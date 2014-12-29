Послом Кыргызстана в Ташкент обидно отправлен мелкий и никчемный чинушка Джаманбаев

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10:20 10.04.2022
Указом президента КР Жапарова назначен
ДЖАМАНБАЕВ Муса Мураталиевич
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[20.06.1978 - ..]
Родился в Аламединском районе Чуйской области. Кыргыз.
В 2000 году окончил Бишкекский гуманитарный университет по специальности "Востоковедение и международные экономические отношения".
Трудовая деятельность:
2000-2001 годы - секретарь-референт службы государственного протокола Министерства иностранных дел КР;
2001-2003 годы - атташе службы государственного протокола Министерства иностранных дел КР;
2003-2007 годы - референт протокола премьер-министра, Аппарат премьер-министра КР;
2007-2007 годы - руководитель службы протокола премьер-министра;
2007-2009 годы - помощник-руководитель службы протокола премьер-министра;
2009-2010 годы - заместитель руководителя службы международного сотрудничества и протокола Аппарата правительства КР;
2010 году - эксперт отдела международных связей Аппарата Временного правительства КР;
2011-2017 годы - заместитель заведующего отделом международных связей и протокола, руководитель службы протокола и паспортно-визового обеспечения Аппарата Жогорку Кенеша КР.
С 9.12.2017 - заведующий сектором протокола отдела внешней политики Аппарата президента КР
с 18 мая 2021 - руководитель службы протокола президента Администрации президента КР.
с 7 апр. 2022 - Чрезвычайный и Полномочный Посол КР в Узбекистане.
Государственный советник государственной службы 3 класса (29.12.2014)