00:51  Запад замерзнет, оголодает и обнищает от антироссийских санкций, - В.Прохватилов
00:48  Зачем миру ООН: организация оказалась в глубоком кризисе
00:45  Злая Орчья правда, - Иван Охлобыстин
00:42  В Туркмении упразднен пост вице-премьера по силовому блоку (Аманов) и сменен глава МВД
00:39  Экс-глава Центробанка Туркмении Гадыргелди Мушшиков возглавил банк "Senagat"
00:03  Рос-либер-олигархня грязно и мелко собачится - Дерипаски, шлюхи и соратницы
Пятница, 08.04.2022
22:51  Президент Сердар Бердымухамедов принял участие в массовом велопробеге
20:52  Сердар назначил ключевых министров нового правительства Туркменистана
14:25  Погибли уже 21, не считая сирийских туркоманов. Генерал СВР Л.Решетников о судьбе иностранцев в Мариуполе
14:23  "Страшная и большая проблема": обмелевший Каспий показали с высоты птичьего полета
14:15  На месте Таласской мега-битвы арабов с китайцами КырВласти соорудят мемориал "Атлах". Есть 8 проектов...
14:14  Собьет ли стратегический резерв США мировые цены на нефть
13:55  Кадровые подвижки в КазМИДе: сменились послы в Китае и Монголии, новый 1-й зам. министра...
13:29  Скончалась Шамша Беркимбаева - министр образования Казахстана в 2002-2003 гг.
13:01  "Самрук-Казыну" КазВласти распилят и распродадут по частям
11:45  Клоун-герой. Как на Западе усиленно раздувают миф о "супермене" Зеленском, - Владимир Малышев
10:53  Очередной киндер-иноагент ( Суйениш Абдильдин) возглавил фейковую Казгоскорпорацию "Правительство для граждан"
10:42  Казахстанскую "дочку" "Хоум кредит банка" возглавил болгарин Бачваров
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    Кыргызстан   |   Узбекистан   |   КАДРЫ   | 
Послом Кыргызстана в Ташкент обидно отправлен мелкий и никчемный чинушка Джаманбаев
10:20 10.04.2022

Указом президента КР Жапарова назначен

ДЖАМАНБАЕВ Муса Мураталиевич
/ /
[20.06.1978 - ..]
Родился в Аламединском районе Чуйской области. Кыргыз.

В 2000 году окончил Бишкекский гуманитарный университет по специальности "Востоковедение и международные экономические отношения".

Трудовая деятельность:
2000-2001 годы - секретарь-референт службы государственного протокола Министерства иностранных дел КР;
2001-2003 годы - атташе службы государственного протокола Министерства иностранных дел КР;
2003-2007 годы - референт протокола премьер-министра, Аппарат премьер-министра КР;
2007-2007 годы - руководитель службы протокола премьер-министра;
2007-2009 годы - помощник-руководитель службы протокола премьер-министра;
2009-2010 годы - заместитель руководителя службы международного сотрудничества и протокола Аппарата правительства КР;
2010 году - эксперт отдела международных связей Аппарата Временного правительства КР;
2011-2017 годы - заместитель заведующего отделом международных связей и протокола, руководитель службы протокола и паспортно-визового обеспечения Аппарата Жогорку Кенеша КР.

С 9.12.2017 - заведующий сектором протокола отдела внешней политики Аппарата президента КР

с 18 мая 2021 - руководитель службы протокола президента Администрации президента КР.

с 7 апр. 2022 - Чрезвычайный и Полномочный Посол КР в Узбекистане.

Государственный советник государственной службы 3 класса (29.12.2014)

См. раздел - Персоны ЦентрАзии, Кто есть кто в Казахстане
Источник - ЦентрАзия
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1649575200


Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Кадровые перестановки
- Сенаторы ратифицировали Конвенцию ООН о международных мировых соглашениях
- Правительство представило Мажилису уточнения в бюджет на 2022-2024 годы
- "Самрук-Казына" распродается по частям
- Рейтинг оценок эффективности деятельности акимов регионов Казахстана (по итогам 1 квартала 2022 года)
- Казахстан не присоединится к санкциям против России, заявил глава МИД
- Ералы Тугжанов провел встречу с представителями University of Arizona
- В Казахстане планируется продление запрета на экспорт нефтепродуктов автомобильным транспортным средством
- МВД и Антикор объединяются в борьбе с коррупцией
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  